Той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Москва підтримує прем'єра Угорщини Віктора Орбана, отже, той хто підтримує Орбана - допомагає Москві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сікорський написав у соцмережі Х.
Так, Сікорський зазначив, що Москва підтримує Орбана, бо він саботує Європейський Союз, блокує санкції та фінансування для України.
"Отже, той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві. Це справді так просто", - додав він.
Вибори в Угорщині
Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна сила "Тиса" зберігає лідерство з відривом близько 14 відсоткових пунктів.
Топ коментарі
+16 Погрібний Олександр
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показати весь коментар28.03.2026 20:35 Відповісти Посилання
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