Україна вимагає арешту судна з краденим зерном у Хайфі, – МЗС
Україна вимагає від Ізраїлю арештувати судно "ABINSK", яке доставило до порту Хайфа партію зерна, ймовірно вивезеного з тимчасово окупованих територій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Деталі інциденту
У МЗС зазначили, що ще 23 березня українська сторона попередила Ізраїль про можливе походження вантажу.
Україна наголошувала на неприпустимості імпорту продукції, яка могла бути вивезена з окупованих територій.
Попри це, у період з 12 по 14 квітня судну дозволили зайти до порту Хайфа та розвантажитися.
Ймовірний "тіньовий флот"
За даними української сторони, судно може бути частиною так званого "тіньового флоту".
Йдеться про схему, яку Росія використовує для продажу викрадених ресурсів і фінансування війни.
Реакція України
Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо цього факту.
У межах розслідування український суд уже наклав арешт на судно та вантаж.
На підставі цих матеріалів Україна направила Ізраїлю запит про міжнародну правову допомогу.
Позиція МЗС
У Міністерстві закордонних справ очікують, що ізраїльська сторона ухвалить правомірне рішення.
Зокрема, Київ наполягає на арешті партії зерна та недопущенні легалізації викрадених ресурсів.
Українські дипломати також закликають міжнародних партнерів зайняти принципову позицію у подібних випадках.
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Це ж антисемітизм!!!!!!!!!