Зеленский о последствиях блокирования кредита на 90 млрд евро: Украина может не успеть подготовиться к зиме

Из-за заблокированного кредита от Евросоюза на 90 млрд евро, 45 из которых должны были поступить в этом году, Украина рискует не успеть подготовиться к следующей зиме.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Подготовка к зиме под угрозой

Президента спросили о рисках из-за блокирования финансовой помощи от ЕС.

"Самый большой риск — это подготовка к зиме, потому что есть глобальный план защиты энергетики, водоснабжения. План, рассчитанный на то, чтобы к зиме мы завершили все, как минимум физическую защиту, а также туда входят различные форматы защиты ПВО и т. д.", — сказал глава государства.

Он напомнил, что в марте все регионы Украины, включая столицу, приняли планы устойчивости.

Ожидалось, что с 1 апреля начнется активная работа над их реализацией. Однако из-за отсутствия финансирования, по словам президента, работы еще не начались.

"Поэтому эта отсрочка является риском в отношении зимы. И сейчас поставлены максимальные различные задачи по поиску финансов", — сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что решать вопрос о кредите от ЕС в размере 90 млрд евро, в частности о первом его транше – 45 млрд евро, должны лидеры Европы.

"Мы можем очень много говорить о поддержке Украины и о защите, при том, что деньги для поддержки и для защиты заблокированы. Надо это решать. Очень верим в то, что лидеры Европы гораздо сильнее вместе, чем тот или иной один человек", — заявил глава государства.

Что предшествовало?

