Введены санкции против более 120 командиров РФ и российских религиозных пропагандистов, - указы президента
Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении российских командиров, причастных к ракетным ударам по Украине, а также российских религиозных деятелей, оправдывающих агрессию России и распространяющих российскую пропаганду.
Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.
Ракетные удары
В первый санкционный список (указ №303/2026) вошел 121 оккупант, причастный к нанесению массированных ракетных ударов по территории Украины.
- В частности, это командиры подразделений дальней авиации воздушно-космических сил. Всего с начала полномасштабного российского вторжения
Россия использовала более 4100 крылатых ракет воздушного базирования и аэробаллистических ракет.
Именно эти подразделения наносили удары:
- по детской больнице "Охматдет" 8 июля 2024 года,
- по многоэтажному дому в Тернополе 19 ноября 2025 года,
- по торговому центру "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022 года,
- по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры в различных регионах Украины.
- Командиры военно-морского флота, которые обстреливали Украину с надводных кораблей и подводных лодок – носителей крылатых ракет "Калибр".
Всего Россия использовала более 1500 ракет этого типа во время 160 атак по украинским городам и населенным пунктам. Командиры из этого списка причастны к ударам по киевским ТЭЦ, объектам энергетической инфраструктуры Львовщины, Ивано-Франковщины, Волыни, Николаевщины и Одесской области. Среди них, в частности, – один из командиров 30-й дивизии надводных кораблей, который обеспечивал поддержку боеготовности фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".
- Командиры ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск, наносившие удары с применением крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет "Искандер-М".
Всего россияне более 1100 раз атаковали Украину с использованием ракет этого типа. Именно командиры этих подразделений организовывали и координировали удары:
- по центральной части Сум 13 апреля 2025 года, где российская ракета убила 25 человек,
- по центру Чернигова 17 апреля 2024 года, где в результате российской атаки погибло 18 человек,
- по селу Гроза в Харьковской области, где погибло 59 человек.
Как подчеркнул советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, это один из первых случаев, когда украинским спецслужбам удалось четко идентифицировать более 100 конкретных лиц, которые непосредственно отдают приказы и осуществляют пуски ракет против Украины.
Религиозные деятели
В пакете в отношении религиозных деятелей (указ №304/2026) – девять человек, которые публично призывали убивать украинцев, открыто поддерживают российскую агрессию против Украины и используют религию для пропаганды и оправдания вторжения России в нашу страну. Это представители РПЦ и связанных с ней структур.
Отмечается, что всю необходимую информацию об этих двух санкционных пакетах Украина передаст партнерам для синхронизации санкций в их юрисдикциях.
