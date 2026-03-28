Зеленский о 90 млрд евро для Украины: Европа должна быть сильнее, чем один лидер, имеющий антиевропейские взгляды
Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Евросоюзу удастся найти решение для разблокирования кредита для Украины в размере 90 млрд евро.
Об этом глава государства сказал во время Zoom-конференции с журналистами, находясь в Катаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Европа должна быть сильнее
"Что касается 90 млрд, эта тема актуальна, и я абсолютно уверен, что Европа должна разобраться с этим вопросом: кто бы что ни блокировал, Европа должна быть сильнее, чем любой отдельный лидер, имеющий антиевропейские взгляды в целом", — сказал президент.
Зеленский подчеркнул необходимость решения этого вопроса.
"Мы говорим, хочу напомнить, о 45 млрд на этот год, как транш, из которых мы рассчитываем, что поддержка бюджета составит именно сумму порядка 17-18 млрд, а также будет производство оружия для Украины и закупка, соответственно, из Европы или ПВО из Соединенных Штатов – сумма 28 млрд", – сказал глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный вследствие российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семи украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
