Качка заявил, что целью Украины является вступление в ЕС без границ для логистики

Украина сосредотачивает усилия на сохранении действующих условий экспорта в Европейский Союз в условиях войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качки на Саммите экспортеров Forbes Ukraine.

По словам чиновника, доступ к внешним рынкам требует постоянной политической и дипломатической защиты. Он подчеркнул, что Европейский Союз остается ключевым торговым партнером Украины.

Экспорт под давлением политических и экономических факторов

Качка отметил, что украинская экономика продолжает получать значительные доходы от экспорта. В то же время ключевые отрасли, в частности металлургия, деревообрабатывающая промышленность и аграрный сектор, работают в сложных условиях.

В этих сферах экономические интересы часто пересекаются с политическими факторами. Речь идет об экологических требованиях, процессах декарбонизации, в частности механизме CBAM, а также о протекционистских мерах со стороны отдельных государств-членов Европейского Союза.

"Когда у вас есть доступ к рынку, его нужно постоянно защищать. Это сложная и системная работа, чтобы условия не ухудшались", — отметил Качка.

Развитие логистики и поддержка украинских экспортеров

Правительство также работает над улучшением логистики. В частности, отмечается прогресс в расширении пропускной способности пунктов на границах с Молдовой, Румынией и Венгрией. В то же время продолжается модернизация пунктов пропуска на границе с Польшей.

Особое внимание уделяется упрощению процедур для экспортеров. Использование инструментов авторизованных экономических операторов и компьютеризированной системы транзита NCTS позволяет сократить время прохождения таможенных процедур.

Качка подчеркнул, что стратегической целью Украины является вступление в Европейский Союз, что в перспективе должно упростить движение товаров через границы.

Также правительство развивает финансовую поддержку экспорта. В частности, запущена бюджетная программа для участия украинских компаний в международных выставках. Кроме того, продолжается работа над увеличением капитала Экспортно-кредитного агентства для страхования военных рисков.

Вице-премьер добавил, что правительство готовит механизмы защиты внутреннего рынка. В Верховную Раду уже внесен законопроект, который позволит оперативнее реагировать на импортные угрозы и защищать украинских производителей.

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

Страны-члены Евросоюза пока не готовы назвать Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Президент Евросовета Кошта заявил, что дата вступления Украины в ЕС не определена.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что членство Украины и Молдовы в Европейском Союзе до 2030 года является стратегической целью для Литвы.

