ЄС готує санкції через постачання краденого українського зерна до Ізраїлю

Брюссель розглядає санкції проти ізраїльських компаній та осіб, причетних до прийому російських суден із зерном з окупованих територій України.

Зазначається, реакція ЄС послідувала за прибуттям до порту Хайфи чергового судна "тіньового флоту" РФ, що перевозило пшеницю з окупованих територій України.

Представник ЄС із закордонних справ Ануар Ель-Ануні підтвердив, що Євросоюз взяв до уваги інцидент із розвантаженням судна, який стався попри попередні звернення України до ізраїльської влади. У ЄС засудили будь-які дії, що сприяють фінансуванню військової агресії Росії та допомагають Москві обходити міжнародні обмеження. Брюссель наголосив на готовності розширювати санкційні списки за рахунок організацій у третіх країнах, якщо їхня участь у незаконних схемах буде доведена.

Наразі Європейський Союз разом із Україною вимагає від Ізраїлю надати детальну інформацію щодо походження пшениці, яка імпортується до країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль прийняв ще одне судно з краденим українським зерном, - Axios

Що передувало?

Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.

Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З Німеччини екстрадували організатора схеми із зерном на 13,4 млн грн