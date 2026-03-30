Украина может столкнуться с новой конкуренцией в очереди на вступление в ЕС, - Politico

Новые кандидаты, включая Исландию и Норвегию, могут изменить порядок вступления в Европейский Союз и усилить конкуренцию для Украины.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и на фоне сомнений в надежности гарантий безопасности со стороны США ряд европейских стран пересматривает свои подходы к интеграции в Европейский Союз. Как отмечает издание, даже экономически стабильные государства, в частности Исландия и Норвегия, вновь начали обсуждать возможность углубления сотрудничества с ЕС или потенциального членства.

"Членство в ЕС всегда предлагало стабильность и процветание европейским странам. Сейчас мы видим, что те, кто не входит в ЕС, все больше осознают, что в мире конкурирующих влияний место за столом переговоров в ЕС также предлагает повышенную безопасность и защиту", — сказала комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

По данным источников, одним из ключевых факторов пересмотра европейских подходов к безопасности и политике стала политика президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом в 2025 году.

Как отмечает норвежский чиновник, нынешняя геополитическая ситуация заставляет страны действовать осторожнее и искать коллективные гарантии безопасности:

"Сейчас не лучшее время, чтобы действовать в одиночку, Трамп все меняет", — заявил он.

"Качество" новых членов ЕС

Согласно материалам, Исландия рассматривается как одна из первых стран, которые могут вернуться к вопросу членства в ЕС. Сообщается, что Рейкьявик ускорил подготовку к возможному референдуму.

Норвегия также фиксирует рост общественной поддержки евроинтеграции, хотя страна ранее неоднократно отказывалась от вступления.

В ЕС параллельно продолжаются дискуссии о будущем расширении. Часть политиков считает, что присоединение экономически более сильных государств выглядит более привлекательным, чем прием более бедных стран Восточной Европы.

Среди таких государств упоминаются Украина, Молдова, Сербия и Черногория.

Отдельные дипломаты выражают опасения относительно политических рисков:

"Мы не хотим повторения Венгрии или Словакии… И тогда мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет еще один Орбан", — отметил один из европейских дипломатов.

Преимущества для Исландии и Норвегии

По оценкам европейских чиновников, Исландия и Норвегия имеют значительно лучшие шансы на быструю интеграцию в ЕС благодаря высокому уровню адаптации законодательства.

"Они практически на 80% приблизились к цели… если они захотят присоединиться, это может произойти очень быстро", — заявил представитель ЕС.

Фактор США и статья о взаимной обороне

Отдельно отмечается, что сомнения относительно стабильности американских гарантий в рамках НАТО подталкивают европейские государства к поиску альтернативных механизмов безопасности.

В этом контексте упоминается статья 42.7 Договора о ЕС, которая предусматривает взаимную оборону между государствами-членами.

Норвегия подала заявку на вступление в ЕС в 1992 году, но отказалась от членства после референдума. Исландия подавала заявку в 2009 году, однако переговоры были приостановлены и впоследствии официально отозваны в 2015 году.

В материале подчеркивается, что окончательных решений относительно новых членов ЕС пока нет. В то же время в Европе укрепляется убеждение, что в условиях давления со стороны России и Китая действовать в одиночку становится все более рискованно.