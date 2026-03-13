Китай та Росія намагалися заблокувати санкції проти Ірану в ООН

Представники Росії та Китаю у Раді Безпеки ООН намагалися зірвати обговорення контролю за санкціями проти Ірану, але їхню ініціативу відхилили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Зазначається, що представники Москви та Пекіна спробували заблокувати роботу так званого "Комітету 1737", який було створено для контролю за дотриманням санкцій щодо Тегерана. Попри це, 11 11 країн проголосували за продовження обговорення, ще двоє членів утрималися.

Посол США в ООН Майк Волц наголосив, що дотримання санкцій ООН має чітку мету – усунення загрози, яку становлять іранські ядерні та ракетні програми озброєнь, а також постійна підтримка Тегераном тероризму.

"Усі держави-члени ООН повинні запровадити ембарго на постачання зброї Ірану, заборонити передачу і торгівлю ракетними технологіями, а також заморозити відповідні фінансові активи. Китай і Росія не хочуть функціонального санкційного комітету, оскільки прагнуть захистити свого партнера – Іран – і продовжувати підтримувати оборонну співпрацю, яка тепер знову заборонена", - зазначив Волц.

США заявили в ООН про небезпечні запаси урану Ірану

Американський дипломат на засіданні ООН нагадав про нещодавні висновки МАГАТЕ. За їхніми даними, Іран залишається єдиною державою без ядерної зброї, яка виробила й накопичила уран, збагачений до 60%. Водночас Тегеран відмовив інспекторам агентства у доступі до цих запасів.

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У відповідь постійний представник Росії в ООН Василь Небензя звинуватив США та їхніх союзників у "нагнітанні істерії" навколо нібито планів Ірану створити ядерну зброю. За його словами, такі наміри, мовляв, ніколи не підтверджувалися у звітах МАГАТЕ.

Своєю чергою представник Китаю при ООН Фу Цун назвав Вашингтон "ініціатором" іранської ядерної кризи. Він заявив, що США вдалися до відкритого застосування сили під час переговорного процесу, що, на його думку, підірвало дипломатичні зусилля.

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив журналістам, що ядерна програма країни "завжди була виключно мирною". Він також додав, що Тегеран не визнає спроб застосувати проти нього нові санкції.

Водночас Велика Британія та Франція підтримали ідею відновлення санкцій. Представник Франції зазначив, що МАГАТЕ більше не може гарантувати мирний характер іранської ядерної програми, а наявних запасів урану, за оцінками, може вистачити для створення до десяти ядерних боєголовок.

Чи має Іран ядерну зброю?

За даними МАГАТЕ, доказів наявності готової ядерної бомби в Ірану немає. Іран офіційно заявляє, що його ядерна програма має лише мирний характер (енергетика, медицина, дослідження).

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Головне занепокоєння викликає рівень збагачення урану.

Для атомних електростанцій потрібно приблизно 3–5% збагачення.

Для ядерної зброї — приблизно 90%.

За даними МАГАТЕ:

Іран накопичив уран, збагачений приблизно до 60%.

Це дуже близько до рівня, який може бути використаний для створення зброї.

Через це Іран часто називають "державою на порозі ядерної зброї".