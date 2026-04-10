Великобритания не задерживает российские танкеры, подпадающие под санкции, из-за опасений нарушения международного права, — The Telegraph

Королевский флот Великобритании не останавливал ни один из российских танкеров, в отношении которых введены санкции, из-за опасений нарушить международное право.

Об этом пишет газета The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Почему танкеры не останавливают?

В марте 2026 года Великобритания разрешила военным перехватывать и задерживать подпадающие под санкции российские танкеры в своих водах.

Однако Королевский военно-морской флот не задерживает подсанкционные российские танкеры из-за опасений, что это будет нарушением международного права.

Несмотря на обещание премьер-министра Кира Стармера преследовать и задерживать такие суда, танкерам российского теневого флота разрешили пройти через пролив Ла-Манш.

Генеральный прокурор Англии и Уэльса лорд Ричард Гермер предоставил юридические консультации относительно того, как можно было бы остановить эти танкеры в британских территориальных водах. По его словам, на суда имеют право высаживаться спецназовцы и офицеры Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Однако каждая такая операция требует юридического обоснования и доказательств обхода санкций.

Издание пишет, что 9 апреля через Ла-Манш прошли три российских судна. Одно из них, вероятно, перевозило грузы для армии РФ.

Читайте также: Швеция задержала подсанкционный танкер "теневого флота" РФ по подозрению в разливе нефти

Критика

Бывший премьер-министр Борис Джонсон назвал эту ситуацию "жалкой".

"Я не понимаю, почему мы не поднимаемся на борт кораблей, нарушающих санкции. Они подпитывают военную машину Путина и финансируют его убийства невинных украинцев, и у нас есть прекрасная возможность это остановить", — заявил он.

В свою очередь министр обороны Джон Хили признал, что страна "может сделать больше".

"Мы готовы. У нас есть военные варианты, и мы готовы принять меры не только в поддержку союзников, но и непосредственно вместе с ними, чтобы перехватывать суда теневого флота", — заявил Хили.

Что предшествовало

Напомним, что 26 марта сообщалось, что Великобритания разрешила военным и правоохранителям перехватывать и задерживать подсанкционные российские танкеры в своих водах.

Читайте также: Франция ужесточает наказание для "теневого флота" РФ, - СМИ