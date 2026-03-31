Каллас про 20-й пакет санкцій та позику у 90 млрд євро: Гарних новин немає, робота триває

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що блок працює над ухваленням 20-го пакету санкцій проти РФ та надання позики у 90 млрд євро для України.

Про це вона заявила під час спілкування зі ЗМІ у Бучі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Так, у нас є деякі перешкоди на шляху щодо 20-го санкційного пакета, а також щодо виплати позики. Робота над їх подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин.

Ми все ще працюємо, і сподіваємося, що ми отримаємо це рішення на наступній Європейській Раді", - зазначила вона.

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Що передувало?

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