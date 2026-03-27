Нам важко зрозуміти, чому Латвія стоїть на боці України, а не Угорщини, - Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан звернувся до латвійської колеги Евіки Сіліні, яка критикувала позицію Будапешта щодо блокування позики для України.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Сіліня у своєму допис нагадала, що під час засідання Європейської ради у грудні Угорщина підтримала надання 90 млрд євро позики Україні.

"Ви помиляєтеся. Угорщина діє відповідно до угоди з ЄС, укладеної в грудні 2025 року. Ми погодилися на цю домовленість, оскільки на той час Україна все ще виконувала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом і не блокувала постачання нафти з Росії до Угорщини", - відповів угорський прем'єр.

З того часу, каже Орбан, "Зеленський запровадив нафтову блокаду Угорщини, що становить екзистенційну загрозу для угорської економіки".

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"Ви не можете просити мене підтримати кредит ЄС для країни, яка незаконно змінила узгоджені умови від грудня 2025 року", - сказав він.

Орбан вважає, що замість того, щоб "нападати на нього", Сіліні варто "стукати в двері президента Зеленського, закликаючи його відновити законні умови і зняти нафтову блокаду з Угорщини".

"Нам, угорцям, важко зрозуміти, чому Латвія, наш союзник в НАТО і партнер в Європейському Союзі, стоїть не на боці Угорщини, а на боці України, яка порушує свої зобов'язання.

Позиція моєї країни є юридично обґрунтованою, морально правильною та політично розумною", - підсумував він.

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