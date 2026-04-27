Ізраїль прийняв ще одне судно з краденим українським зерном, - Axios

До Ізраїлю прибуло ще одне судно із українським зерном

До ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Axios з посиланням на українське дипломатичне джерело.

Що відомо про судно

Йдеться про судно PANORAMITIS, якому Ізраїль дозволив зайти до порту Хайфи.

За інформацією джерела, вантаж може містити українську пшеницю, вивезену з окупованих територій.

Також читайте: Ізраїль відпустив російське судно з викраденим українським зерном, - Axios

Реакція України

Україна відстежує переміщення судна та попереджає про можливі наслідки у разі його розвантаження.

У Києві заявляють про готовність застосувати дипломатичні та міжнародно-правові механізми.

Також читайте: Україна вимагає арешту судна з краденим зерном у Хайфі, – МЗС

Попередні інциденти

Українська сторона також нагадала, що раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

Ці дії в Україні розцінюють як недружній крок.

Контекст відносин

У Києві наголошують, що такі рішення виглядають суперечливими на тлі підтримки, яку Україна раніше надавала Ізраїлю у сфері міжнародної політики та безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга заявив Ізраїлю про неприпустимість ввезення зерна з ТОТ України

Баригам сподобалося українске зерно. Хай вона вам поперек горла стане.
Гнида зелена цим законом зганьбив Україну. Але то ж таке... йому не звикати. Головне щоб мудрий народ радувався.
Попереднє судно ізраільтяни сказали що не встигли піймати на гарячому. За два тижні після попередження. Яка відмазка фігуруватиме зараз?
