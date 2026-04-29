Викрадення українських дітей і "тіньовий флот" РФ: Україна запровадила нові санкції, - Зеленський

Зеленський запровадив санкції проти РФ

Сьогодні Україна запровадила нові санкційні рішення проти російських субʼєктів, які причетні до викрадення українських дітей, та проти суден російського "тіньового флоту".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Викрадення українських дітей

Як зазначається, у першому санкційному списку особи, які працюють на вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від сімей і від України.

Серед цих санкціонованих осіб функціонери державної системи Росії, колаборанти на тимчасово окупованій території і пропагандисти.

Тіньовий флот РФ

У другому санкційному списку 23 судна, які Москва використовує для нафтового експорту. За словами Зеленського, щодо частини цього списку вже застосовані також санкції партнерів.

"Працюємо, щоб синхронізувати всі наші санкційні режими – санкції партнерів в Україні та санкції України в юрисдикціях партнерів", - додав він.

Також президент анонсував нові санкції: "Готуємо на найближчий час і ще один санкційний пакет – особливої ваги".

Директор кооперативу «Династія» Вова робить вигляд що не помічає ранкових новин і потужно пердить в калюжу безтолковими санкціями.
показати весь коментар
29.04.2026 17:24 Відповісти
а чого ж вовачка ти 🤡 обдовбаний, наших дітей так швидко викрали ?!!! Чи не тому шо ти відкрив шлях через Чонгар ?!!!...па* ло мафіозне , згинь чорт !!!...
показати весь коментар
29.04.2026 17:26 Відповісти
воно зробить тупе обличчя - та скаже що я вам ничего не должен.
показати весь коментар
29.04.2026 17:30 Відповісти
я вам скажу так: Цей мафіозі🤡 зеленський ,піде з посади ,тільки тоді ,коли всі притаманні євреї світу ,почнуть на нього спльовувати мацу ...а в голос казати про нього те ,на шо воно заслугував !!!...Він с* ко зробив так ,шо людям нема де дітися , від цього корумпованного позорняку !!!...
показати весь коментар
29.04.2026 17:30 Відповісти
а за двушечки на мацкву коли введешь...потворо зелена
показати весь коментар
29.04.2026 17:32 Відповісти
Говорили,балакали, сіли тай заплакали! Коли вже це зелене шоу закінчиться?
показати весь коментар
29.04.2026 17:44 Відповісти
Володя врубав потужний мороз.🥶

Всі знають що ти контрацептив Вова!
Створення "бурної діяльності" нічого не міняє.
Ти гнида, яка краде в своєї країни під час війни!
показати весь коментар
29.04.2026 17:45 Відповісти
А як там з санкціями РНБО проти українських громадян та їх бізнесу, досі приторговуєте?
показати весь коментар
29.04.2026 17:51 Відповісти
Клоун проти своїх міндіч санкції невводе
показати весь коментар
29.04.2026 18:04 Відповісти
Вова Ленин
показати весь коментар
30.04.2026 00:10 Відповісти
 
 