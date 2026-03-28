Зеленський про 90 млрд євро для України: Європа має бути сильнішою, ніж один лідер, який має антиєвропейські погляди
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Євросоюзу вдасться знайти рішення для розблокування кредиту для України в розмірі 90 млрд євро.
Про це глава держави сказав під час zoom-конференції з журналістами, перебуваючи у Катарі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Європа повинна бути сильнішою
"Що стосується 90 млрд, ця тематика актуальна, і я впевнений абсолютно, що Європа повинна розібратися з цим питанням: хто б що не блокував, Європа повинна бути сильнішою, ніж будь-який один лідер, який має антиєвропейські погляди в цілому", - сказав президент.
Зеленський наголосив на необхідності вирішення цього питання.
"Ми говоримо, хочу нагадати, про 45 млрд на цей рік, як транш, з яких ми розраховуємо, що підтримка бюджету буде саме на суму порядку 17-18 млрд, а також буде виробництво зброї для України і закупка, відповідно, від Європи або ППО від Сполучених Штатів – сума 28 млрд",- сказав очільник держави.
Що передувало?
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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