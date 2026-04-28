УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11868 відвідувачів онлайн
Новини Розкрадання зерна
1 492 40

До Ізраїлю надійшло більш ніж два вантажі з краденим українським зерном, - МЗС

До Ізраїлю надійшло більш як два вантажі із сільськогосподарською продукцією, викраденою Росією з тимчасово окупованих територій України.

Про це під час спілкування з журналістами заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Йдеться про кілька суден

"Я можу підтвердити, що йдеться не про два кораблі, їх було більше. Я зараз не можу назвати точні цифри, але ми кажемо про кілька суден. Це правда. І ми інформували Ізраїль про них усіх",- сказав речник відомства.

За словами Тихого, Україна зверталася до Ізраїлю закритими каналами, але після "десятків" звернень отримала від МЗС Ізраїлю лише одну офіційну відповідь 20 квітня.

"Якщо її звести до простого підсумку, то йдеться про те, що жодних дій Держава Ізраїль не збирається вчиняти стосовно цих вантажів й українських занепокоєнь, вважає, що українська інформація недостатня для них. З цим повʼязана наша публічна активність",- заявив дипломат.

Читайте також: Єврокомісія звернулася до Ізраїлю щодо суден із викраденим Росією українським зерном

Що передувало?

  • Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
  • Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

  • Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.

  • Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.

Читайте також: Росія продовжує експорт вкраденого українського зерна, обходячи санкції через зміну маршрутів і перевалку, - Власюк

Автор: 

зерно (3189) Ізраїль (1966) МЗС (4307)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
За словами Тихого, Україна зверталася до Ізраїлю закритими каналами, але після "десятків" звернень отримала від МЗС Ізраїлю лише одну офіційну відповідь 20 квітня.

Тобто оте опудало (міністр закордонних справ ісраєлю), яке дорікало Сибізі, що той замість офівційних каналів використовує твіттер, тупо брехало.
показати весь коментар
28.04.2026 16:44 Відповісти
+7
я вже починаю вірити, що в Варшавському гетто та концтаборах зондеркоманди складались із самих євреїв.

за гнилий шекель продадуть все що завгодно.

.
показати весь коментар
28.04.2026 16:47 Відповісти
+6
питання до ЗЄлєнського:

всі ці балкери з краденим з України майном НЕ повинні покидати Чорне море, а назавжди залишатись на його дні.

пішов пан Малюк з СБУ і одразу заглохли сі бебі
совпадєніє ?
не думаю !

.
показати весь коментар
28.04.2026 16:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ізраїль ларьок по скуповуванню краденого чи ламбард по скуповуванню краденого?
показати весь коментар
28.04.2026 16:28 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 16:44 Відповісти
Отстойна терористична держава.
показати весь коментар
28.04.2026 20:08 Відповісти
Рештки Цадіка Нахмана депортувати на його батьківщину.
показати весь коментар
28.04.2026 16:30 Відповісти
но-но, "бренные" рештки шановного цадика є українським національним надбанням.

бо, "кролики єто не тілько мєх, но і ценное м'ясо..."
якщо НЕ пустити хасидів до Умані, то вони самі потоплять ці сухогрузи на рейді Хайфи, разом із всім кабінетом бі-бі.

