Зеленский о последствиях блокирования кредита на 90 млрд евро: Украина может не успеть подготовиться к зиме
Из-за заблокированного кредита от Евросоюза на 90 млрд евро, 45 из которых должны были поступить в этом году, Украина рискует не успеть подготовиться к следующей зиме.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Андреем Гюровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Подготовка к зиме под угрозой
Президента спросили о рисках из-за блокирования финансовой помощи от ЕС.
"Самый большой риск — это подготовка к зиме, потому что есть глобальный план защиты энергетики, водоснабжения. План, рассчитанный на то, чтобы к зиме мы завершили все, как минимум физическую защиту, а также туда входят различные форматы защиты ПВО и т. д.", — сказал глава государства.
Он напомнил, что в марте все регионы Украины, включая столицу, приняли планы устойчивости.
Ожидалось, что с 1 апреля начнется активная работа над их реализацией. Однако из-за отсутствия финансирования, по словам президента, работы еще не начались.
"Поэтому эта отсрочка является риском в отношении зимы. И сейчас поставлены максимальные различные задачи по поиску финансов", — сказал президент.
В то же время Зеленский отметил, что решать вопрос о кредите от ЕС в размере 90 млрд евро, в частности о первом его транше – 45 млрд евро, должны лидеры Европы.
"Мы можем очень много говорить о поддержке Украины и о защите, при том, что деньги для поддержки и для защиты заблокированы. Надо это решать. Очень верим в то, что лидеры Европы гораздо сильнее вместе, чем тот или иной один человек", — заявил глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и дальше будет блокироваться, "адрес этого лица" предоставят Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
До ковіду?
Ні!
До опалювального сезону?
Ні!
Вчасно заповнили підземні газосховища газом?
Ні!
Може до початку війни?
Ні!
До шашличків ця зелена погань готувалася!
До тих зло#бучих шашличків!
Нікчема!!!
Нічого на "партнерів" косити.
це дуже хвилює і аброхамія, він навіть чергового листа написав з підписати служок з ВРУ, до московитів абрамовича і дерипаски…
Не підкажеш, куди ділося?
ЦЕ ЖЕСТЬ.
Так глядь - і бюджет наповнений, і на підготовку до зими гроші є, і на підняття зарплатні воїнам буде, і на державні замовлення для виробників не бракованих БПЛА, ракет, зброї, снарядів, РЕБів та РЕРів ще залишиться...
Але ж ти живеш такому ж світі, як і трампон зі своєю деменцією, і нарцисизму в тебе не менше, хоч і молодший за ту руду мавпу. Тому чекати від тебе і всієї твоєї шобли будь-яких дій на захист/допомогу Україні та її захисників - марна справа, бо існує лише Зеленський В.О. і світ, створений в його пустій макітрі...
Щодо Орбана. Планомірно ослаблена цим ЧМОм протидронова оборона і зумовлений таким чином нещодавній нищівний удар по Львову, Івано-Франківську та ін. містам на заході України очевидно зіграли якраз на руку Орбану. На Закарпатті і так серед населення побутувала і побутує сьогодні думка, що відносно мирне небо над областю є результатом домовленостей Орбана з Кремлем, а особливо така думка закріпилася після 2-х влучних ударів по американському заводу "Флекс" в Мукачеві в 2025 р. Тому зараз партія Орбана і її очільник ще більш активно почали розкручувати тему захисту етнічних угорців Закарпаття: при цьому закарпатський електорат, що проживає в краї і має право голосуна виборах угорського парламенту, складає можливо і відносно невелике число (було близько 300 тис., а зараз - до 200 тис.), але якщо врахувати проживаючих в Угорщині та по світові членів родин, знайомих та друзів закарпатських угорців, то чисельність цієї групи електорату може легко сягати 700-800 тис., а це при загальній чисельності електорату на виборах в Угорщині на рівні 13 млн є вже цілком релевантною величиною, яку і "опрацьовує" зараз партія Орбана.
Не пару будиночків тут і там, а так, щоб як в Авдіївці, Бахмуті, Вугледарі.
Щоб по дорогам не можна було проїхати через руїни.