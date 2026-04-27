Ізраїль прийняв ще одне судно з краденим українським зерном, - Axios
До ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Axios з посиланням на українське дипломатичне джерело.
Що відомо про судно
Йдеться про судно PANORAMITIS, якому Ізраїль дозволив зайти до порту Хайфи.
За інформацією джерела, вантаж може містити українську пшеницю, вивезену з окупованих територій.
Реакція України
Україна відстежує переміщення судна та попереджає про можливі наслідки у разі його розвантаження.
У Києві заявляють про готовність застосувати дипломатичні та міжнародно-правові механізми.
Попередні інциденти
Українська сторона також нагадала, що раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.
Ці дії в Україні розцінюють як недружній крок.
Контекст відносин
У Києві наголошують, що такі рішення виглядають суперечливими на тлі підтримки, яку Україна раніше надавала Ізраїлю у сфері міжнародної політики та безпеки.
Подивимось, чи є у Ізраїля гідність.
За те що робить уряд Натаньяху доведеться розплачуватися наступним .
Завдяки Пророку існує наразі Україна і український народ.
І це істина навіть для тих українців, хто не дуже любить читати.
Приписування йому таких недолугих "віршів" працює на дискредитацію одного з наріжних каменів існування України.
Різницю між одним словом зі словника і фальсифікованим віршованим рядком Поета, сподіваюсь, розумієте?
