Похищение украинских детей и "теневой флот" РФ: Украина ввела новые санкции, - Зеленский

Сегодня Украина ввела новые санкции против российских субъектов, причастных к похищению украинских детей, а также против судов российского "теневого флота".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Похищение украинских детей

Как отмечается, в первом санкционном списке фигурируют лица, занимающиеся вывозом украинских детей с временно оккупированных территорий, уничтожением их идентичности и сокрытием от семей и от Украины.

Среди этих санкционированных лиц - функционеры государственной системы России, коллаборационисты на временно оккупированной территории и пропагандисты.

Теневой флот РФ

Во втором санкционном списке 23 судна, которые Москва использует для экспорта нефти. По словам Зеленского, в отношении части этого списка уже применены также санкции партнеров.

"Работаем над синхронизацией всех наших санкционных режимов – санкций партнеров в Украине и санкций Украины в юрисдикциях партнеров", – добавил он.

Также президент анонсировал новые санкции: "Готовим на ближайшее время и еще один санкционный пакет – особого веса".