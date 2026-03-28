Той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Москва підтримує прем'єра Угорщини Віктора Орбана, отже, той хто підтримує Орбана - допомагає Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сікорський написав у соцмережі Х.

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Так, Сікорський зазначив, що Москва підтримує Орбана, бо він саботує Європейський Союз, блокує санкції та фінансування для України.

"Отже, той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві. Це справді так просто", - додав він.

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Вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна сила "Тиса" зберігає лідерство з відривом близько 14 відсоткових пунктів.

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