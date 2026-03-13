Китай и Россия пытались заблокировать санкции против Ирана в ООН

Представители России и Китая в Совете Безопасности ООН пытались сорвать обсуждение контроля за санкциями против Ирана, но их инициатива была отклонена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что представители Москвы и Пекина попытались заблокировать работу так называемого "Комитета 1737", который был создан для контроля за соблюдением санкций в отношении Тегерана. Несмотря на это, 11 из 11 стран проголосовали за продолжение обсуждения, еще два члена воздержались.

Посол США в ООН Майк Уолтц подчеркнул, что соблюдение санкций ООН имеет четкую цель – устранение угрозы, которую представляют иранские ядерные и ракетные программы вооружений, а также постоянная поддержка Тегераном терроризма.

"Все государства-члены ООН должны ввести эмбарго на поставки оружия Ирану, запретить передачу и торговлю ракетными технологиями, а также заморозить соответствующие финансовые активы. Китай и Россия не хотят функционального санкционного комитета, поскольку стремятся защитить своего партнера – Иран – и продолжать поддерживать оборонное сотрудничество, которое теперь снова запрещено", – отметил Уолтц.

США заявили в ООН об опасных запасах урана Ирана

Американский дипломат на заседании ООН напомнил о недавних выводах МАГАТЭ. По их данным, Иран остается единственным государством без ядерного оружия, которое произвело и накопило уран, обогащенный до 60%. В то же время Тегеран отказал инспекторам агентства в доступе к этим запасам.

В ответ постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил США и их союзников в "нагнетании истерии" вокруг якобы планов Ирана создать ядерное оружие. По его словам, такие намерения, мол, никогда не подтверждались в отчетах МАГАТЭ.

В свою очередь представитель Китая при ООН Фу Цун назвал Вашингтон "инициатором" иранского ядерного кризиса. Он заявил, что США прибегли к открытому применению силы во время переговорного процесса, что, по его мнению, подорвало дипломатические усилия.

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил журналистам, что ядерная программа страны "всегда была исключительно мирной". Он также добавил, что Тегеран не признает попыток применить против него новые санкции.

В то же время Великобритания и Франция поддержали идею возобновления санкций. Представитель Франции отметил, что МАГАТЭ больше не может гарантировать мирный характер иранской ядерной программы, а имеющихся запасов урана, по оценкам, может хватить для создания до десяти ядерных боеголовок.

Имеет ли Иран ядерное оружие?

По данным МАГАТЭ, доказательств наличия готовой ядерной бомбы у Ирана нет. Иран официально заявляет, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер (энергетика, медицина, исследования).

Главное беспокойство вызывает уровень обогащения урана.

Для атомных электростанций требуется примерно 3–5% обогащения.

Для ядерного оружия — примерно 90%.

По данным МАГАТЭ:

Иран накопил уран, обогащенный примерно до 60%.

Это очень близко к уровню, который может быть использован для создания оружия.

Из-за этого Иран часто называют "государством на пороге ядерного оружия".