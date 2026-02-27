Интеграция Украины в ЕС за последние полгода замедлилась, - Матернова
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз заявила, что Украина осуществила сложные институциональные изменения, но темпы реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией замедлились.
"Проработав 10 лет с Украиной и практически со всеми другими странами, которые сейчас являются кандидатами на вступление в ЕС, я считаю, что в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, которые являются наиболее чувствительными, в Украине уже осуществлены долгосрочные институциональные сложные вещи. Есть несколько сфер, над которыми нужно продолжать работать, но они не являются чрезвычайно сложными, для этого нужна политическая воля", – сказала дипломат.
Матернова выразила надежду, что Европейский Союз сможет донести до заинтересованных сторон и общественности в странах-членах, что в Украине за последние 10 лет было проведено много реформ.
В то же время, она отметила замедление изменений в Украине за последние полгода. По мнению посла ЕС, некоторые реформы "будут болезненными, потому что будут касаться потери контроля". Однако она выразила убеждение, что интеграция Украины в ЕС будет достигнута, "но для этого понадобится определенная смелость, определенные жертвы и определенные решения" со стороны украинской власти и законодателей.
Другие заявления евродипломатов о вступлении Украины в ЕС
- Президент Европейского совета Антониу Кошта во время пресс-конференции в Осло заявил, что Европейский Союз продолжает работать над вступлением Украины в блок, однако пока нет четкой даты завершения этого процесса. Такое его заявление прозвучало во время визита в Норвегию.
- О том, что страны-члены ЕС пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявляла и глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда топ-дипломат отметила, что впереди много работы, однако приоритетом и насущной необходимостью остается движение вперед, чтобы показать, что "Украина - это часть Европы".
