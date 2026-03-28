Тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве, — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Москва поддерживает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а значит, тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сикорский написал в соцсети Х.

В частности, Сикорский отметил, что Москва поддерживает Орбана, потому что он саботирует Европейский Союз, блокирует санкции и финансирование для Украины.

"Следовательно, тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве. Это действительно так просто", — добавил он.

Читайте также: Сикорский раскритиковал Навроцкого из-за планов посетить Будапешт для поддержки Орбана

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная сила "Тиса" сохраняет лидерство с отрывом около 14 процентных пунктов.

Читайте: Сикорский предлагает посредничество между Украиной и Венгрией

Сміливий пан Сікорський і розумний ❤️🇵🇱 !!!...
28.03.2026
Наша людина ! 👍
28.03.2026
Трамп теж підтримує Орбана
28.03.2026
Тут немає ніякої суперечності з твердженням Сікорського!
28.03.2026
Дякую Сікорському за сміливість виразити загальну думку країн демократії на тлі кукарікання заокеанського рудого півня.
28.03.2026
Якщо Орбан програє вибори, то я вангую, що русня може пустити Віктора в расход, як отработаний матеріал. Зробити з нього сакральну жертву та звинуватити в цьому Україну.
28.03.2026
Как минимум 3 года назад стоило это сказать, ясно было ведь . Теперь ,абышо, --- как в лужу перднуть.
28.03.2026
Трамп більше зацікавлений у рашці, ніж у нас. Тому він більше підтримує *****. Йому було би вигідніше, якби кацапи нас поглинули
28.03.2026
 
 