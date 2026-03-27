Нам трудно понять, почему Латвия стоит на стороне Украины, а не Венгрии, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к своей латвийской коллеге Эвике Силини, которая критиковала позицию Будапешта по поводу блокирования кредита для Украины.

Силиня в своем посте напомнила, что во время заседания Европейского совета в декабре Венгрия поддержала предоставление 90 млрд евро кредита Украине.

"Вы ошибаетесь. Венгрия действует в соответствии с соглашением с ЕС, заключенным в декабре 2025 года. Мы согласились на эту договоренность, поскольку на тот момент Украина все еще выполняла свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом и не блокировала поставки нефти из России в Венгрию", — ответила венгерский премьер.

С тех пор, говорит Орбан, "Зеленский ввел нефтяную блокаду Венгрии, что представляет экзистенциальную угрозу для венгерской экономики".

"Вы не можете просить меня поддержать кредит ЕС для страны, которая незаконно изменила согласованные условия от декабря 2025 года", — сказал он.

Орбан считает, что вместо того, чтобы "нападать на него", Силине стоит "стучать в дверь президента Зеленского, призывая его восстановить законные условия и снять нефтяную блокаду с Венгрии".

"Нам, венграм, трудно понять, почему Латвия, наш союзник в НАТО и партнер в Европейском Союзе, стоит не на стороне Венгрии, а на стороне Украины, которая нарушает свои обязательства.

Позиция моей страны является юридически обоснованной, морально правильной и политически разумной", — подытожил он.

