Интеграция Украины в ЕС за последние полгода замедлилась, - Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз заявила, что Украина осуществила сложные институциональные изменения, но темпы реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией замедлились.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.

"Проработав 10 лет с Украиной и практически со всеми другими странами, которые сейчас являются кандидатами на вступление в ЕС, я считаю, что в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, которые являются наиболее чувствительными, в Украине уже осуществлены долгосрочные институциональные сложные вещи. Есть несколько сфер, над которыми нужно продолжать работать, но они не являются чрезвычайно сложными, для этого нужна политическая воля", – сказала дипломат.

Матернова выразила надежду, что Европейский Союз сможет донести до заинтересованных сторон и общественности в странах-членах, что в Украине за последние 10 лет было проведено много реформ.

В то же время, она отметила замедление изменений в Украине за последние полгода. По мнению посла ЕС, некоторые реформы "будут болезненными, потому что будут касаться потери контроля". Однако она выразила убеждение, что интеграция Украины в ЕС будет достигнута, "но для этого понадобится определенная смелость, определенные жертвы и определенные решения" со стороны украинской власти и законодателей.

