Качка заявив, що метою України є вступ до ЄС без кордонів для логістики

Україна зосереджує зусилля на збереженні чинних умов експорту до Європейського Союзу в умовах війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на Саміті експортерів Forbes Ukraine.

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За словами урядовця, доступ до зовнішніх ринків потребує постійного політичного та дипломатичного захисту. Він наголосив, що Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером України.

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Експорт під тиском політичних та економічних факторів

Качка зазначив, що українська економіка продовжує отримувати значні доходи від експорту. Водночас ключові галузі, зокрема металургія, деревообробна промисловість та аграрний сектор, працюють у складних умовах.

У цих сферах економічні інтереси часто перетинаються з політичними чинниками. Йдеться про екологічні вимоги, процеси декарбонізації, зокрема механізм CBAM, а також про протекціоністські заходи з боку окремих держав-членів Європейського Союзу.

"Коли маєте доступ до ринку, його потрібно постійно оберігати. Це складна і системна робота, щоб умови не погіршувалися", — зазначив Качка.

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Розвиток логістики та підтримка українських експортерів

Уряд також працює над покращенням логістики. Зокрема, фіксується прогрес у розширенні пропускної спроможності пунктів на кордонах із Молдовою, Румунією та Угорщиною. Водночас триває модернізація пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Окрему увагу приділяють спрощенню процедур для експортерів. Використання інструментів авторизованих економічних операторів та комп’ютеризованої системи транзиту NCTS дозволяє скоротити час проходження митних процедур.

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Качка підкреслив, що стратегічною метою України є вступ до Європейського Союзу, що в перспективі має спростити рух товарів через кордони.

Також уряд розвиває фінансову підтримку експорту. Зокрема, запущено бюджетну програму для участі українських компаній у міжнародних виставках. Крім того, триває робота над збільшенням капіталу Експортно-кредитного агентства для страхування воєнних ризиків.

Віцепрем’єр додав, що уряд готує механізми захисту внутрішнього ринку. До Верховної Ради вже подано законопроєкт, який дозволить оперативніше реагувати на імпортні загрози та захищати українських виробників.

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Заяви про дату вступу України в ЄС

Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Президент Євроради Кошта заявив, що дата вступу України до ЄС не визначена.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що членство України та Молдови в Європейському Союзі до 2030 року є стратегічною метою для Литви.

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