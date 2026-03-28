Тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве, — Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Москва поддерживает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а значит, тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сикорский написал в соцсети Х.
В частности, Сикорский отметил, что Москва поддерживает Орбана, потому что он саботирует Европейский Союз, блокирует санкции и финансирование для Украины.
"Следовательно, тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве. Это действительно так просто", — добавил он.
Выборы в Венгрии
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.
