Зеленський про 90 млрд євро для України: Європа має бути сильнішою, ніж один лідер, який має антиєвропейські погляди

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Євросоюзу вдасться знайти рішення для розблокування кредиту для України в розмірі 90 млрд євро.

Про це глава держави сказав під час zoom-конференції з журналістами, перебуваючи у Катарі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Європа повинна бути сильнішою

"Що стосується 90 млрд, ця тематика актуальна, і я впевнений абсолютно, що Європа повинна розібратися з цим питанням: хто б що не блокував, Європа повинна бути сильнішою, ніж будь-який один лідер, який має антиєвропейські погляди в цілому", - сказав президент.

Зеленський наголосив на необхідності вирішення цього питання.

"Ми говоримо, хочу нагадати, про 45 млрд на цей рік, як транш, з яких ми розраховуємо, що підтримка бюджету буде саме на суму порядку 17-18 млрд, а також буде виробництво зброї для України і закупка, відповідно, від Європи або ППО від Сполучених Штатів – сума 28 млрд",- сказав очільник держави.

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Що передувало?

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