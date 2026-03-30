ЄС готує 5 сценаріїв на випадок перемоги Орбана на виборах, - Politico

У Євросоюзі обговорюють план дій на випадок, якщо угорський прем'єр Віктор Орбані виграє вибори.

Про це йдеться в матеріалі Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Видання зазначає, що Орбан вже давно є "каменем спотикання для ЄС". Блокування ним кредиту у 90 млрд євро для України, який угорський прем'єр схвалив у грудні, стало виходом за межі.

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Ось деякі з варіантів, які обговорюються у разі перемоги Орбана наступного місяця:

Змінити порядок голосування

За даними журналістів, розширення використання голосування кваліфікованою більшістю - це один із найбільш обговорюваних варіантів у ЄС. Наразі низка важливих рішень у ЄС потребує одностайної підтримки всіх держав-членів.

Так, рішення ухвалюватимуться, якщо їх підтримають щонайменше 55% країн, які представляють 65% населення Євросоюзу.

Це зможе зменшити можливості окремих держав блокувати політичні рішення.

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Різні формати

Чотири дипломати згадали про варіант ширшого використання гнучких форматів - від неформальних коаліцій охочих до посиленої співпраці між меншими групами країн.

Так, країни блоку зможуть рухатися вперед у певних політичних чи економічних питаннях без участі всіх членів ЄС.

Дипломати зауважують, що такий механізм має залишатися винятком, а не новою нормою.

Посилення правозастосування та фінансового тиску

Так, у разі порушень верховенства права може бути призупинення платежів або блокування фінансування.

Будапешт вже дав зрозуміти, що накладе вето на будь-які жорсткіші умови щодо верховенства права, пов'язані з фондами ЄС, або навіть скоротить весь бюджет, якщо це буде необхідно.

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Призупинення права голосу

У 2018 році Європейський парламент активував статтю 7 договорів ЄС, яка дозволяє призупинити право голосу держави-члена, якщо вона порушує цінності блоку.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс стверджував, що навіть дотримання статті 7 може мати вплив.

Для призупинення права голосу однієї країни необхідна підтримка решти 26. Водночас є ризик, що це не підтримає Словаччина.

Виключення з ЄС

Politico пише, що це найнереалістичніший сценарій.

Прецеденту в історії ЄС ще не було. Більшість дипломатів вважають, що цей сценарій є політично небезпечним, оскільки тоді Угорщина може поглибити співпрацю з Росією.

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