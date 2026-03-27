Нам важко зрозуміти, чому Латвія стоїть на боці України, а не Угорщини, - Орбан
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан звернувся до латвійської колеги Евіки Сіліні, яка критикувала позицію Будапешта щодо блокування позики для України.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Сіліня у своєму допис нагадала, що під час засідання Європейської ради у грудні Угорщина підтримала надання 90 млрд євро позики Україні.
"Ви помиляєтеся. Угорщина діє відповідно до угоди з ЄС, укладеної в грудні 2025 року. Ми погодилися на цю домовленість, оскільки на той час Україна все ще виконувала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом і не блокувала постачання нафти з Росії до Угорщини", - відповів угорський прем'єр.
З того часу, каже Орбан, "Зеленський запровадив нафтову блокаду Угорщини, що становить екзистенційну загрозу для угорської економіки".
"Ви не можете просити мене підтримати кредит ЄС для країни, яка незаконно змінила узгоджені умови від грудня 2025 року", - сказав він.
Орбан вважає, що замість того, щоб "нападати на нього", Сіліні варто "стукати в двері президента Зеленського, закликаючи його відновити законні умови і зняти нафтову блокаду з Угорщини".
"Нам, угорцям, важко зрозуміти, чому Латвія, наш союзник в НАТО і партнер в Європейському Союзі, стоїть не на боці Угорщини, а на боці України, яка порушує свої зобов'язання.
Позиція моєї країни є юридично обґрунтованою, морально правильною та політично розумною", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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