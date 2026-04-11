РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11633 посетителя онлайн
Новости Теневой флот России
2 313 24

Эстония считает задержание танкеров теневого флота РФ "слишком рискованным", - Reuters

Эстония не будет трогать российские танкеры в Балтике: в чем причина

Эстония воздерживается от задержания российских судов, подпадающих под санкции, в Балтийском море, поскольку считает такие действия рискованными из-за угрозы военной эскалации со стороны Кремля.

Об этом заявил командующий ВМС Эстонии Иво Варк, пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Риски эскалации 

Несмотря на активизацию усилий Великобританией и другими европейскими государствами по противодействию "теневому флоту" РФ, Эстония проявляет сдержанность.

"Просто риск военной эскалации слишком высок", - объясняет Варк.

Агентство напоминает, как в мае 2025 года Эстония пыталась остановить нефтяной танкер без флага, который направлялся в Россию. Тогда Москва направила истребитель в воздушное пространство НАТО.

После этого инцидента РФ начала постоянное патрулирование с помощью двух или трех вооруженных военных судов в Финском заливе. Кроме того, Россия усилила морское присутствие и в других районах Балтики, развернув дополнительные единицы флота вдоль маршрутов, которыми пользуются танкеры, перевозящие российскую нефть.

"Российское военное присутствие здесь, в Финском заливе, стало гораздо, гораздо более очевидным", - отметил командующий ВМС Эстонии.

Он отметил, что Эстония будет вмешиваться только в случае непосредственной опасности, такой как повреждение подводной инфраструктуры или разливы нефти.

Варк отметил, что количество танкеров на якорной стоянке Вайнлоо на этой неделе выросло втрое - до 30-40 судов. Такое скопление флота вызвано атаками украинских дронов на порты РФ, что привело к сбоям в графиках погрузки.

В то же время Кремль заявляет, что его суда имеют право свободного прохода по Балтийскому морю, и что Россия готова ответить на любую попытку их остановить.

Великобритания воздерживается от задержания танкеров РФ

Ранее сообщалось, что королевский флот Великобритании не останавливал ни один из санкционных российских танкеров из-за опасений нарушения международного права.

Автор: 

россия (97121) санкции (11942) флот (894) Балтийское море (38)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
рашу бздять чіпати дуже сильно навіть франція з британією в яких і ядерка є і які далеко від лаптів. Вимагати від Естонії якихось чудес, межуючи з орками і ризикуючи бути наступною ціллю будь-коли поки НАТО скликає сто засідань і висказує обурення та занепокоєння - це нереально.
показать весь комментарий
11.04.2026 02:18 Ответить
+9
Українці нехай воюють а всім іншим "занадто ризиковано "
показать весь комментарий
11.04.2026 04:16 Ответить
+2
Ну , как один известный пассажир говорил, жизнь это борьба и те кто не хотят бороться, не достойны жизни.
показать весь комментарий
11.04.2026 03:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рашу бздять чіпати дуже сильно навіть франція з британією в яких і ядерка є і які далеко від лаптів. Вимагати від Естонії якихось чудес, межуючи з орками і ризикуючи бути наступною ціллю будь-коли поки НАТО скликає сто засідань і висказує обурення та занепокоєння - це нереально.
показать весь комментарий
11.04.2026 02:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=c_gvtoyy6aQ&t=1156s 19:16 ВМФ против Британии
показать весь комментарий
11.04.2026 04:29 Ответить
Естонія теж має робити ядерку
показать весь комментарий
11.04.2026 02:27 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2026 02:29 Ответить
А чим вона гірше за ізраіль?
показать весь комментарий
11.04.2026 02:31 Ответить
Вона не гірша. Вона менша. Разів у п'ять-шість...
показать весь комментарий
11.04.2026 05:11 Ответить
Естонія приблизно у 2,1 раза більша за Ізраїль.
показать весь комментарий
11.04.2026 05:21 Ответить
Правда? В Ізраїлі десять мільйонів населення, а в Естонії менш ніж півтора.
показать весь комментарий
11.04.2026 05:47 Ответить
По площі.
показать весь комментарий
11.04.2026 05:50 Ответить
ця ввйна буде вічною
показать весь комментарий
11.04.2026 02:36 Ответить
Ну , как один известный пассажир говорил, жизнь это борьба и те кто не хотят бороться, не достойны жизни.
показать весь комментарий
11.04.2026 03:29 Ответить
Українці нехай воюють а всім іншим "занадто ризиковано "
показать весь комментарий
11.04.2026 04:16 Ответить
Чим ризикуєте,гарячі естонські хлопці? В любому випадку вам чекає тяжка доля. Так хоч пови ....ся.
показать весь комментарий
11.04.2026 04:18 Ответить
Треба розібраться - може, українці мали стосунок не тільки до копання Чорного моря, з насипанням Великого Кавказького хребта, з Балканами, а й до прорубування шхер, на Балтиці? Може, на Готланді теж була Січ? Готландська...
показать весь комментарий
11.04.2026 04:38 Ответить
Здулися?(Даремно,бр ***** якщо планує напасти,то напвде,знайшовши любий привід.
показать весь комментарий
11.04.2026 06:50 Ответить
Во, глобалисты таки добрались и до Эстонии. Уж на что была разумная и дружественная страна, и вот вам - "вдруг" заговорила как большинство "глобализированных" стран Запада. Who would have thought...
показать весь комментарий
11.04.2026 07:02 Ответить
Пам'ятаю "неймовірно хоробру" армію Бельгії яка допомогла армії Франції здобути неймовірну перемогу над моряками Мутомбою і Нікембою. Про це писали всі європейські газети. Тупо вимагати від Естонії Перл-Харбора.
показать весь комментарий
11.04.2026 07:06 Ответить
А то кремль нападе
показать весь комментарий
11.04.2026 07:41 Ответить
Тоді для чого запроваджевати санкції шоб їх не виконувати
показать весь комментарий
11.04.2026 07:43 Ответить
Правильно! Танкери не треба затримувати - їх треба топити! Можна і українськими дронами.
показать весь комментарий
11.04.2026 07:45 Ответить
Навіщо в ліс ходити,там вовки є.
Постійно звучать тези " Треба посилити санкції,треба боротись з тіньовим флотом паРаші" ,т.д.і т.ін.
На ділі все зводиться до того коли стоячи на березі,очами супроводжують ті підсанкційні кораблі.
показать весь комментарий
11.04.2026 07:52 Ответить
От коли прийдуть кацапи і перейменують Таллінн на якесь талінське , або сталінське, ризику вже не буде ніякого, довбні.
показать весь комментарий
11.04.2026 08:18 Ответить
Естонія вважає затримання танкерів тіньового флоту РФ "занадто ризикованим", - Reuters

Якщо сидіти тихо, то ескалації з боку Кремля не буде?

Якщо погодитися на умови Кремля, то наступить вічний мир?


Щось подібне уже було до Мюнхена 38 і після
показать весь комментарий
11.04.2026 08:21 Ответить
ну ждите зелёных человечков в Нарве
показать весь комментарий
11.04.2026 08:30 Ответить
 
 