ЄС готує санкції через постачання краденого українського зерна до Ізраїлю
Брюссель розглядає санкції проти ізраїльських компаній та осіб, причетних до прийому російських суден із зерном з окупованих територій України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Haaretz.
Зазначається, реакція ЄС послідувала за прибуттям до порту Хайфи чергового судна "тіньового флоту" РФ, що перевозило пшеницю з окупованих територій України.
Представник ЄС із закордонних справ Ануар Ель-Ануні підтвердив, що Євросоюз взяв до уваги інцидент із розвантаженням судна, який стався попри попередні звернення України до ізраїльської влади. У ЄС засудили будь-які дії, що сприяють фінансуванню військової агресії Росії та допомагають Москві обходити міжнародні обмеження. Брюссель наголосив на готовності розширювати санкційні списки за рахунок організацій у третіх країнах, якщо їхня участь у незаконних схемах буде доведена.
Наразі Європейський Союз разом із Україною вимагає від Ізраїлю надати детальну інформацію щодо походження пшениці, яка імпортується до країни.
Що передувало?
- Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
- Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.
Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.
- Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.
