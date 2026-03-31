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Новини Тіньовий флот Росії
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ЄС обговорює повну заборону морських послуг для тіньового флоту, - Каллас

Кая Каллас анонсувала обмеження тіньового флоту

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюзу слід просуватися до повної відмови від російської нафти, навіть з огляду на стрімке подорожчання енергоресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава європейської дипломатії сказала в інтерв’ю Укрінформу.

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Вплив світової ситуації на ціни

Каллас зауважила, що війна на Близькому Сході ускладнила ситуацію в Європейському Союзі, оскільки у світі виник дефіцит нафти.

"Саме тому деякі держави-члени вагаються (щодо повної заборони російської нафти в ЄС.- Ред.), бо ціни на енергоносії зростають. Але, думаю, нам потрібно рухатися далі", - сказала висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

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Нові обмеження для тіньового флоту РФ

У цьому контексті вона поінформувала, що в ЄС обговорюють повну заборону морських послуг для тіньового флоту.

"Це точно матиме вплив, оскільки приблизно 45 відсотків загального обсягу видобутку нафти в Росії йде через Балтійське море", - зазначила Каллас.

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Автор: 

нафта (6670) Євросоюз (15363) Близький Схід (362) Каллас Кая (533)
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Топ коментарі
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ще 5 років будуть обговорювати
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31.03.2026 13:57 Відповісти
+2
Обговорили - злякались потенційних наслідків - пішли набиратись сміливості для наступного обговорення.
Правда, не вони одні такі.
Он Саудівська Аравія з другого підходу не може наважитись вломити отвєтку по Ірану.
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31.03.2026 14:00 Відповісти
+2
Йшов 7-й рік війни під президентсвом Найвеличнішого Лідора світу, який замість зміцкення оборони(паобудови ракет, систем ППО, літаків, дронів, проведлення справеджливої мобюілізації) всі бюджетні кошти закатав в асфальт, скоротив армію, відвів армію з укриттів, розмінував мінні поля..., а винні європейці.
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31.03.2026 14:20 Відповісти

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