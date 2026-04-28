УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11868 відвідувачів онлайн
Новини Розкрадання зерна
2 660 17

Єврокомісія звернулася до Ізраїлю щодо суден із викраденим Росією українським зерном

Єврокомісія звернулася до Ізраїлю щодо ситуацію зі судном російського "тіньового флоту" із викраденим українським зерном.

Про це повідомив речник Єврокомісії у закордонних справах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП,

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"ЄС взяв до уваги повідомлення про те, що судно російського "тіньового флоту" з викраденим українським зерном було допущено до розвантаження в порту Хайфа в Ізраїлі, попри попередні контакти України з ізраїльською владою щодо цього питання", - сказав він.

Речник наголосив, що у ЄС "засуджують всі дії, які допомагають фінансувати незаконні військові зусилля Росії та обходити санкції ЄС".

Читайте: Прем’єр Ізраїлю допустив "нові події" у війні з Іраном

"Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Ізраїлю з цього питання", - додав він.

Також у ЄК запевнили, що Євросоюз залишається готовим "застосувати цільові заходи до таких дій шляхом включення до списків фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, якщо це буде необхідно".

"Як було продемонстровано минулого тижня ухваленням кредиту підтримки на 90 мільярдів для України та 20-го пакету санкцій, ЄС залишається непохитним у підтримці України та тиску на Росію, доки вона не припинить свою загарбницьку війну", - підсумував речник.

Читайте також: ЄС готує санкції через постачання краденого українського зерна до Ізраїлю

Що передувало?

  • Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
  • Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

  • Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.

  • Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.

Читайте також: Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни, - Зеленський

Автор: 

Єврокомісія (2427) Ізраїль (1966)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
До тих пір поки Нетаньяху не почне відповідати за звої злодіяння, нічого не зміниться!
Він що не бачить що раша допомагає вбивати його громадян?
Здається що він любить тільки гроші!
Де громадянське суспільство Ізраілю, вони ж все розуміють, по ним летять ракети з Ірану, а Нетаньяху підтримує рашу, а раша підтримує Іран!
Капець повний!
показати весь коментар
+7
у єврея в крові скупка краденого
показати весь коментар
+5
Країна - злодійський притон.
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ждем - с
показати весь коментар
28.04.2026 14:00 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
А хто такі європейці і українці для Ізраїлю? Вони для них гої. У ********* івриті та їдиші це слово використовується для позначення неєвреїв, людей, які не належать до юдейської віри або єврейської національності і їх можна дурити і використовувати для свого збагачення.
28.04.2026 15:40
показати весь коментар
28.04.2026 15:40 Відповісти
показати весь коментар
Все вони розуміють. Але щоб Ви знали, що на росії більше євреїв чим в Україні. І то українські євреї чомусь виявилися на боці росії: Беня, Зе, міндич, цукерман, шифіри та інші. Згадайте, що вони говорили колись і що говорили шефіри про росію і що про Україну.
28.04.2026 15:43
показати весь коментар
28.04.2026 15:43 Відповісти
Мабуть ти той якого називати не можливо, з потужних
показати весь коментар
показати весь коментар
Їм трампонутий дозволяє, головне те що награбованим діляться
28.04.2026 14:18
28.04.2026 14:18 Відповісти
Діляться? Не сміши. Ізраїль доїть США з моменту заснування - десь біля 330-ти мільярдів за фук, а ще плюс з ООН смоктанули, такого туніядця на планеті годі шукати.
28.04.2026 14:27
показати весь коментар
28.04.2026 14:27 Відповісти
Ізраїль та США це одне, а їхні керівники це інше.
28.04.2026 14:47
показати весь коментар
28.04.2026 14:47 Відповісти
Кому від цього легше? Кажуть в рашці теж не всі срускіє і вірю що є нормальні росіянці, але...
28.04.2026 15:14
показати весь коментар
28.04.2026 15:14 Відповісти
Ой-вей! Як невдобно подучилося! А як же оці понти: Ізраїль відповів на заяву України щодо суден із викраденим Росією зерном: Звинувачення не є доказами.
28.04.2026 14:41
показати весь коментар
28.04.2026 14:41 Відповісти
У ЄС обговорюють можливість запровадження санкцій проти окремих ізраїльських громадян та компаній, яких підозрюють у сприянні РФ в обході обмежень - зокрема через імпорт пшениці з тимчасово окупованих територій України.
А український Уряд затвердив покарання проти українців,яких запідозрять в антисемітизмі..
14 квітня 2026 року Президент України підписав Закон №2037-IX (законопроєкт https://www.google.com/search?q=%E2%84%965108&oq=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggDEAAYxwMYgAQyDQgAEAAYgwEYsQMYgAQyBggBEEUYOTIKCAIQABixAxiABDIKCAMQABjHAxiABDIKCAQQABjHAxiABDIKCAUQABjHAxiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCDgwODRqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjmh6GUw5CUAxUiFhAIHXJOPIoQgK4QegYIAQgAEAM №5108), який вносить зміни до ст. 161 Кримінального кодексу України. Він встановлює кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму, що доповнює закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні».
Що вважається проявами антисемітизму (згідно із законом): Риторичні та ідеологічні прояви- висловлювання, стереотипи та теорії змови, спрямовані на дегуманізацію або демонізацію євреїв.
Заклики до вбивств або заподіяння збитків євреям.
Заперечення права на самоідентифікацію осіб єврейського походження.
Виготовлення та поширення матеріалів, що містять будь-які антисемітські висловлювання.
Використання антисемітських зображень або символіки,тощо.
показати весь коментар
28.04.2026 15:27 Відповісти
... скуповувати крадене це ж поза межами моралі
28.04.2026 18:02
показати весь коментар
28.04.2026 18:02 Відповісти
 
 