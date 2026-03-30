ЄС готує 5 сценаріїв на випадок перемоги Орбана на виборах, - Politico
У Євросоюзі обговорюють план дій на випадок, якщо угорський прем'єр Віктор Орбані виграє вибори.
Про це йдеться в матеріалі Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.
Видання зазначає, що Орбан вже давно є "каменем спотикання для ЄС". Блокування ним кредиту у 90 млрд євро для України, який угорський прем'єр схвалив у грудні, стало виходом за межі.
Ось деякі з варіантів, які обговорюються у разі перемоги Орбана наступного місяця:
Змінити порядок голосування
За даними журналістів, розширення використання голосування кваліфікованою більшістю - це один із найбільш обговорюваних варіантів у ЄС. Наразі низка важливих рішень у ЄС потребує одностайної підтримки всіх держав-членів.
Так, рішення ухвалюватимуться, якщо їх підтримають щонайменше 55% країн, які представляють 65% населення Євросоюзу.
Це зможе зменшити можливості окремих держав блокувати політичні рішення.
Різні формати
Чотири дипломати згадали про варіант ширшого використання гнучких форматів - від неформальних коаліцій охочих до посиленої співпраці між меншими групами країн.
Так, країни блоку зможуть рухатися вперед у певних політичних чи економічних питаннях без участі всіх членів ЄС.
Дипломати зауважують, що такий механізм має залишатися винятком, а не новою нормою.
Посилення правозастосування та фінансового тиску
Так, у разі порушень верховенства права може бути призупинення платежів або блокування фінансування.
Будапешт вже дав зрозуміти, що накладе вето на будь-які жорсткіші умови щодо верховенства права, пов'язані з фондами ЄС, або навіть скоротить весь бюджет, якщо це буде необхідно.
Призупинення права голосу
У 2018 році Європейський парламент активував статтю 7 договорів ЄС, яка дозволяє призупинити право голосу держави-члена, якщо вона порушує цінності блоку.
Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс стверджував, що навіть дотримання статті 7 може мати вплив.
Для призупинення права голосу однієї країни необхідна підтримка решти 26. Водночас є ризик, що це не підтримає Словаччина.
Виключення з ЄС
Politico пише, що це найнереалістичніший сценарій.
Прецеденту в історії ЄС ще не було. Більшість дипломатів вважають, що цей сценарій є політично небезпечним, оскільки тоді Угорщина може поглибити співпрацю з Росією.
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Бульба передасть досвід, як можна виграти вибори, програвши вибори.
І русняві "спєци" ще не розгорнулись на повну потужність.
Найцікавіше почнеться десь з наступного понеділка-вівторка.