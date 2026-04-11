Эстония считает задержание танкеров теневого флота РФ "слишком рискованным", - Reuters

Эстония воздерживается от задержания российских судов, подпадающих под санкции, в Балтийском море, поскольку считает такие действия рискованными из-за угрозы военной эскалации со стороны Кремля.

Об этом заявил командующий ВМС Эстонии Иво Варк, пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Риски эскалации

Несмотря на активизацию усилий Великобританией и другими европейскими государствами по противодействию "теневому флоту" РФ, Эстония проявляет сдержанность.

"Просто риск военной эскалации слишком высок", - объясняет Варк.

Агентство напоминает, как в мае 2025 года Эстония пыталась остановить нефтяной танкер без флага, который направлялся в Россию. Тогда Москва направила истребитель в воздушное пространство НАТО.

После этого инцидента РФ начала постоянное патрулирование с помощью двух или трех вооруженных военных судов в Финском заливе. Кроме того, Россия усилила морское присутствие и в других районах Балтики, развернув дополнительные единицы флота вдоль маршрутов, которыми пользуются танкеры, перевозящие российскую нефть.

"Российское военное присутствие здесь, в Финском заливе, стало гораздо, гораздо более очевидным", - отметил командующий ВМС Эстонии.

Он отметил, что Эстония будет вмешиваться только в случае непосредственной опасности, такой как повреждение подводной инфраструктуры или разливы нефти.

Варк отметил, что количество танкеров на якорной стоянке Вайнлоо на этой неделе выросло втрое - до 30-40 судов. Такое скопление флота вызвано атаками украинских дронов на порты РФ, что привело к сбоям в графиках погрузки.

В то же время Кремль заявляет, что его суда имеют право свободного прохода по Балтийскому морю, и что Россия готова ответить на любую попытку их остановить.

Великобритания воздерживается от задержания танкеров РФ

Ранее сообщалось, что королевский флот Великобритании не останавливал ни один из санкционных российских танкеров из-за опасений нарушения международного права.

