До Ізраїлю надійшло більш ніж два вантажі з краденим українським зерном, - МЗС

До Ізраїлю надійшло більш як два вантажі із сільськогосподарською продукцією, викраденою Росією з тимчасово окупованих територій України.

Про це під час спілкування з журналістами заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Йдеться про кілька суден

"Я можу підтвердити, що йдеться не про два кораблі, їх було більше. Я зараз не можу назвати точні цифри, але ми кажемо про кілька суден. Це правда. І ми інформували Ізраїль про них усіх",- сказав речник відомства.

За словами Тихого, Україна зверталася до Ізраїлю закритими каналами, але після "десятків" звернень отримала від МЗС Ізраїлю лише одну офіційну відповідь 20 квітня.

"Якщо її звести до простого підсумку, то йдеться про те, що жодних дій Держава Ізраїль не збирається вчиняти стосовно цих вантажів й українських занепокоєнь, вважає, що українська інформація недостатня для них. З цим повʼязана наша публічна активність",- заявив дипломат.

Що передувало?

Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.

Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.

