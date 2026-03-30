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Зеленський про наслідки блокування кредиту на 90 млрд євро: Україна може не встигнути підготуватися до зими

Зеленський попередив про наслідки блокування 90 млрд євро від ЄС

Через заблокований кредит від Євросоюзу на 90 млрд євро, 45 з яких мали надійти цього року, Україна ризикує не встигнути підготуватися до наступної зими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії Андреєм Гюровим, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Підготовка до зими під загрозою 

Президента запитали про ризики через блокування фінансової допомоги від ЄС.

"Найбільше ризиків – це підготовка до зими, тому що є глобальний план захисту енергетики, водопостачання. План, розрахований на те, щоб до зими ми завершили усе, як мінімум фізичний захист, а також туди входять різні формати захисту ППО, тощо", - сказав глава держави.

Він нагадав, що у березні усі регіони України, включно зі столицею, ухвалили плани стійкості.

Очікувалося, що з 1 квітня почнеться активна робота над їх реалізацією. Проте, через відсутність фінансування, за словами президента, роботи ще не стартували.

"Тому це відтермінування є ризиком щодо зими. І зараз поставлено максимальні різні завдання з пошуку фінансів",- сказав президент.

Водночас Зеленський зауважив, що вирішувати питання кредиту від ЄС у 90 млрд євро, зокрема першого його траншу – 45 млрд євро, мають лідери Європи.

"Ми можемо дуже багато говорити про підтримку України і про захист, при тому, що гроші для підтримки і для захисту заблоковані. Треба це вирішувати. Дуже віримо в те, що лідери Європи набагато сильніші разом, ніж та чи інша одна людина", - заявив глава держави.

Читайте також: Зеленський про 90 млрд євро для України: Європа має бути сильнішою, ніж один лідер, який має антиєвропейські погляди

Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28298) кредит (4203) Євросоюз (15363)
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Топ коментарі
+15
До чого Україна встигла підготуватися за правління Зеленського?

До ковіду?

Ні!

До опалювального сезону?

Ні!

Вчасно заповнили підземні газосховища газом?

Ні!

Може до початку війни?

Ні!

До шашличків ця зелена погань готувалася!
До тих зло#бучих шашличків!
Нікчема!!!
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30.03.2026 19:35 Відповісти
+14
А ти з міндічами не кради, ****, тоді вистачить.
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30.03.2026 19:41 Відповісти
+11
Якщо так красти то ні до чого взагалі не встигне підготуватися! Скільки двушок з початку року відправив на москву краще скажи?
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30.03.2026 19:27 Відповісти

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