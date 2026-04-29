Похищение украинских детей и "теневой флот" РФ: Украина ввела новые санкции, - Зеленский

Зеленский ввел санкции против РФ

Сегодня Украина ввела новые санкции против российских субъектов, причастных к похищению украинских детей, а также против судов российского "теневого флота".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Похищение украинских детей

Как отмечается, в первом санкционном списке фигурируют лица, занимающиеся вывозом украинских детей с временно оккупированных территорий, уничтожением их идентичности и сокрытием от семей и от Украины.

Среди этих санкционированных лиц - функционеры государственной системы России, коллаборационисты на временно оккупированной территории и пропагандисты.

Теневой флот РФ

Во втором санкционном списке 23 судна, которые Москва использует для экспорта нефти. По словам Зеленского, в отношении части этого списка уже применены также санкции партнеров.

"Работаем над синхронизацией всех наших санкционных режимов – санкций партнеров в Украине и санкций Украины в юрисдикциях партнеров", – добавил он.

Также президент анонсировал новые санкции: "Готовим на ближайшее время и еще один санкционный пакет – особого веса".

Топ комментарии
+9
Директор кооперативу «Династія» Вова робить вигляд що не помічає ранкових новин і потужно пердить в калюжу безтолковими санкціями.
29.04.2026 17:24 Ответить
+6
а чого ж вовачка ти 🤡 обдовбаний, наших дітей так швидко викрали ?!!! Чи не тому шо ти відкрив шлях через Чонгар ?!!!...па* ло мафіозне , згинь чорт !!!...
29.04.2026 17:26 Ответить
+4
а за двушечки на мацкву коли введешь...потворо зелена
29.04.2026 17:32 Ответить
воно зробить тупе обличчя - та скаже що я вам ничего не должен.
29.04.2026 17:30 Ответить
я вам скажу так: Цей мафіозі🤡 зеленський ,піде з посади ,тільки тоді ,коли всі притаманні євреї світу ,почнуть на нього спльовувати мацу ...а в голос казати про нього те ,на шо воно заслугував !!!...Він с* ко зробив так ,шо людям нема де дітися , від цього корумпованного позорняку !!!...
29.04.2026 17:30 Ответить
а за двушечки на мацкву коли введешь...потворо зелена
29.04.2026 17:32 Ответить
Говорили,балакали, сіли тай заплакали! Коли вже це зелене шоу закінчиться?
29.04.2026 17:44 Ответить
Володя врубав потужний мороз.🥶

Всі знають що ти контрацептив Вова!
Створення "бурної діяльності" нічого не міняє.
Ти гнида, яка краде в своєї країни під час війни!
29.04.2026 17:45 Ответить
А як там з санкціями РНБО проти українських громадян та їх бізнесу, досі приторговуєте?
29.04.2026 17:51 Ответить
Клоун проти своїх міндіч санкції невводе
29.04.2026 18:04 Ответить
Вова Ленин
30.04.2026 00:10 Ответить
 
 