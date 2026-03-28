УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12340 відвідувачів онлайн
Новини Сікорський про Росію Вибори в Угорщині
2 239 11

Той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві, - Сікорський

Сікорський про Орбана

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Москва підтримує прем'єра Угорщини Віктора Орбана, отже, той хто підтримує Орбана - допомагає Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сікорський написав у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, Сікорський зазначив, що Москва підтримує Орбана, бо він саботує Європейський Союз, блокує санкції та фінансування для України.

"Отже, той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві. Це справді так просто", - додав він.

Також читайте: Сікорський розкритикував Навроцького через плани відвідати Будапешт для підтримки Орбана

Сікорський про Орбана

Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна сила "Тиса" зберігає лідерство з відривом близько 14 відсоткових пунктів.

Читайте: Сікорський пропонує посередництво між Україною та Угорщиною

Автор: 

Сікорський Радослав (401) Орбан Віктор (953)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Тут немає ніякої суперечності з твердженням Сікорського!
показати весь коментар
28.03.2026 20:46 Відповісти
+10
Дякую Сікорському за сміливість виразити загальну думку країн демократії на тлі кукарікання заокеанського рудого півня.
показати весь коментар
28.03.2026 20:49 Відповісти
+8
Сміливий пан Сікорський і розумний ❤️🇵🇱 !!!...
показати весь коментар
28.03.2026 20:35 Відповісти

Завантаження...

 
 