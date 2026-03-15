Украина ввела санкции против компаний и граждан РФ и Ирана, обслуживающих российский ВПК
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских и иранских компаний и граждан, обслуживающих военно-промышленный комплекс России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента, об этом говорится в Указе президента №243/2026.
130 физических и 48 юридических лиц
В санкционный пакет в отношении ВПК вошли 130 физических и 48 юридических лиц. Среди них компании, причастные к поставкам компонентов для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета" (их используют в российских дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах, самолетах, которыми Россия обстреливает украинские города и населенные пункты). В частности, и те предприятия, которые вовлечены в производство ракетного комплекса "Орешник".
Компании и граждане Ирана
Также в этом списке компании и граждане Ирана, причастные к производству иранских дронов и ракет, которые применяются не только против Украины, но и на Ближнем Востоке против стран Персидского залива. Эти юридические и физические лица помогали России запускать, разворачивать и масштабировать производство "шахидов" в России.
Санкции применены и к иранским инструкторам, которые готовили российских операторов "шахедов", которые затем атаковали украинские города и энергетические объекты.
"Российский и иранский ВПК уже давно взаимосвязаны. Этим санкционным пакетом мы указываем на ключевых участников, вовлеченных в производство средств поражения, которые используются для атак России против Украины и Ирана против многих стран. Мир должен делать гораздо больше, чтобы разрывать эти цепочки поставок, в частности критических компонентов, и эффективно противодействовать этому сотрудничеству. И мы будем работать над синхронизацией этих санкций", – отметил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
