Похищение украинских детей и "теневой флот" РФ: Украина ввела новые санкции, - Зеленский
Сегодня Украина ввела новые санкции против российских субъектов, причастных к похищению украинских детей, а также против судов российского "теневого флота".
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Похищение украинских детей
Как отмечается, в первом санкционном списке фигурируют лица, занимающиеся вывозом украинских детей с временно оккупированных территорий, уничтожением их идентичности и сокрытием от семей и от Украины.
Среди этих санкционированных лиц - функционеры государственной системы России, коллаборационисты на временно оккупированной территории и пропагандисты.
Теневой флот РФ
Во втором санкционном списке 23 судна, которые Москва использует для экспорта нефти. По словам Зеленского, в отношении части этого списка уже применены также санкции партнеров.
"Работаем над синхронизацией всех наших санкционных режимов – санкций партнеров в Украине и санкций Украины в юрисдикциях партнеров", – добавил он.
Также президент анонсировал новые санкции: "Готовим на ближайшее время и еще один санкционный пакет – особого веса".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всі знають що ти контрацептив Вова!
Створення "бурної діяльності" нічого не міняє.
Ти гнида, яка краде в своєї країни під час війни!