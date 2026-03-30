Зеленский о последствиях блокирования кредита на 90 млрд евро: Украина может не успеть подготовиться к зиме

Из-за заблокированного кредита от Евросоюза на 90 млрд евро, 45 из которых должны были поступить в этом году, Украина рискует не успеть подготовиться к следующей зиме.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Подготовка к зиме под угрозой 

Президента спросили о рисках из-за блокирования финансовой помощи от ЕС.

"Самый большой риск — это подготовка к зиме, потому что есть глобальный план защиты энергетики, водоснабжения. План, рассчитанный на то, чтобы к зиме мы завершили все, как минимум физическую защиту, а также туда входят различные форматы защиты ПВО и т. д.", — сказал глава государства.

Он напомнил, что в марте все регионы Украины, включая столицу, приняли планы устойчивости.

Ожидалось, что с 1 апреля начнется активная работа над их реализацией. Однако из-за отсутствия финансирования, по словам президента, работы еще не начались.

"Поэтому эта отсрочка является риском в отношении зимы. И сейчас поставлены максимальные различные задачи по поиску финансов", — сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что решать вопрос о кредите от ЕС в размере 90 млрд евро, в частности о первом его транше – 45 млрд евро, должны лидеры Европы.

"Мы можем очень много говорить о поддержке Украины и о защите, при том, что деньги для поддержки и для защиты заблокированы. Надо это решать. Очень верим в то, что лидеры Европы гораздо сильнее вместе, чем тот или иной один человек", — заявил глава государства.

Что предшествовало?

+9
До чого Україна встигла підготуватися за правління Зеленського?

До ковіду?

Ні!

До опалювального сезону?

Ні!

Вчасно заповнили підземні газосховища газом?

Ні!

Може до початку війни?

Ні!

До шашличків ця зелена погань готувалася!
До тих зло#бучих шашличків!
Нікчема!!!
показать весь комментарий
30.03.2026 19:35 Ответить
+7
А шуткуй побільше, про ВСУ та пузо Орбана, може дошуткуєшь, що тебе на вила піднімуть. Це буде весело, а і те, як ти просрав бусік золота.
показать весь комментарий
30.03.2026 19:29 Ответить
+7
А ти з міндічами не кради, ****, тоді вистачить.
показать весь комментарий
30.03.2026 19:41 Ответить
Радной, ще літо не починалось, а в тебе апять зима.
показать весь комментарий
30.03.2026 19:26 Ответить
за радной ответиш😁
показать весь комментарий
30.03.2026 19:31 Ответить
У "тупих ваньок" є така поговорка: "готовь сані лєтом".
показать весь комментарий
30.03.2026 19:40 Ответить
А йому , з Чехії , пофігу - там точно , з опаленням , буде все нормально ...
показать весь комментарий
30.03.2026 19:52 Ответить
згоден. Давай повернемо 8 млн. Пропонуй.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:04 Ответить
Про 8 млн. это тебе ********* рассказала? По данным ЕС временное убежище получило 4,3 млн., остальные живут нелегально?
показать весь комментарий
30.03.2026 20:27 Ответить
Якщо так красти то ні до чого взагалі не встигне підготуватися! Скільки двушок з початку року відправив на москву краще скажи?
показать весь комментарий
30.03.2026 19:27 Ответить
Вася, двушка пiсля арабiв то приниження. Не повага до сцаря
показать весь комментарий
30.03.2026 19:34 Ответить
А шуткуй побільше, про ВСУ та пузо Орбана, може дошуткуєшь, що тебе на вила піднімуть. Це буде весело, а і те, як ти просрав бусік золота.
показать весь комментарий
30.03.2026 19:29 Ответить
вова, як я розумiю, цей ****..ж нам не цензорi не брати до уваги?!
показать весь комментарий
30.03.2026 19:30 Ответить
А кредит не дають через дії самого лідора, бінго .
показать весь комментарий
30.03.2026 19:33 Ответить
а як же травневі шашлики?
показать весь комментарий
30.03.2026 19:35 Ответить
Посполитих, які ще ще й досі їх чекають, поменшало, вони тепер чекатимуть кави від Будьоного...
показать весь комментарий
30.03.2026 20:23 Ответить
От і готовий аргумент що ми зимою будем без світла.
показать весь комментарий
30.03.2026 19:37 Ответить
Європа руками Орбана заблокувала ці 90млрд, коли зрозуміла, що ці гроші підуть не на ЗСУ, а на якісь незрозумілі "плани стійкості"
показать весь комментарий
30.03.2026 19:38 Ответить
вiн приходу чекав пiд лапшу. В прямому сенсi.
показать весь комментарий
30.03.2026 19:57 Ответить
Підготовка до зими то задача влади, населення не цікавить про кредит, буде він чи ні підготовка до зими повинна бути виконана, зелень влізла у владу, вирішуй, не можеш геть на Ростов.
Нічого на "партнерів" косити.
показать весь комментарий
30.03.2026 19:38 Ответить
Це пересидент у такий спосіб «спонукає» керівництво ЄС залучити міндіча з подєльніками, до дерибану 90 млрд євро, зокрема, і в енергетичній галузі України?!?!? Бо в інших галузях практикують єрмак з бакановим і свириденко згідно з Регламентом КМУ!!?!?!
це дуже хвилює і аброхамія, він навіть чергового листа написав з підписати служок з ВРУ, до московитів абрамовича і дерипаски…
показать весь комментарий
30.03.2026 19:40 Ответить
А ти з міндічами не кради, ****, тоді вистачить.
показать весь комментарий
30.03.2026 19:41 Ответить
Нехай менше тренькають бюджетні гроші на президентські забаганки та піар.
показать весь комментарий
30.03.2026 19:41 Ответить
Минулого, і позаминулого року фінансування було.
Не підкажеш, куди ділося?
показать весь комментарий
30.03.2026 19:43 Ответить
підкажу -
показать весь комментарий
30.03.2026 19:54 Ответить
А якби не "та, дєнєг жалка", може б і не горіло.
показать весь комментарий
30.03.2026 19:55 Ответить
горiла
показать весь комментарий
30.03.2026 19:58 Ответить
це вiйна шо так шо тiк так
показать весь комментарий
30.03.2026 20:00 Ответить
Навіть незважаючи на маячню цього квартального довбой@ба....а де ж толок від отих балачок Каллас чи Урсули фон дер Ляйєн про "30 лярдів ми і без орбаноїдів та фіц надамо"? Де це все?
показать весь комментарий
30.03.2026 19:44 Ответить
ЩЕ ТІЛЬКИ ВЕСНА ПОЧАЛАСЬ - А ВЖЕ ШУКАЮТЬ ВІДМАЗКИ, ЧОМУ ПРОСРУТЬ ПІДГОТОВКУ ДО ЗИМИ.
ЦЕ ЖЕСТЬ.
показать весь комментарий
30.03.2026 19:44 Ответить
То може перестанеш фінансувати з бюджету "єдиний марафєт", "вовину тисячу", усілякі "є-бачки" та "кешбеки", зменшиш фінансування ОПи до рівня, який був при "баризі", відміниш "3000 безплатних кілометрів залізницею", повернеш зарплатню всім чинушам на Грушевського, Банковій та Інституцькій до рівня лютого 2022-го, потрусиш своїх корефанів міндічо-трухіно-рєзніково-наємо-умєрово-дєрьмаковських і (на останок) нарешті задонатиш на ЗСУ ту частину, яка тобі дісталась від Бєні, коли він виводив гроші з Привату?
Так глядь - і бюджет наповнений, і на підготовку до зими гроші є, і на підняття зарплатні воїнам буде, і на державні замовлення для виробників не бракованих БПЛА, ракет, зброї, снарядів, РЕБів та РЕРів ще залишиться...
Але ж ти живеш такому ж світі, як і трампон зі своєю деменцією, і нарцисизму в тебе не менше, хоч і молодший за ту руду мавпу. Тому чекати від тебе і всієї твоєї шобли будь-яких дій на захист/допомогу Україні та її захисників - марна справа, бо існує лише Зеленський В.О. і світ, створений в його пустій макітрі...
показать весь комментарий
30.03.2026 19:53 Ответить
В мене вже алергія починається, коли бачу цю пархату морду.
показать весь комментарий
30.03.2026 19:55 Ответить
Деньги давай! Давай денги!
показать весь комментарий
30.03.2026 19:56 Ответить
Теньги, теньги давай...
показать весь комментарий
30.03.2026 20:33 Ответить
Нахлєбнік, у своїх міндічів з чернишовими візьми! А можеш і з власних офшорів підкинути грошей!
показать весь комментарий
30.03.2026 19:56 Ответить
Можливо Фон дер Ляєн все це затіяла під вибори в Угорщині. Доведеться чекати.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:02 Ответить
Зєля ці обіцяні Європою гроші вимагає з таким нахрапом як свої власні. Дивний якийсь жебрак...
показать весь комментарий
30.03.2026 20:16 Ответить
Це ЧМО замість нарощення внутрішнього ресурсу для протидронової оборони, направляє найбільш підготовлених фахівців на Близький Схід. А в цей час за пару годин ворожі дрони розносять в хлам центри міст на заході країни.

