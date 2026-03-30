Зеленський про наслідки блокування кредиту на 90 млрд євро: Україна може не встигнути підготуватися до зими
Через заблокований кредит від Євросоюзу на 90 млрд євро, 45 з яких мали надійти цього року, Україна ризикує не встигнути підготуватися до наступної зими.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії Андреєм Гюровим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Підготовка до зими під загрозою
Президента запитали про ризики через блокування фінансової допомоги від ЄС.
"Найбільше ризиків – це підготовка до зими, тому що є глобальний план захисту енергетики, водопостачання. План, розрахований на те, щоб до зими ми завершили усе, як мінімум фізичний захист, а також туди входять різні формати захисту ППО, тощо", - сказав глава держави.
Він нагадав, що у березні усі регіони України, включно зі столицею, ухвалили плани стійкості.
Очікувалося, що з 1 квітня почнеться активна робота над їх реалізацією. Проте, через відсутність фінансування, за словами президента, роботи ще не стартували.
"Тому це відтермінування є ризиком щодо зими. І зараз поставлено максимальні різні завдання з пошуку фінансів",- сказав президент.
Водночас Зеленський зауважив, що вирішувати питання кредиту від ЄС у 90 млрд євро, зокрема першого його траншу – 45 млрд євро, мають лідери Європи.
"Ми можемо дуже багато говорити про підтримку України і про захист, при тому, що гроші для підтримки і для захисту заблоковані. Треба це вирішувати. Дуже віримо в те, що лідери Європи набагато сильніші разом, ніж та чи інша одна людина", - заявив глава держави.
Що передувало?
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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