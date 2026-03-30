Украина может столкнуться с новой конкуренцией в очереди на вступление в ЕС, - Politico

Исландия и Норвегия пересматривают нейтралитет: риски для очереди в ЕС

Новые кандидаты, включая Исландию и Норвегию, могут изменить порядок вступления в Европейский Союз и усилить конкуренцию для Украины.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и на фоне сомнений в надежности гарантий безопасности со стороны США ряд европейских стран пересматривает свои подходы к интеграции в Европейский Союз. Как отмечает издание, даже экономически стабильные государства, в частности Исландия и Норвегия, вновь начали обсуждать возможность углубления сотрудничества с ЕС или потенциального членства.

"Членство в ЕС всегда предлагало стабильность и процветание европейским странам. Сейчас мы видим, что те, кто не входит в ЕС, все больше осознают, что в мире конкурирующих влияний место за столом переговоров в ЕС также предлагает повышенную безопасность и защиту", — сказала комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

По данным источников, одним из ключевых факторов пересмотра европейских подходов к безопасности и политике стала политика президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом в 2025 году.

Как отмечает норвежский чиновник, нынешняя геополитическая ситуация заставляет страны действовать осторожнее и искать коллективные гарантии безопасности:

"Сейчас не лучшее время, чтобы действовать в одиночку, Трамп все меняет", — заявил он.

"Качество" новых членов ЕС

Согласно материалам, Исландия рассматривается как одна из первых стран, которые могут вернуться к вопросу членства в ЕС. Сообщается, что Рейкьявик ускорил подготовку к возможному референдуму.

Норвегия также фиксирует рост общественной поддержки евроинтеграции, хотя страна ранее неоднократно отказывалась от вступления.

В ЕС параллельно продолжаются дискуссии о будущем расширении. Часть политиков считает, что присоединение экономически более сильных государств выглядит более привлекательным, чем прием более бедных стран Восточной Европы.

Среди таких государств упоминаются Украина, Молдова, Сербия и Черногория.

Отдельные дипломаты выражают опасения относительно политических рисков:

"Мы не хотим повторения Венгрии или Словакии… И тогда мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет еще один Орбан", — отметил один из европейских дипломатов.

Преимущества для Исландии и Норвегии

По оценкам европейских чиновников, Исландия и Норвегия имеют значительно лучшие шансы на быструю интеграцию в ЕС благодаря высокому уровню адаптации законодательства.

"Они практически на 80% приблизились к цели… если они захотят присоединиться, это может произойти очень быстро", — заявил представитель ЕС.

Фактор США и статья о взаимной обороне

Отдельно отмечается, что сомнения относительно стабильности американских гарантий в рамках НАТО подталкивают европейские государства к поиску альтернативных механизмов безопасности.

В этом контексте упоминается статья 42.7 Договора о ЕС, которая предусматривает взаимную оборону между государствами-членами.

Норвегия подала заявку на вступление в ЕС в 1992 году, но отказалась от членства после референдума. Исландия подавала заявку в 2009 году, однако переговоры были приостановлены и впоследствии официально отозваны в 2015 году.

В материале подчеркивается, что окончательных решений относительно новых членов ЕС пока нет. В то же время в Европе укрепляется убеждение, что в условиях давления со стороны России и Китая действовать в одиночку становится все более рискованно.

Агония только у вас, трампа, орбана и фицо.
30.03.2026 10:17 Ответить
це такий буде вистріл ЄС ,собі у ногу . Україна знаходиться в центрі Європи , розумні люди ,самодостатня теріторія , висока моральна культура , і ЄС каже українцям про конкуренцію ?!!! ,То шо ви хочете від нас,шоб ми стали вашим сирйовим придатком ,як за часів совка , коли ми були колонією і для лаптестані і для Заходу ?!!! Скинемо зеленського ,зробимо своє ЯО , чи може підете на нас війною всій своєю під* фільною шоблою ,шоб ми не мали захист?! ЄС корисні іді*ти !!! Самі собі вороги !!!...Не пхайте Україну до Азії !!!...
30.03.2026 10:06 Ответить
Нехай ЄС прямо заявить,допоки лідор,доти не буде членства в ЄС.
Хіба ж це не видно?
30.03.2026 10:08 Ответить
Докерувався ZEвилупок, Україну порівнюють з орбанутими і фіцоподібними
30.03.2026 10:08 Ответить
Поки що туди котиться наша держава. На жаль. Виконувати закони та бути соціальною державою можливо лише за відкритих кордонів або вступу до ЄС. Інакше нашу владу ніхто не змусить цього зробити. І далі будуть поводитися з народом як фараони з невільниками
30.03.2026 10:09 Ответить
При нашій корупції нам ще дуже довго в черзі стояти .
30.03.2026 10:13 Ответить
Кончєні.
30.03.2026 10:15 Ответить
Єрмак зеленський міндіч галущенко татаров чернишов та особи в РНБОУ СТАВКА і потужні вертухаї в директоратах опу, створили Україні перепони до вступу в ЄС????
Оманські, виконують вказівки ****** в Україні!!??
30.03.2026 10:17 Ответить
 
 