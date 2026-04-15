Сибига заявил Израилю о недопустимости ввоза зерна с ВОТ Украины

Украина заявила Израилю о недопустимости ввоза зерна с ВОТ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к своему израильскому коллеге Гидеону Саару в связи с ситуацией, связанной с заходом российского судна в порт Хайфы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Сибига в соцсети X.

Реакция Украины

Во время разговора стороны обсудили вопросы безопасности и ситуацию на Ближнем Востоке.

Отдельно украинский министр затронул тему российского судна, которое перевозило зерно, вывезенное с временно оккупированных территорий Украины, и которому разрешили пришвартоваться в Израиле.

Позиция МИД

Сибига подчеркнул, что незаконный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции является частью более широких военных действий России.

По его словам, торговля похищенными товарами не должна допускаться на международном уровне.

Диалог между странами

Стороны подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений и договорились поддерживать дальнейший диалог.

Речь идет, в частности, о сотрудничестве в сфере безопасности и обмене позициями относительно ситуации в регионе.

Что известно о судне

Ранее сообщалось, что российское судно ABINSK доставило в порт Хайфы более 43 тысяч тонн пшеницы.

По имеющейся информации, зерно было вывезено с временно оккупированных территорий Украины.

зерно (1073) Израиль (2207) корабль (2045) россия (97158) Сибига Андрей (861)
Топ комментарии
+5
а це вже ******* антисемітизмом!
15.04.2026 10:49 Ответить
+5
Чим же міндіч харчєватся будет?
15.04.2026 10:53 Ответить
+5
Я ніколи не забуду як нітаньяху приїздив до України. Коли його зустрічали в аеропорту то як зазвичай піднесли хліб-сіль. А його курва відламала шматочок, зім'яла і викинула на землю. Навіть зовнішність її підкреслювала шо вона падло.
15.04.2026 10:55 Ответить
Смешно!
15.04.2026 10:48 Ответить
15.04.2026 10:57 Ответить
Хотелось бы понять у кого? Пионерам пофиг кого вешать)
15.04.2026 11:00 Ответить
Це нітаняху висить на майбутніх виборах восени 😁
15.04.2026 11:05 Ответить
Сибига что-то с тебя явный фошизьм и антисемитизьм попер. На статью нарываешься?
15.04.2026 11:08 Ответить
Не пиши на хазарському нахрюку. Це не мова Білої Раси. ☝️
15.04.2026 11:09 Ответить
Ты приди в Одесса Николаев Харьков Днепр Запорожье Херсон, растопырь свою пятерню, и предъяви жителям этих городов что они разговаривают на русском языке. Посмотрю после этого на выражение твоей физии
15.04.2026 11:14 Ответить
Він когось при цьому вилаяв на етнічно-релігійному грунті?
15.04.2026 10:54 Ответить
Він подумав, а це невдовзі теж стане злочином, - "мислєпрєступлєніє" по-оруелівськи
"1984" все ближче...
15.04.2026 11:11 Ответить
За це немає статті, є лише за антисемітизм
15.04.2026 10:59 Ответить
На жаль це так...
15.04.2026 11:03 Ответить
Гриша-с языка сняли. Я тоже отлично помню выражение рожи жены нетаньяху, как она брезгливо выкинула кусочек хлеба на землю. Знаете после всех событий не удивляюсь, что в Польше в сейме показали флаг Израиля со свастикой. Это было по-моему вчера.
15.04.2026 11:11 Ответить
Сибіга наривається на 8 років тюрми. Може він не в курсі що підписав наш Сонцеликий?
15.04.2026 10:56 Ответить
Ізраїль скромно промовчав?
15.04.2026 10:53 Ответить
Чим же міндіч харчєватся будет?
15.04.2026 10:53 Ответить
Міндічу б гарно лакітки з Чорнобиля зайшли
15.04.2026 10:56 Ответить
8 років цьому гою за такі заяви.
15.04.2026 10:55 Ответить
Хіба можна зобижати юдеів ? Дати цьму себіге 8 років буцегарні !
15.04.2026 10:56 Ответить
А маланцям на то насрати ! Гроші не пахнуть !!!
15.04.2026 10:59 Ответить
 
 