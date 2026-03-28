Зеленский о 90 млрд евро для Украины: Европа должна быть сильнее, чем один лидер, имеющий антиевропейские взгляды

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Евросоюзу удастся найти решение для разблокирования кредита для Украины в размере 90 млрд евро.

Об этом глава государства сказал во время Zoom-конференции с журналистами, находясь в Катаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Европа должна быть сильнее

"Что касается 90 млрд, эта тема актуальна, и я абсолютно уверен, что Европа должна разобраться с этим вопросом: кто бы что ни блокировал, Европа должна быть сильнее, чем любой отдельный лидер, имеющий антиевропейские взгляды в целом", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул необходимость решения этого вопроса.

"Мы говорим, хочу напомнить, о 45 млрд на этот год, как транш, из которых мы рассчитываем, что поддержка бюджета составит именно сумму порядка 17-18 млрд, а также будет производство оружия для Украины и закупка, соответственно, из Европы или ПВО из Соединенных Штатов – сумма 28 млрд", – сказал глава государства.

