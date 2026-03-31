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Новини Санкції ЄС проти Росії Блокування Орбаном кредиту для України
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Каллас про 20-й пакет санкцій та позику у 90 млрд євро: Гарних новин немає, робота триває

Каллас прокоментувала санкції проти РФ та 90 млрд євро кредиту

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що блок працює над ухваленням 20-го пакету санкцій проти РФ та надання позики у 90 млрд євро для України.

Про це вона заявила під час спілкування зі ЗМІ у Бучі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Так, у нас є деякі перешкоди на шляху щодо 20-го санкційного пакета, а також щодо виплати позики. Робота над їх подоланням триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити гарних новин.

Ми все ще працюємо, і сподіваємося, що ми отримаємо це рішення на наступній Європейській Раді", - зазначила вона.

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Що передувало?

Читайте: Каллас під час візиту до Бучі: Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору

Автор: 

кредит (4203) санкції (13269) Євросоюз (15363) Каллас Кая (533)
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Топ коментарі
+7
Таке відчуття, наче Європа рада мати в своєму складі манкуртів типу Обрана та Фіцо. Мовляв, ну ви ж бачите , українці , ми вам виділили 90 ярдів , але ж угорці проти. .так що, вибачайте.
Якщо би хотіли, давно би дали під сраку тим гебешним свиням і вирішили все більшістю голосів , але ніт.
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31.03.2026 12:19 Відповісти
+5
"Денег нет но вы держитесь" Где то я уже слышал эту фразу.
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31.03.2026 12:00 Відповісти
+4
фіца.
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31.03.2026 12:09 Відповісти

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