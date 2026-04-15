Сибига заявил Израилю о недопустимости ввоза зерна с ВОТ Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к своему израильскому коллеге Гидеону Саару в связи с ситуацией, связанной с заходом российского судна в порт Хайфы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Сибига в соцсети X.
Реакция Украины
Во время разговора стороны обсудили вопросы безопасности и ситуацию на Ближнем Востоке.
Отдельно украинский министр затронул тему российского судна, которое перевозило зерно, вывезенное с временно оккупированных территорий Украины, и которому разрешили пришвартоваться в Израиле.
Позиция МИД
Сибига подчеркнул, что незаконный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции является частью более широких военных действий России.
По его словам, торговля похищенными товарами не должна допускаться на международном уровне.
Диалог между странами
Стороны подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений и договорились поддерживать дальнейший диалог.
Речь идет, в частности, о сотрудничестве в сфере безопасности и обмене позициями относительно ситуации в регионе.
Что известно о судне
Ранее сообщалось, что российское судно ABINSK доставило в порт Хайфы более 43 тысяч тонн пшеницы.
По имеющейся информации, зерно было вывезено с временно оккупированных территорий Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
