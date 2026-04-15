Сибіга заявив Ізраїлю про неприпустимість ввезення зерна з ТОТ України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до свого ізраїльського колеги Гідеона Саара через ситуацію із заходом російського судна до порту Хайфи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Сибіга у соцмережі X.
Реакція України
Під час розмови сторони обговорили питання безпеки та ситуацію на Близькому Сході.
Окремо український міністр порушив тему російського судна, яке перевозило зерно, вивезене з тимчасово окупованих територій України, і якому дозволили пришвартуватися в Ізраїлі.
Позиція МЗС
Сибіга наголосив, що незаконний експорт української сільськогосподарської продукції є частиною ширших воєнних дій Росії.
За його словами, торгівля викраденими товарами не повинна допускатися на міжнародному рівні.
Діалог між країнами
Сторони підтвердили зацікавленість у розвитку двосторонніх відносин та домовилися підтримувати подальший діалог.
Йдеться, зокрема, про співпрацю у сфері безпеки та обмін позиціями щодо ситуації в регіоні.
Що відомо про судно
Раніше повідомлялося, що російське судно ABINSK доставило до порту Хайфи понад 43 тисячі тонн пшениці.
За наявною інформацією, зерно було вивезене з тимчасово окупованих територій України.
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