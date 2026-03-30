ЕС готовит 5 сценариев на случай победы Орбана на выборах, - Politico
В Евросоюзе обсуждают план действий на случай, если венгерский премьер Виктор Орбан победит на выборах.
Об этом говорится в материале Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.
Издание отмечает, что Орбан уже давно является "камнем преткновения для ЕС". Блокировка им кредита в 90 млрд евро для Украины, который венгерский премьер одобрил в декабре, стала последней каплей.
Вот некоторые из вариантов, которые обсуждаются в случае победы Орбана в следующем месяце:
Изменить порядок голосования
По данным журналистов, расширение использования голосования квалифицированным большинством - это один из наиболее обсуждаемых вариантов в ЕС. В настоящее время ряд важных решений в ЕС требует единодушной поддержки всех государств-членов.
Так, решения будут приниматься, если их поддержат не менее 55% стран, представляющих 65% населения Евросоюза.
Это сможет уменьшить возможности отдельных государств блокировать политические решения.
Различные форматы
Четыре дипломата упомянули о варианте более широкого использования гибких форматов - от неформальных коалиций желающих до усиленного сотрудничества между меньшими группами стран.
Так, страны блока смогут двигаться вперед в определенных политических или экономических вопросах без участия всех членов ЕС.
Дипломаты отмечают, что такой механизм должен оставаться исключением, а не новой нормой.
Усиление правоприменения и финансового давления
Так, в случае нарушений верховенства права может последовать приостановка платежей или блокировка финансирования.
Будапешт уже дал понять, что наложит вето на любые более жесткие условия в отношении верховенства права, связанные с фондами ЕС, или даже сократит весь бюджет, если это будет необходимо.
Приостановка права голоса
В 2018 году Европейский парламент активировал статью 7 договоров ЕС, которая позволяет приостановить право голоса государства-члена, если оно нарушает ценности блока.
Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждал, что даже соблюдение статьи 7 может оказать влияние.
Для приостановки права голоса одной страны необходима поддержка остальных 26. В то же время есть риск, что это не поддержит Словакия.
Исключение из ЕС
Politico пишет, что это самый нереалистичный сценарий.
Прецедента в истории ЕС еще не было. Большинство дипломатов считают, что этот сценарий является политически опасным, поскольку тогда Венгрия может углубить сотрудничество с Россией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бульба передасть досвід, як можна виграти вибори, програвши вибори.
І русняві "спєци" ще не розгорнулись на повну потужність.
Найцікавіше почнеться десь з наступного понеділка-вівторка.
Орбан массово cкупает голоса в беднейших венгерских регионах.
Представители партии ездят по посёлкам и предлагают местным жителям по $150-170 за голос. Местные мэры обещают дрова, медикаменты, подработку и транспорт к избирательным участкам за "правильный" голос, а за отказ - угрожают. Охват кампании - 600 тысяч избирателей (около 10% от всего венгерского электората).
Об этом говорится в масштабном https://www.youtube.com/watch?v=ZCwQR5HRWR8 расследовании "Цена голоса", которое совместно провели шесть независимых венгерских проектов.
Журналисты собрали показания от 60 человек из 14 разных общин, среди которых обычные граждане, чиновники и силовики.
Несколько деталей:
▪️Изначально журналисты просто пытались собрать доказательства подкупа избирателей. По мере расследования стало ясно, что это целая система, которая паразитирует на уязвимости неблагополучных социальных слоёв.
▪️Жители одного из поселений, в котором мэр по совместительству работает местным врачом, опасаются, что им не выдадут медикаменты, если они не проголосуют за партию.
▪️В другой деревне оппозиционный кандидат - представитель народа рома - снял свою заявку с выборов после того, как власти пригрозили отобрать у него детей и отправить их в приют.
▪️Жителям предлагают по $150-170 за голос (50-60 тыс. форинтов), для них это значительная сумма, так как выплата за ребёнка, например, составляет $30-50.
▪️На предыдущих выборах избирателей привозили на участки в бусах. Существует практика, когда от избирателей требуют притворяться безграмотными. В таком случае к человеку приставляют "сопроводителя". Этот "сопроводитель" следит за тем, чтобы был поставлен "правильный" голос.
▪️Несколько человек рассказали, как наркоманам предлагали крэк (дешёвый и простой в приготовлении наркотик, производный от кокаина), который распространён в бедных поселениях.
▪️Правящая партия прибегает к подобным практикам не впервые. Благодаря ей на прошлых выборах в ряде участков "Фидес" Орбана достиг показателей в 80-100% голосов. Но журналисты отмечают, что предыдущим кампаниям не сравниться с нынешним масштабом._
⬇️Друзья, не знаю, есть ли кто-то из вас в Венгрии, но если есть - https://www.youtube.com/watch?v=ZCwQR5HRWR8 дайте знакомым посмотреть. Расследование на венгерском с английскими субтитрами.