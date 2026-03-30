Україна може зіткнутися з новою конкуренцією в черзі на вступ до ЄС, - Politico

Нові кандидати, включно з Ісландією та Норвегією, можуть змінити чергу на вступ до Європейського Союзу і посилити конкуренцію для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та на тлі сумнівів щодо надійності безпекових гарантій США низка європейських країн переглядає свої підходи до інтеграції в Європейський Союз. Як зазначає видання, навіть економічно стабільні держави, зокрема Ісландія та Норвегія, знову почали обговорювати можливість поглиблення співпраці з ЄС або потенційного членства.

"Членство в ЄС завжди пропонувало стабільність і процвітання європейським країнам. Зараз ми бачимо, що ті, хто не входить до ЄС, дедалі більше усвідомлюють, що у світі конкуруючих впливів місце за столом переговорів у ЄС також пропонує підвищену безпеку та захист", - сказала комісар ЄС з питань розширення Марта Кос.

За даними джерел, одним із ключових чинників перегляду європейських безпекових і політичних підходів стала політика президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому у 2025 році.

Як зазначає норвезький чиновник, нинішня геополітична ситуація змушує країни діяти обережніше та шукати колективні гарантії безпеки:

"Зараз не найкращий час, щоб діяти поодинці, Трамп все змінює", - заявив він.

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"Якість" нових членів ЄС

За даними матеріалу, Ісландія розглядається як одна з перших країн, що можуть повернутися до питання членства в ЄС. Повідомляється, що Рейк’явік прискорив підготовку до можливого референдуму.

Норвегія також фіксує зростання суспільної підтримки євроінтеграції, хоча країна раніше неодноразово відмовлялася від вступу.

У ЄС паралельно тривають дискусії щодо майбутнього розширення. Частина політиків вважає, що приєднання економічно сильніших держав виглядає більш привабливим, ніж прийом бідніших країн Східної Європи.

Серед таких держав згадуються Україна, Молдова, Сербія та Чорногорія.

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Окремі дипломати висловлюють побоювання щодо політичних ризиків:

"Ми не хочемо повторення Угорщини чи Словаччини… І тоді ми можемо опинитися в ситуації, коли у нас буде ще один Орбан", — зазначив один із європейських дипломатів.

Переваги для Ісландії та Норвегії

За оцінками європейських чиновників, Ісландія та Норвегія мають значно кращі шанси на швидку інтеграцію до ЄС завдяки високому рівню адаптації законодавства.

"Вони практично на 80% наблизилися до мети… якщо вони захочуть приєднатися, це може статися дуже швидко", — заявив представник ЄС.

Фактор США та стаття про взаємну оборону

Окремо зазначається, що сумніви щодо стабільності американських гарантій у межах НАТО підштовхують європейські держави до пошуку альтернативних механізмів безпеки.

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У цьому контексті згадується стаття 42.7 Договору про ЄС, яка передбачає взаємну оборону між державами-членами.

Норвегія подала заявку на вступ до ЄС у 1992 році, але відмовилася від членства після референдуму. Ісландія подавала заявку у 2009 році, однак переговори були зупинені та згодом офіційно відкликані у 2015 році.

У матеріалі підкреслюється, що остаточних рішень щодо нових членів ЄС поки немає. Водночас у Європі зростає переконання, що в умовах тиску з боку Росії та Китаю діяти поодинці стає дедалі ризикованіше.