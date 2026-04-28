Росія продовжує експорт вкраденого українського зерна, обходячи санкції через зміну маршрутів і перевалку, - Власюк

Росія продовжує шукати покупців для вкраденого українського зерна, використовуючи окуповані порти як стабільний канал постачання. Дані за березень-квітень 2026 року це чітко підтверджують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на коментар Уповноваженого Президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Судна перебувають під санкціями

Частково ця діяльність уже отримала санкційну відповідь. Значна частина суден, які працюють на цих маршрутах, перебуває під обмеженнями України, ЄС та США: MATROS POZYNICH, SEVERNIY PROECT, DAMAS WAVE, NOVAYA ZEMLYA; FEDOR, PRINCESS EVA, MYS ZHELANIYA, ZAID; VICTORIA K, VICTORIA V, DON, ASOMATOS.

Але практика показує: санкційний статус судна сам по собі не зупиняє продаж.

Коли виникає обмеження, змінюється маршрут. Після відмови Єгипту прийняти ZAID через санкції ЄС судно просто перенаправили до Туреччини. Водночас сам Єгипет продовжив приймати інші поставки, зокрема із Маріуполя, включно з рейсами підсанкційних суден.

Як задіяний Ізраїль

Паралельно використовується інша модель: через судна без санкцій. В цій схемі вже задіяний Ізраїль. Судна ASOMATOS, ABINSK, PANORMITIS заходять на ринки після перевалки в районі Керченської протоки, де зерно змішується. За наявними даними, близько 30% такого вантажу є з окупованих територій.

У підсумку Росія адаптується до обмежень: змінює маршрути і перерозподіляє флот, але не зупиняє експорт.

Саме тому санкції мають блокувати не лише судна, а будь-яку купівлю такого зерна.

Це означає подальше внесення задіяних зерновозів у санкційні списки і застосування вторинних санкцій до покупців. Паралельно ця робота ведеться дипломатично і в межах міжнародного права.

Без цього схема продовжує працювати.