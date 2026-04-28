Єврокомісія звернулася до Ізраїлю щодо суден із викраденим Росією українським зерном

Єврокомісія звернулася до Ізраїлю щодо ситуацію зі судном російського "тіньового флоту" із викраденим українським зерном.

Про це повідомив речник Єврокомісії у закордонних справах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП,

Подробиці

"ЄС взяв до уваги повідомлення про те, що судно російського "тіньового флоту" з викраденим українським зерном було допущено до розвантаження в порту Хайфа в Ізраїлі, попри попередні контакти України з ізраїльською владою щодо цього питання", - сказав він.

Речник наголосив, що у ЄС "засуджують всі дії, які допомагають фінансувати незаконні військові зусилля Росії та обходити санкції ЄС".

"Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Ізраїлю з цього питання", - додав він.

Також у ЄК запевнили, що Євросоюз залишається готовим "застосувати цільові заходи до таких дій шляхом включення до списків фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, якщо це буде необхідно".

"Як було продемонстровано минулого тижня ухваленням кредиту підтримки на 90 мільярдів для України та 20-го пакету санкцій, ЄС залишається непохитним у підтримці України та тиску на Росію, доки вона не припинить свою загарбницьку війну", - підсумував речник.

Що передувало?

Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.

Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.

Читайте також: Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни, - Зеленський