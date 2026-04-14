Израиль принял судно с зерном с оккупированных территорий Украины

Израиль разрешил судну ABINSK с грузом пшеницы с временно оккупированных территорий Украины зайти в порт Хайфа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о судне

Судно ABINSK ожидало разрешения на заход в израильский порт с 23 марта. Разрешение было предоставлено 14 апреля, после чего корабль приняли в Хайфе.

На борту находится 43 765,18 тонн пшеницы.

Происхождение зерна

По имеющейся информации, зерно было загружено на якорной стоянке порта Кавказ.

Туда его доставили из украинских портов, находящихся под временной оккупацией.

