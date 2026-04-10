Новости Теневой флот России
Великобритания не задерживает российские танкеры, подпадающие под санкции, из-за опасений нарушения международного права, — The Telegraph

Королевский флот Великобритании не останавливал ни один из российских танкеров, в отношении которых введены санкции, из-за опасений нарушить международное право.

Почему танкеры не останавливают?

В марте 2026 года Великобритания разрешила военным перехватывать и задерживать подпадающие под санкции российские танкеры в своих водах.

Однако Королевский военно-морской флот не задерживает подсанкционные российские танкеры из-за опасений, что это будет нарушением международного права.

Несмотря на обещание премьер-министра Кира Стармера преследовать и задерживать такие суда, танкерам российского теневого флота разрешили пройти через пролив Ла-Манш.

Генеральный прокурор Англии и Уэльса лорд Ричард Гермер предоставил юридические консультации относительно того, как можно было бы остановить эти танкеры в британских территориальных водах. По его словам, на суда имеют право высаживаться спецназовцы и офицеры Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Однако каждая такая операция требует юридического обоснования и доказательств обхода санкций.

Издание пишет, что 9 апреля через Ла-Манш прошли три российских судна. Одно из них, вероятно, перевозило грузы для армии РФ. 

Критика 

Бывший премьер-министр Борис Джонсон назвал эту ситуацию "жалкой".

"Я не понимаю, почему мы не поднимаемся на борт кораблей, нарушающих санкции. Они подпитывают военную машину Путина и финансируют его убийства невинных украинцев, и у нас есть прекрасная возможность это остановить", — заявил он.

В свою очередь министр обороны Джон Хили признал, что страна "может сделать больше".

"Мы готовы. У нас есть военные варианты, и мы готовы принять меры не только в поддержку союзников, но и непосредственно вместе с ними, чтобы перехватывать суда теневого флота", — заявил Хили.

Что предшествовало

Напомним, что 26 марта сообщалось, что Великобритания разрешила военным и правоохранителям перехватывать и задерживать подсанкционные российские танкеры в своих водах.

Топ комментарии
+11
Оце будапештський гарант! 🤣🤣😂
10.04.2026 23:21 Ответить
+9
кацапи нічого не порушують - кожен день вбиваючи українців
10.04.2026 23:22 Ответить
+6
Ну так не британців же вбивають чи інших "європейців"... Українці повинні стримувати рф, стільки скільки зможуть, про це ж вже прямо говорять. Ну а потім, Європа домовиться з рф, на взаємовигідних умовах.
10.04.2026 23:30 Ответить
То для чого було надувати щоки - шоб шо?
10.04.2026 23:18 Ответить
Що вже й короля чи Стармера кацапи підкупили, що Британія триндить про неіснуюче міжнародне право?
10.04.2026 23:18 Ответить
або пообіцяли шось порвати на британський флаг. Брити здулися і перед сша і перед рф.
10.04.2026 23:54 Ответить
Британці бояться. Цей страх морської нації обґрунтований. Адже якщо вони будуть затримувати чужі танкери, то цілком можливо, що і їх судна будуть також затримувати.
11.04.2026 00:25 Ответить
Польщу здадуть чи Балтикою обмежаться?
10.04.2026 23:31 Ответить
Ну так за такою логікою нацистська Німеччина тільки поляків вбивала а не французів і британців.
11.04.2026 00:43 Ответить
Тож нещодавно казали:

Це вони кому задачі нарізали?
10.04.2026 23:29 Ответить
буде не схопувати кацапські дрони через побоювання
10.04.2026 23:32 Ответить
тому що Стармер - це агент Сєдов, який працює на путіна, разом з агентом Красновим та агентом Лоліта
10.04.2026 23:34 Ответить
Хто тут ще проти української ядерної зброї ❓
10.04.2026 23:34 Ответить
от у вас цикл
10.04.2026 23:36 Ответить
Я хочу перемоги України ❗️
10.04.2026 23:37 Ответить
і я,
яким чином наявність ядера цьому допоможе?
10.04.2026 23:42 Ответить
ну от є у нас ядерна бібма далі що з нею робити?
10.04.2026 23:52 Ответить
10.04.2026 23:58 Ответить
війна вже іде 14 рік - маєте бімбу - підірвете?,
під ногами чи де?
11.04.2026 00:03 Ответить
11.04.2026 00:05 Ответить
ясно ви по картінках....
11.04.2026 00:12 Ответить
мозок ніде не загубили?
11.04.2026 00:14 Ответить
Без ядерки України не існуватиме.
11.04.2026 00:28 Ответить
тобто наглухо.
11.04.2026 00:33 Ответить
4 роки війни, ти сидиш іронізуєш. Родичам загиблих розкажеш про 'наглухо'.
11.04.2026 00:36 Ответить
брати приклад з Північно-Корейського "пєльменя"
11.04.2026 00:43 Ответить
Ядерка потрібна була до нападу, зараз вона нічого не дасть. Тай у кідарів є ядерка і толку їм від неї.
11.04.2026 00:46 Ответить
Скільки відсотків підарашки окуповано? Тепер бачиш зиск?
11.04.2026 00:49 Ответить
Пане Залужний пояснить їм, що вони *********...
10.04.2026 23:35 Ответить
11.04.2026 00:06 Ответить
Говно тоже нельзя говорить, надо - какашечка!
10.04.2026 23:36 Ответить
Як вони вже задовбали зі своїми побоюваннями. Яке ще міжнародне право? Те що здохло та згнило в 2014 році? Чмирі. Куколди. Нікчеми.
10.04.2026 23:41 Ответить
В 2008 р.
11.04.2026 00:48 Ответить
на жаль цивілізаія переживає кризу немає єдності от і всі причини
11.04.2026 00:13 Ответить
потворні сс*кливі харанти
11.04.2026 00:16 Ответить
лицемірні покидьки, котрі вводять санкції лише для того,щоб їх не виконувати,цей світ котиться в пропасть і йому не має місця для людського життя
11.04.2026 00:32 Ответить
 
 