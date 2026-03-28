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Новини Блокування Орбаном кредиту для України
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Зеленський про 90 млрд євро для України: Європа має бути сильнішою, ніж один лідер, який має антиєвропейські погляди

Зеленський: Європа повинна бути сильніша за антиєвропейських лідерів

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Євросоюзу вдасться знайти рішення для розблокування кредиту для України в розмірі 90 млрд євро.

Про це глава держави сказав під час zoom-конференції з журналістами, перебуваючи у Катарі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Європа повинна бути сильнішою

"Що стосується 90 млрд, ця тематика актуальна, і я впевнений абсолютно, що Європа повинна розібратися з цим питанням: хто б що не блокував, Європа повинна бути сильнішою, ніж будь-який один лідер, який має антиєвропейські погляди в цілому", - сказав президент.

Зеленський наголосив на необхідності вирішення цього питання.

"Ми говоримо, хочу нагадати, про 45 млрд на цей рік, як транш, з яких ми розраховуємо, що підтримка бюджету буде саме на суму порядку 17-18 млрд, а також буде виробництво зброї для України і закупка, відповідно, від Європи або ППО від Сполучених Штатів – сума 28 млрд",- сказав очільник держави.

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Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3043) кредит (4202) допомога (9288)
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Топ коментарі
+8
Він заткнеться коли-небудь?
Генератор випадкових слів.
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28.03.2026 19:39 Відповісти
+7
Зеленський про 90 млрд євро для України: Європа має бути сильнішою, ніж один "зелений" лідер, який має антиєвропейські погляди Самокритика похвальна...
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28.03.2026 19:27 Відповісти
+6
Уявляю, як у клована і компанії пітніють долоні від уявлення про такі гроші.
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28.03.2026 19:28 Відповісти

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