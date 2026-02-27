РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8593 посетителя онлайн
Новости Вступление Украины в ЕС
496 14

Интеграция Украины в ЕС за последние полгода замедлилась, - Матернова

ЕС отмечает замедление реформ в Украине – Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз заявила, что Украина осуществила сложные институциональные изменения, но темпы реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией замедлились.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Проработав 10 лет с Украиной и практически со всеми другими странами, которые сейчас являются кандидатами на вступление в ЕС, я считаю, что в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, которые являются наиболее чувствительными, в Украине уже осуществлены долгосрочные институциональные сложные вещи. Есть несколько сфер, над которыми нужно продолжать работать, но они не являются чрезвычайно сложными, для этого нужна политическая воля", – сказала дипломат.

Матернова выразила надежду, что Европейский Союз сможет донести до заинтересованных сторон и общественности в странах-членах, что в Украине за последние 10 лет было проведено много реформ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил стратегию реформы управления госфинансами до 2030 года. Что она предусматривает?

В то же время, она отметила замедление изменений в Украине за последние полгода. По мнению посла ЕС, некоторые реформы "будут болезненными, потому что будут касаться потери контроля". Однако она выразила убеждение, что интеграция Украины в ЕС будет достигнута, "но для этого понадобится определенная смелость, определенные жертвы и определенные решения" со стороны украинской власти и законодателей.

Другие заявления евродипломатов о вступлении Украины в ЕС

  • Президент Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции в Осло заявил, что Европейский Союз продолжает работать над вступлением Украины в блок, однако пока нет четкой даты завершения этого процесса. Такое его заявление прозвучало во время визита в Норвегию.
  • О том, что страны-члены ЕС пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявляла и глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда топ-дипломат отметила, что впереди много работы, однако приоритетом и насущной необходимостью остается движение вперед, чтобы показать, что "Украина - это часть Европы".

Автор: 

интеграция (1) Евросоюз (2851) Матернова Катарина (74)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Та невже. Як тільки постало питання назвати дату вступу - одразу темпи і знизились. ******* лицемірні.
показать весь комментарий
27.02.2026 14:09 Ответить
+2
Пристебніться!
показать весь комментарий
27.02.2026 14:10 Ответить
+2
Во,зе тільки кричить про єс а рухається в протилежному напрямку
показать весь комментарий
27.02.2026 14:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та невже. Як тільки постало питання назвати дату вступу - одразу темпи і знизились. ******* лицемірні.
показать весь комментарий
27.02.2026 14:09 Ответить
А реформи хто проводити буде?
показать весь комментарий
27.02.2026 14:14 Ответить
Ну якжеж проводимо реформи, для прикладу, темпи крадівництва потужно зростають, хлопів ловлять і відправлють на війну. Що ще тій клятій Європі потрібно?
показать весь комментарий
27.02.2026 14:18 Ответить
які реформи були в болгар з румунами? останні були років 10 як в ЄС і тільки потім призначили ту свою прокуроршу яка почала хоч когось саджати.
показать весь комментарий
27.02.2026 14:20 Ответить
Реформи-це не саджати хоч когось
показать весь комментарий
27.02.2026 14:21 Ответить
А в чому? папірці приймати? Ну так тоді ми нічим не гірші інших младоєвропейців. Інша справа що вони всі обсираються від нашого зерна з металами, тому нашо тих хохлів в ЄС брати - будуть їбати мізки так само як і з НАТО
показать весь комментарий
27.02.2026 14:30 Ответить
Іди до біса з своєю рашистською дезою
показать весь комментарий
27.02.2026 14:46 Ответить
Гірка правда краще солодкої брехні, не будь тупорилим ішаком якому відвісили морквину перед мордою.
показать весь комментарий
27.02.2026 14:49 Ответить
Пристебніться!
показать весь комментарий
27.02.2026 14:10 Ответить
Все! - ЄС нам не світить?
показать весь комментарий
27.02.2026 14:11 Ответить
Во,зе тільки кричить про єс а рухається в протилежному напрямку
показать весь комментарий
27.02.2026 14:13 Ответить
плять..."зпоцріот " говорить про "потужну" боротьбу з корупцією а тут ЄС шнобеле його в лайно...Не порядок...
показать весь комментарий
27.02.2026 14:19 Ответить
Признать около 80% водопроводной воды в Украине непитьевой, согласно нормам ЕС, как сказала зам.министра здравоохранения, - вот реальная проблема.
показать весь комментарий
27.02.2026 14:19 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2026 14:21 Ответить
 
 