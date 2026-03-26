Качка заявил, что целью Украины является вступление в ЕС без границ для логистики

Тарас Качка о вступлении Украины в ЕС

Украина сосредотачивает усилия на сохранении действующих условий экспорта в Европейский Союз в условиях войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выступлении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качки на Саммите экспортеров Forbes Ukraine.

По словам чиновника, доступ к внешним рынкам требует постоянной политической и дипломатической защиты. Он подчеркнул, что Европейский Союз остается ключевым торговым партнером Украины.

Экспорт под давлением политических и экономических факторов

Качка отметил, что украинская экономика продолжает получать значительные доходы от экспорта. В то же время ключевые отрасли, в частности металлургия, деревообрабатывающая промышленность и аграрный сектор, работают в сложных условиях.

В этих сферах экономические интересы часто пересекаются с политическими факторами. Речь идет об экологических требованиях, процессах декарбонизации, в частности механизме CBAM, а также о протекционистских мерах со стороны отдельных государств-членов Европейского Союза.

"Когда у вас есть доступ к рынку, его нужно постоянно защищать. Это сложная и системная работа, чтобы условия не ухудшались", — отметил Качка.

Развитие логистики и поддержка украинских экспортеров

Правительство также работает над улучшением логистики. В частности, отмечается прогресс в расширении пропускной способности пунктов на границах с Молдовой, Румынией и Венгрией. В то же время продолжается модернизация пунктов пропуска на границе с Польшей.

Особое внимание уделяется упрощению процедур для экспортеров. Использование инструментов авторизованных экономических операторов и компьютеризированной системы транзита NCTS позволяет сократить время прохождения таможенных процедур.

Качка подчеркнул, что стратегической целью Украины является вступление в Европейский Союз, что в перспективе должно упростить движение товаров через границы.

Также правительство развивает финансовую поддержку экспорта. В частности, запущена бюджетная программа для участия украинских компаний в международных выставках. Кроме того, продолжается работа над увеличением капитала Экспортно-кредитного агентства для страхования военных рисков.

Вице-премьер добавил, что правительство готовит механизмы защиты внутреннего рынка. В Верховную Раду уже внесен законопроект, который позволит оперативнее реагировать на импортные угрозы и защищать украинских производителей.

Заявления о дате вступления Украины в ЕС

  • Страны-члены Евросоюза пока не готовы назвать Украине конкретную дату ее вступления в блок, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
  • Президент Евросовета Кошта заявил, что дата вступления Украины в ЕС не определена.

  • Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что членство Украины и Молдовы в Европейском Союзе до 2030 года является стратегической целью для Литвы.

Чавунні болванки стали на паузу. Зате яйця, курятину та соняшник завжди готові до відправлення нашим європейським друзям.. есно без усяких квот
