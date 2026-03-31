ЄС обговорює повну заборону морських послуг для тіньового флоту, - Каллас

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюзу слід просуватися до повної відмови від російської нафти, навіть з огляду на стрімке подорожчання енергоресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава європейської дипломатії сказала в інтерв’ю Укрінформу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вплив світової ситуації на ціни

Каллас зауважила, що війна на Близькому Сході ускладнила ситуацію в Європейському Союзі, оскільки у світі виник дефіцит нафти.

"Саме тому деякі держави-члени вагаються (щодо повної заборони російської нафти в ЄС.- Ред.), бо ціни на енергоносії зростають. Але, думаю, нам потрібно рухатися далі", - сказала висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Також читайте: Каллас про 20-й пакет санкцій та позику у 90 млрд євро: Гарних новин немає, робота триває

Нові обмеження для тіньового флоту РФ

У цьому контексті вона поінформувала, що в ЄС обговорюють повну заборону морських послуг для тіньового флоту.

"Це точно матиме вплив, оскільки приблизно 45 відсотків загального обсягу видобутку нафти в Росії йде через Балтійське море", - зазначила Каллас.

Читайте: Каллас під час візиту до Бучі: Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору