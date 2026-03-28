Зеленский о 90 млрд евро для Украины: Европа должна быть сильнее, чем один лидер, имеющий антиевропейские взгляды

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Евросоюзу удастся найти решение для разблокирования кредита для Украины в размере 90 млрд евро.

Об этом глава государства сказал во время Zoom-конференции с журналистами, находясь в Катаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Европа должна быть сильнее

"Что касается 90 млрд, эта тема актуальна, и я абсолютно уверен, что Европа должна разобраться с этим вопросом: кто бы что ни блокировал, Европа должна быть сильнее, чем любой отдельный лидер, имеющий антиевропейские взгляды в целом", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул необходимость решения этого вопроса.

"Мы говорим, хочу напомнить, о 45 млрд на этот год, как транш, из которых мы рассчитываем, что поддержка бюджета составит именно сумму порядка 17-18 млрд, а также будет производство оружия для Украины и закупка, соответственно, из Европы или ПВО из Соединенных Штатов – сумма 28 млрд", – сказал глава государства.

Зеленський про 90 млрд євро для України: Європа має бути сильнішою, ніж один "зелений" лідер, який має антиєвропейські погляди Самокритика похвальна...
28.03.2026 19:27 Ответить
Уявляю, як у клована і компанії пітніють долоні від уявлення про такі гроші.
28.03.2026 19:28 Ответить
Коли кажешь смішну шутку про ВСУ на адресу товстопузого Орбана, так сказать, шутка на мільйон, а вона на 90 мільйярдів та бусік золота. Самий дорогий у світі стендапер, знай наших.
28.03.2026 19:32 Ответить
І як його приймуть євр.лідери за свого: без папірця він такого наговорить плюс одягнений абияк.
То ж не дивно,що його боти подібним чином поводяться.
28.03.2026 19:34 Ответить
афігеть гундосе зелене чмо!
ти ж на всіх бігбордах мадярії розклеєний!
ти ж зе!гніда саме впізнаваєме рило на угорщині!
****, не уявляю на що чекає народна помста, після демобілізації....
28.03.2026 19:37 Ответить
Він заткнеться коли-небудь?
Генератор випадкових слів.
28.03.2026 19:39 Ответить
Зі стрічки: Фінляндія пепевірить, чи надходить зі сша в Україну, за яку платить Фінляндія ❤️🇫🇮.
Упс... А чого б це )))
Невже Піськофілу неголеному ніхто вже не довіряє 🤔🤪
28.03.2026 19:43 Ответить
Это не к писькофилу ,а про деньги на оружие от сша .Будут проверять как их в сша используют на фоне новостей, что оружие от сша купленное за евроденьги для Украины уходит на иранскую операцию
28.03.2026 20:04 Ответить
А як там, гроші в Угорщині? Щось, підозріло замовчує, наш лідар...
28.03.2026 19:57 Ответить
А золотишко, золотишко как там поживает?) Главное чье оно?)
28.03.2026 20:02 Ответить
 
 