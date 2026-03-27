Нам трудно понять, почему Латвия стоит на стороне Украины, а не Венгрии, - Орбан

Орбан критикует Латвию за поддержку Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к своей латвийской коллеге Эвике Силини, которая критиковала позицию Будапешта по поводу блокирования кредита для Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X.

Подробности

Силиня в своем посте напомнила, что во время заседания Европейского совета в декабре Венгрия поддержала предоставление 90 млрд евро кредита Украине.

"Вы ошибаетесь. Венгрия действует в соответствии с соглашением с ЕС, заключенным в декабре 2025 года. Мы согласились на эту договоренность, поскольку на тот момент Украина все еще выполняла свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом и не блокировала поставки нефти из России в Венгрию", — ответила венгерский премьер.

С тех пор, говорит Орбан, "Зеленский ввел нефтяную блокаду Венгрии, что представляет экзистенциальную угрозу для венгерской экономики".

"Вы не можете просить меня поддержать кредит ЕС для страны, которая незаконно изменила согласованные условия от декабря 2025 года", — сказал он.

Орбан считает, что вместо того, чтобы "нападать на него", Силине стоит "стучать в дверь президента Зеленского, призывая его восстановить законные условия и снять нефтяную блокаду с Венгрии".

"Нам, венграм, трудно понять, почему Латвия, наш союзник в НАТО и партнер в Европейском Союзе, стоит не на стороне Венгрии, а на стороне Украины, которая нарушает свои обязательства.

Позиция моей страны является юридически обоснованной, морально правильной и политически разумной", — подытожил он.

Что предшествовало?

Топ комментарии
Поясніть мадьярській жабі що Латвія не смокче в кацапів на відміну від нього
показать весь комментарий
27.03.2026 12:37 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2026 12:58 Ответить
ви, як багато хто, плутаєте геїв і пдрів
показать весь комментарий
27.03.2026 12:40 Ответить
По ходу орган, намагаючись заробити на корм зебрам і від єс і від сосії, зовсім з катушок з'їхав
показать весь комментарий
27.03.2026 12:39 Ответить
Ну так це не для розуміння ***нутими на всю голову покидьками!
показать весь комментарий
27.03.2026 12:39 Ответить
Тому що Латвія вирвалась із лап ФСБ і розуміє що це,да ушльопку продажньому незрозуміти взагалі.
показать весь комментарий
27.03.2026 12:39 Ответить
Горбатого - могила .....
показать весь комментарий
27.03.2026 12:40 Ответить
******* з пробором..
показать весь комментарий
27.03.2026 12:40 Ответить
ТА ТИ ШО....ЦЕ СЕКРЕТ)))))))

А може того що в разі поразки чи навіть нічиї в України перша на кого нападе РФ це Латвія??

Ну чисто так здогадка
показать весь комментарий
27.03.2026 12:40 Ответить
тобі не тільки це важко зрозуміти.
показать весь комментарий
27.03.2026 12:43 Ответить
ну так немає того органу, яким можна зрозуміти!...
показать весь комментарий
27.03.2026 12:43 Ответить
орбану для підняття рейтингу перед виборами треба ангажувати ригоровича на пару днів, бажано як раз до візиту венса, щоб той побільше лайна на собі до США привіз.
показать весь комментарий
27.03.2026 12:44 Ответить
А що це за ***** така Угорщина,щоб на її боці стояти?
показать весь комментарий
27.03.2026 12:47 Ответить
вважаю що це далеко не єдине що тобі довбню важко зрозуміти
показать весь комментарий
27.03.2026 12:55 Ответить
Шановний ви щось путаєте. Нам глибоко пох... до любові орбана. Незрозуміло з чого ви зробили такі висновки?
показать весь комментарий
27.03.2026 12:59 Ответить
тупой наверно
показать весь комментарий
27.03.2026 13:05 Ответить
Точно програЄ, раз вже демонструє таку тупість.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:12 Ответить
зато з орбанатом все зрозуміло чому він проти України, якщо згадати другу світову і який бік вони займали.

Дружбу розбила параша - ні слова в їхній бік, наші люди повинні гинути і ризикувати під повторними ударами? Це при тому, що коли його запитали чи зніме він обмеження якщо завтра запрацює дружка він відповів НІ і взагалі палки в колеса вон иставлять ще з 2014 року, якшо не раніше!!! такої тупої, цинічної і нікчемної маніпуляції ще треба пошукати!
показать весь комментарий
27.03.2026 13:31 Ответить
Нам важко зрозуміти, чому Латвія стоїть на боці України, а не Угорщини, - Орбан Джерело: https://censor.net/ua/n3607436

Для розуміння (якщо це в принципі можливо) - і Україна, і Латвія є дружніми країнами до Угорщини та її народу. Але не до Орбана з його трампутінською резидентурою в Угорщині, яка з середини, від імені Угорщини, як троянській кінь, послаблює та руйнує ЄС на замовлення трампута.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:35 Ответить
 
 