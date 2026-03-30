Зеленський про наслідки блокування кредиту на 90 млрд євро: Україна може не встигнути підготуватися до зими

Через заблокований кредит від Євросоюзу на 90 млрд євро, 45 з яких мали надійти цього року, Україна ризикує не встигнути підготуватися до наступної зими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії Андреєм Гюровим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Підготовка до зими під загрозою

Президента запитали про ризики через блокування фінансової допомоги від ЄС.

"Найбільше ризиків – це підготовка до зими, тому що є глобальний план захисту енергетики, водопостачання. План, розрахований на те, щоб до зими ми завершили усе, як мінімум фізичний захист, а також туди входять різні формати захисту ППО, тощо", - сказав глава держави.

Він нагадав, що у березні усі регіони України, включно зі столицею, ухвалили плани стійкості.

Очікувалося, що з 1 квітня почнеться активна робота над їх реалізацією. Проте, через відсутність фінансування, за словами президента, роботи ще не стартували.

"Тому це відтермінування є ризиком щодо зими. І зараз поставлено максимальні різні завдання з пошуку фінансів",- сказав президент.

Водночас Зеленський зауважив, що вирішувати питання кредиту від ЄС у 90 млрд євро, зокрема першого його траншу – 45 млрд євро, мають лідери Європи.

"Ми можемо дуже багато говорити про підтримку України і про захист, при тому, що гроші для підтримки і для захисту заблоковані. Треба це вирішувати. Дуже віримо в те, що лідери Європи набагато сильніші разом, ніж та чи інша одна людина", - заявив глава держави.

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