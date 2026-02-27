Інтеграція України до ЄС за останні пів року сповільнилася, - Матернова
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на засіданні Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу заявила, що Україна здійснила складні інституційні зміни, але темпи реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією уповільнилися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Пропрацювавши 10 років з Україною та практично з усіма іншими країнами, які зараз є кандидатами на вступ до ЄС, я вважаю, що у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, які є найбільш чутливими, в Україні вже здійснені довгострокові інституційні складні речі. Є кілька сфер, над якими потрібно продовжувати працювати, але вони не є надзвичайно складними, для цього потрібна політична воля", – сказала дипломат.
Матернова висловила сподівання, що Європейський Союз зможе донести до зацікавлених сторін і громадськості в країнах-членах, що в Україні за останні 10 років було проведено багато реформ.
Водночас вона відзначила сповільнення змін в Україні за останні пів року. На думку посла ЄС, деякі реформи "будуть болісними, бо стосуватимуться втрати контролю". Однак вона висловила переконання, що інтеграція України до ЄС буде досягнута, "але для цього знадобиться певна сміливість, певні жертви та певні рішення" з боку української влади і законодавців.
Інші заяви євродипломатів щодо вступу України в ЄС
- Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції в Осло заявив, що Європейський Союз продовжує працювати над вступом України до блоку, однак наразі немає чіткої дати завершення цього процесу. Така його заява прозвучала під час візиту до Норвегії.
- Про те, що країни-члени ЄС поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку заявляла і глава дипломатії ЄС Кая Каллас на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Тоді топдипломатка зазначила, що попереду багато роботи, проте пріоритетом і нагальною потребою залишається рух уперед, щоб показати, що "Україна - це частина Європи".
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Поки при владі зелена банда, майбутнього тут немає.
А поки ми буферна зона, з якої викачують ресурси і людей та за копійки (0,7-0,8% ВВП ЄС) воюємо проти найбільшої загрози замість тої самої НАТО проти якої ***** і висував свої претензії.
Не буду ніякого "після перемоги" - зносити клоунярню потрібно ВЖЕ.