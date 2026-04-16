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Новини Розкрадання зерна
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Україна вимагає арешту судна з краденим зерном у Хайфі, – МЗС

МЗС вимагає арешту судна РФ з краденим українським зерном

Україна вимагає від Ізраїлю арештувати судно "ABINSK", яке доставило до порту Хайфа партію зерна, ймовірно вивезеного з тимчасово окупованих територій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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Деталі інциденту

У МЗС зазначили, що ще 23 березня українська сторона попередила Ізраїль про можливе походження вантажу.

Україна наголошувала на неприпустимості імпорту продукції, яка могла бути вивезена з окупованих територій.

Попри це, у період з 12 по 14 квітня судну дозволили зайти до порту Хайфа та розвантажитися.

Читайте: Сибіга заявив Ізраїлю про неприпустимість ввезення зерна з ТОТ України

Ймовірний "тіньовий флот"

За даними української сторони, судно може бути частиною так званого "тіньового флоту".

Йдеться про схему, яку Росія використовує для продажу викрадених ресурсів і фінансування війни.

Також читайте: СБУ повідомила про підозру капітану судна "тіньового" флоту РФ, який вивозив зерно та нафтопродукти з Криму. ФОТО

Реакція України

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо цього факту.

У межах розслідування український суд уже наклав арешт на судно та вантаж.

На підставі цих матеріалів Україна направила Ізраїлю запит про міжнародну правову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з окупованих територій України, - Зеленський

Позиція МЗС

У Міністерстві закордонних справ очікують, що ізраїльська сторона ухвалить правомірне рішення.

Зокрема, Київ наполягає на арешті партії зерна та недопущенні легалізації викрадених ресурсів.

Українські дипломати також закликають міжнародних партнерів зайняти принципову позицію у подібних випадках.

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Автор: 

зерно (3220) Ізраїль (2000) МЗС (4359) росія (70928) Україна (7654) судноплавство (189)
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Топ коментарі
+32
Це вже "антисемітизм" - чи ще ні ? )
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16.04.2026 16:23 Відповісти
+20
Може ви ще й міндіча вимагатимете видати???

Це ж антисемітизм!!!!!!!!!
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16.04.2026 16:27 Відповісти
+12
Крадене ******* зерно з Украни, користується в Ізраїлі особливим ПОПИТОМ, бо кошерне!! Крадене, завжди смачніше!!?? Це ж не вперше таке від московитів для Ізраїльтян???
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16.04.2026 16:31 Відповісти

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