Нам трудно понять, почему Латвия стоит на стороне Украины, а не Венгрии, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к своей латвийской коллеге Эвике Силини, которая критиковала позицию Будапешта по поводу блокирования кредита для Украины.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Силиня в своем посте напомнила, что во время заседания Европейского совета в декабре Венгрия поддержала предоставление 90 млрд евро кредита Украине.
"Вы ошибаетесь. Венгрия действует в соответствии с соглашением с ЕС, заключенным в декабре 2025 года. Мы согласились на эту договоренность, поскольку на тот момент Украина все еще выполняла свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом и не блокировала поставки нефти из России в Венгрию", — ответила венгерский премьер.
С тех пор, говорит Орбан, "Зеленский ввел нефтяную блокаду Венгрии, что представляет экзистенциальную угрозу для венгерской экономики".
"Вы не можете просить меня поддержать кредит ЕС для страны, которая незаконно изменила согласованные условия от декабря 2025 года", — сказал он.
Орбан считает, что вместо того, чтобы "нападать на него", Силине стоит "стучать в дверь президента Зеленского, призывая его восстановить законные условия и снять нефтяную блокаду с Венгрии".
"Нам, венграм, трудно понять, почему Латвия, наш союзник в НАТО и партнер в Европейском Союзе, стоит не на стороне Венгрии, а на стороне Украины, которая нарушает свои обязательства.
Позиция моей страны является юридически обоснованной, морально правильной и политически разумной", — подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
А може того що в разі поразки чи навіть нічиї в України перша на кого нападе РФ це Латвія??
Ну чисто так здогадка
Дружбу розбила параша - ні слова в їхній бік, наші люди повинні гинути і ризикувати під повторними ударами? Це при тому, що коли його запитали чи зніме він обмеження якщо завтра запрацює дружка він відповів НІ і взагалі палки в колеса вон иставлять ще з 2014 року, якшо не раніше!!! такої тупої, цинічної і нікчемної маніпуляції ще треба пошукати!
Для розуміння (якщо це в принципі можливо) - і Україна, і Латвія є дружніми країнами до Угорщини та її народу. Але не до Орбана з його трампутінською резидентурою в Угорщині, яка з середини, від імені Угорщини, як троянській кінь, послаблює та руйнує ЄС на замовлення трампута.