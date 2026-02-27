Інтеграція України до ЄС за останні пів року сповільнилася, - Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на засіданні Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу заявила, що Україна здійснила складні інституційні зміни, але темпи реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією уповільнилися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Пропрацювавши 10 років з Україною та практично з усіма іншими країнами, які зараз є кандидатами на вступ до ЄС, я вважаю, що у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, які є найбільш чутливими, в Україні вже здійснені довгострокові інституційні складні речі. Є кілька сфер, над якими потрібно продовжувати працювати, але вони не є надзвичайно складними, для цього потрібна політична воля", – сказала дипломат.

Матернова висловила сподівання, що Європейський Союз зможе донести до зацікавлених сторін і громадськості в країнах-членах, що в Україні за останні 10 років було проведено багато реформ.

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Водночас вона відзначила сповільнення змін в Україні за останні пів року. На думку посла ЄС, деякі реформи "будуть болісними, бо стосуватимуться втрати контролю". Однак вона висловила переконання, що інтеграція України до ЄС буде досягнута, "але для цього знадобиться певна сміливість, певні жертви та певні рішення" з боку української влади і законодавців.

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