.
показати весь коментар
28.04.2026 16:39 Відповісти
Не потоплять, а притягнуть до України
показати весь коментар
28.04.2026 17:18 Відповісти
Ні, залишити в Умані, але розпочати довготривалу, на роки, реставрацію
показати весь коментар
28.04.2026 17:17 Відповісти
Залиште Цадіка Нахмана в спокої. Це не стосується Ізраїлю ніяким чином і це не тема для політичних спекуляцій. Залишайтеся людьми.
показати весь коментар
28.04.2026 18:28 Відповісти
Не з твоєм прапорцем тут проповєдовати
показати весь коментар
28.04.2026 19:13 Відповісти
Треба позиватися до суду
показати весь коментар
28.04.2026 16:33 Відповісти
Израиль уже на это ответил "подозрения не служат доказательством". Суд скажет тоже самое.
показати весь коментар
28.04.2026 16:41 Відповісти
Ну тогда менори скоро будут воткнути вверх ногами
показати весь коментар
28.04.2026 17:03 Відповісти
Ференги не на столько глупы. Примут меры).
показати весь коментар
28.04.2026 17:19 Відповісти
Не поможет. Пацани у себя на масиве
показати весь коментар
28.04.2026 17:20 Відповісти
Потом с тобой поговорим после восьми лет
показати весь коментар
28.04.2026 17:40 Відповісти
О чем мне с тобой говорить, вафельница? Будет состав преступления - приходи, азохен вей
показати весь коментар
28.04.2026 19:14 Відповісти
Чи це когось ще дивує?
показати весь коментар
28.04.2026 16:33 Відповісти
Українці виявили, що за межами акваріуму всі живуть в реальності, а не у фантазіях. Далі буде)
показати весь коментар
28.04.2026 16:41 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 16:47 Відповісти
А хіба це таємницею було?
показати весь коментар
28.04.2026 17:01 Відповісти
Шо ти стукач-ні для кого вже не таемниця...І шо ужа теребенькаеш,тоже вже всі знають
показати весь коментар
28.04.2026 18:08 Відповісти
А воно так і було, німецька охорона знаходилася тільки зовні, а всередині üdische Ghetto-Polizei (Єврейська поліція порядку).
показати весь коментар
28.04.2026 17:12 Відповісти
На восім год тюрми вже наговорив.
показати весь коментар
28.04.2026 21:58 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 16:44 Відповісти
Зовнішнє плем'я разом з кацапами крадуть зерно вивезене з ТОТ України, а внутрішнє плем'я не соромлячись обкрадають Україну з середини, не забуваючи відправити кацапам чергову "двушєчку". Таке воно хитре плем'я!
показати весь коментар
28.04.2026 16:54 Відповісти
Країна мрії міндічів
показати весь коментар
28.04.2026 17:14 Відповісти
До чого тут плем'я? Кримінал не має національності але бувають етнічні організовані злочинні групи. Це питання до прокуратури.
показати весь коментар
28.04.2026 18:40 Відповісти
Ахахах! Тоді виходить по-вашому, що держава Ізраїль, котра закуповує крадене зерно із ТОТ України десятками суден-зерновозів це злочинна група чи "плем'я" про котре говорила н. мосєйчук?

https://www.facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk?__tn__=-UC*F Наталія Мосейчук



https://www.facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk/posts/pfbid02HuGDDJXbQTE2hU6HKSRqAoG8kwjAiQubXmyf6uuCZ4mwbKJ1thznse6tZExcgp8Zl?__tn__=%2CO*F 22 січень ·

Перший таки ПЕРШИЙМи - свідки феномену. Коли він - Лідер Світу. А його племʼя - тримає світ.

Бу-га-га-га!
показати весь коментар
29.04.2026 07:56 Відповісти
Израиль - конечно,поступил некрасиво
Но вот не слышала я
Чтобы НИТАНЬЯХУ - ДВУШКИ В ТЕГЕРАН ОТПРАВЛЯЛ !!!!
Не слышала ,что НИТАНЬЯХУ тырит у своей армии по - крупному
Хотите ЧИСТЕНЬКОГО МИРА ,пацаны с Банковой?
Тогда для начала сами от говна отмойтесь
От вашего зеленого говна- СМЕРДИТ!!!!
показати весь коментар
28.04.2026 16:59 Відповісти
Я чув що Бібі брав гроші від Катару собі на карман. І це перед нападом ХАМАСу. Цим ізраїльська прокуратура зараз займається.
показати весь коментар
28.04.2026 18:34 Відповісти
Лінь зараз шукати. Але це не таємниця.
показати весь коментар
28.04.2026 18:47 Відповісти
Один для міндіча, другий для цукермана. Зєля друзів не кидає !!!
показати весь коментар
28.04.2026 17:28 Відповісти
... купувати крадене- дуже непристойно...
показати весь коментар
28.04.2026 17:40 Відповісти
І шо, помолтІзраіля прийшов отриманити ноту? Чи як мілованов срати хотів на ьудь які виклики в Україні?
показати весь коментар
28.04.2026 17:40 Відповісти
ШІ каже, що згідно з Haaretz зафіксовано понад 30 вантажів викраденого зерна, які були спрямовані до Ізраїлю.
показати весь коментар
28.04.2026 18:21 Відповісти
Це благодарність за закон про ето самое.
показати весь коментар
28.04.2026 19:21 Відповісти
злодій і барига
показати весь коментар
28.04.2026 23:22 Відповісти
 
 