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Новини Вступ України до ЄС
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Інтеграція України до ЄС за останні пів року сповільнилася, - Матернова

ЄС відзначає уповільнення реформ в Україні – Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на засіданні Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу заявила, що Україна здійснила складні інституційні зміни, але темпи реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією уповільнилися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Пропрацювавши 10 років з Україною та практично з усіма іншими країнами, які зараз є кандидатами на вступ до ЄС, я вважаю, що у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, які є найбільш чутливими, в Україні вже здійснені довгострокові інституційні складні речі. Є кілька сфер, над якими потрібно продовжувати працювати, але вони не є надзвичайно складними, для цього потрібна політична воля", – сказала дипломат.

Матернова висловила сподівання, що Європейський Союз зможе донести до зацікавлених сторін і громадськості в країнах-членах, що в Україні за останні 10 років було проведено багато реформ.

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Водночас вона відзначила сповільнення змін в Україні за останні пів року. На думку посла ЄС, деякі реформи "будуть болісними, бо стосуватимуться втрати контролю". Однак вона висловила переконання, що інтеграція України до ЄС буде досягнута, "але для цього знадобиться певна сміливість, певні жертви та певні рішення" з боку української влади і законодавців.

Інші заяви євродипломатів щодо вступу України в ЄС

  • Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції в Осло заявив, що Європейський Союз продовжує працювати над вступом України до блоку, однак наразі немає чіткої дати завершення цього процесу. Така його заява прозвучала під час візиту до Норвегії.
  • Про те, що країни-члени ЄС поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку заявляла і глава дипломатії ЄС Кая Каллас на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Тоді топдипломатка зазначила, що попереду багато роботи, проте пріоритетом і нагальною потребою залишається рух уперед, щоб показати, що "Україна - це частина Європи".

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інтеграція (37) Євросоюз (15184) Матернова Катаріна (131)
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Топ коментарі
+5
Во,зе тільки кричить про єс а рухається в протилежному напрямку
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27.02.2026 14:13 Відповісти
+4
Пристебніться!
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27.02.2026 14:10 Відповісти
+2
Та невже. Як тільки постало питання назвати дату вступу - одразу темпи і знизились. ******* лицемірні.
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27.02.2026 14:09 Відповісти
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Та невже. Як тільки постало питання назвати дату вступу - одразу темпи і знизились. ******* лицемірні.
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27.02.2026 14:09 Відповісти
А реформи хто проводити буде?
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27.02.2026 14:14 Відповісти
Ну якжеж проводимо реформи, для прикладу, темпи крадівництва потужно зростають, хлопів ловлять і відправлють на війну. Що ще тій клятій Європі потрібно?
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27.02.2026 14:18 Відповісти
які реформи були в болгар з румунами? останні були років 10 як в ЄС і тільки потім призначили ту свою прокуроршу яка почала хоч когось саджати.
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27.02.2026 14:20 Відповісти
Реформи-це не саджати хоч когось
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27.02.2026 14:21 Відповісти
Іди до біса з своєю рашистською дезою
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27.02.2026 14:46 Відповісти
Аааааа це не морква,не знаю і глибоко пох чи потрібен я єс і нато.Головне-мені потрібне єс і нато.
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27.02.2026 15:10 Відповісти
Ну раз тобі потрібно - тоді тобі треба бігти швидше - і саме так морквину на паличці наздоганяють, а як же.
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27.02.2026 17:57 Відповісти
Вибір простий -або єс з нато або совок2.0
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27.02.2026 18:06 Відповісти
Або армія, мова, віра - або какая разніца і совок.
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28.02.2026 20:33 Відповісти
Пристебніться!
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27.02.2026 14:10 Відповісти
Все! - ЄС нам не світить?
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27.02.2026 14:11 Відповісти
Во,зе тільки кричить про єс а рухається в протилежному напрямку
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27.02.2026 14:13 Відповісти
плять..."зпоцріот " говорить про "потужну" боротьбу з корупцією а тут ЄС шнобеле його в лайно...Не порядок...
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27.02.2026 14:19 Відповісти
Признать около 80% водопроводной воды в Украине непитьевой, согласно нормам ЕС, как сказала зам.министра здравоохранения, - вот реальная проблема.
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27.02.2026 14:19 Відповісти
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27.02.2026 14:21 Відповісти
- Інтеграція сповільнилася (Матернова)
- не дякуйте (голобородько)
Поки при владі зелена банда, майбутнього тут немає.
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27.02.2026 15:10 Відповісти
зона вільної торгівлі і безвіз, все що треба від єс. а навіщо нам сам єс?
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27.02.2026 15:32 Відповісти
Дурник, з таким "отрицательним" рухом в ЄС скоро і звт, і безвіз припиниться - на#єра такі корумпанти там потрібні?
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27.02.2026 18:53 Відповісти
порохобот напевно
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27.02.2026 19:57 Відповісти
Темпы интеграции каким-то странным образом совпадают с темпами боевых действий. Когда все закончится окажется что мы совсем не готовы) два года назад все было хорошо, а вот сейчас уже не то, вибачайте. Там тоже свои клоуны)
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27.02.2026 16:43 Відповісти
Тільки не клоуни а піздуни і розводіли. Я не знаю скільки ще треба вчити наших співвітчизників тому простому факту - що ми тільки тоді будемо потрібні, коли представлятимемо для когось інтерес.
А поки ми буферна зона, з якої викачують ресурси і людей та за копійки (0,7-0,8% ВВП ЄС) воюємо проти найбільшої загрози замість тої самої НАТО проти якої ***** і висував свої претензії.

Не буду ніякого "після перемоги" - зносити клоунярню потрібно ВЖЕ.
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27.02.2026 18:02 Відповісти
 
 