ЕС готовит 5 сценариев на случай победы Орбана на выборах, - Politico

В Евросоюзе обсуждают план действий на случай, если венгерский премьер Виктор Орбан победит на выборах.

Об этом говорится в материале Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Издание отмечает, что Орбан уже давно является "камнем преткновения для ЕС". Блокировка им кредита в 90 млрд евро для Украины, который венгерский премьер одобрил в декабре, стала последней каплей.

Вот некоторые из вариантов, которые обсуждаются в случае победы Орбана в следующем месяце:

Изменить порядок голосования

По данным журналистов, расширение использования голосования квалифицированным большинством - это один из наиболее обсуждаемых вариантов в ЕС. В настоящее время ряд важных решений в ЕС требует единодушной поддержки всех государств-членов.

Так, решения будут приниматься, если их поддержат не менее 55% стран, представляющих 65% населения Евросоюза.

Это сможет уменьшить возможности отдельных государств блокировать политические решения.

Различные форматы

Четыре дипломата упомянули о варианте более широкого использования гибких форматов - от неформальных коалиций желающих до усиленного сотрудничества между меньшими группами стран.

Так, страны блока смогут двигаться вперед в определенных политических или экономических вопросах без участия всех членов ЕС.

Дипломаты отмечают, что такой механизм должен оставаться исключением, а не новой нормой.

Усиление правоприменения и финансового давления

Так, в случае нарушений верховенства права может последовать приостановка платежей или блокировка финансирования.

Будапешт уже дал понять, что наложит вето на любые более жесткие условия в отношении верховенства права, связанные с фондами ЕС, или даже сократит весь бюджет, если это будет необходимо.

Приостановка права голоса

В 2018 году Европейский парламент активировал статью 7 договоров ЕС, которая позволяет приостановить право голоса государства-члена, если оно нарушает ценности блока.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждал, что даже соблюдение статьи 7 может оказать влияние.

Для приостановки права голоса одной страны необходима поддержка остальных 26. В то же время есть риск, что это не поддержит Словакия.

Исключение из ЕС

Politico пишет, что это самый нереалистичный сценарий.

Прецедента в истории ЕС еще не было. Большинство дипломатов считают, что этот сценарий является политически опасным, поскольку тогда Венгрия может углубить сотрудничество с Россией.

