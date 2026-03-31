ЄС обговорює повну заборону морських послуг для тіньового флоту, - Каллас
Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюзу слід просуватися до повної відмови від російської нафти, навіть з огляду на стрімке подорожчання енергоресурсів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава європейської дипломатії сказала в інтерв’ю Укрінформу.
Вплив світової ситуації на ціни
Каллас зауважила, що війна на Близькому Сході ускладнила ситуацію в Європейському Союзі, оскільки у світі виник дефіцит нафти.
"Саме тому деякі держави-члени вагаються (щодо повної заборони російської нафти в ЄС.- Ред.), бо ціни на енергоносії зростають. Але, думаю, нам потрібно рухатися далі", - сказала висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки.
Нові обмеження для тіньового флоту РФ
У цьому контексті вона поінформувала, що в ЄС обговорюють повну заборону морських послуг для тіньового флоту.
"Це точно матиме вплив, оскільки приблизно 45 відсотків загального обсягу видобутку нафти в Росії йде через Балтійське море", - зазначила Каллас.
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Правда, не вони одні такі.
Он Саудівська Аравія з другого підходу не може наважитись вломити отвєтку по Ірану.