Щодо Орбана. Планомірно ослаблена цим ЧМОм протидронова оборона і зумовлений таким чином нещодавній нищівний удар по Львову, Івано-Франківську та ін. містам на заході України очевидно зіграли якраз на руку Орбану. На Закарпатті і так серед населення побутувала і побутує сьогодні думка, що відносно мирне небо над областю є результатом домовленостей Орбана з Кремлем, а особливо така думка закріпилася після 2-х влучних ударів по американському заводу "Флекс" в Мукачеві в 2025 р. Тому зараз партія Орбана і її очільник ще більш активно почали розкручувати тему захисту етнічних угорців Закарпаття: при цьому закарпатський електорат, що проживає в краї і має право голосуна виборах угорського парламенту, складає можливо і відносно невелике число (було близько 300 тис., а зараз - до 200 тис.), але якщо врахувати проживаючих в Угорщині та по світові членів родин, знайомих та друзів закарпатських угорців, то чисельність цієї групи електорату може легко сягати 700-800 тис., а це при загальній чисельності електорату на виборах в Угорщині на рівні 13 млн є вже цілком релевантною величиною, яку і "опрацьовує" зараз партія Орбана.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:27 Ответить
Де можна подивитись фото рознесеного в хлам центру Львова?
Не пару будиночків тут і там, а так, щоб як в Авдіївці, Бахмуті, Вугледарі.
Щоб по дорогам не можна було проїхати через руїни.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:50 Ответить
Зеленський, менше красти треба з своїми друзями міндічами та цукерманами, тоді і кредити не потрібні будуть!
показать весь комментарий
30.03.2026 20:41 Ответить
З цим обкуреним мудаком Україна не була готова ні до чого, такою і залишиться. Це безтолкове чмо - джерело проблем та негараздів.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:42 Ответить
Зе-чорт вже і військовими депутатів ВР лякав, і відправкою на фронт. Зараз лякає що нібито гроші не дадуть, але ВР у лиці депутатів всеодно не хоче підписувати закон за яким ця зелена ************ намагається обідрати людей до нитки.
показать весь комментарий
30.03.2026 20:46 Ответить
 
 