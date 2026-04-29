Викрадення українських дітей і "тіньовий флот" РФ: Україна запровадила нові санкції, - Зеленський

Сьогодні Україна запровадила нові санкційні рішення проти російських субʼєктів, які причетні до викрадення українських дітей, та проти суден російського "тіньового флоту".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Викрадення українських дітей

Як зазначається, у першому санкційному списку особи, які працюють на вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від сімей і від України.

Серед цих санкціонованих осіб функціонери державної системи Росії, колаборанти на тимчасово окупованій території і пропагандисти.

Тіньовий флот РФ

У другому санкційному списку 23 судна, які Москва використовує для нафтового експорту. За словами Зеленського, щодо частини цього списку вже застосовані також санкції партнерів.

"Працюємо, щоб синхронізувати всі наші санкційні режими – санкції партнерів в Україні та санкції України в юрисдикціях партнерів", - додав він.

Також президент анонсував нові санкції: "Готуємо на найближчий час і ще один санкційний пакет – особливої ваги".