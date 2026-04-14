Израиль принял судно с зерном с оккупированных территорий Украины

В порту Хайфа разгружают судно ABINSK с пшеницей из ВОТ Украины

Израиль разрешил судну ABINSK с грузом пшеницы с временно оккупированных территорий Украины зайти в порт Хайфа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько.

Что известно о судне

Судно ABINSK ожидало разрешения на заход в израильский порт с 23 марта. Разрешение было предоставлено 14 апреля, после чего корабль приняли в Хайфе.

На борту находится 43 765,18 тонн пшеницы.

Происхождение зерна

По имеющейся информации, зерно было загружено на якорной стоянке порта Кавказ.

Туда его доставили из украинских портов, находящихся под временной оккупацией.

Топ комментарии
+14
Усе, що потрібно знати про Ізраїль
14.04.2026 11:07 Ответить
+12
Нічого дивного, нітаньяха - давній корєш бункерного ху#ла.
14.04.2026 11:07 Ответить
+10
а Зеля ще хоче їм пропонувати наші дрони PiSunи? бо виглядає більше що бібі пісюна всунув..
ізраїлю ніякої військової підтримки... ніякої і ніколи.
14.04.2026 11:07 Ответить
Ой, а як це так ?
14.04.2026 11:06 Ответить
Нічого дивного, нітаньяха - давній корєш бункерного ху#ла.
14.04.2026 11:07 Ответить
У кого-то есть сейчас сомнения, что Израиль и Орда-однояйцевые близнецы?
14.04.2026 11:50 Ответить
а Зеля ще хоче їм пропонувати наші дрони PiSunи? бо виглядає більше що бібі пісюна всунув..
ізраїлю ніякої військової підтримки... ніякої і ніколи.
14.04.2026 11:07 Ответить
Бубочка переживає, хвилюється за свій народ.
14.04.2026 11:22 Ответить
Усе, що потрібно знати про Ізраїль
14.04.2026 11:07 Ответить
Вони ще й українським злочинцям завжди прихисток надають
14.04.2026 11:26 Ответить
Краще за всіх, про громадян Ізраїлю, написав Губерман:

Здесь еврей и ты и я,
Мы единая семья:
От шабата до шабата
Брат наё#ывает брата…(с)
14.04.2026 11:43 Ответить
Для Нітаняху «Акакаяразніца» …, що крадене в Україні зерно, ****** йому продав, як лєпшему другу???? Хезбола теж отримала з московії ****** зброю, щоб убивати Ізраїльтян!!
14.04.2026 11:09 Ответить
Бібі ще й до Х'уйла на день побєдобєсія поїде. Це ж його кращий друг. І похрен що Ху'йло постачає зброю ХАМАСу і ірану для знищення євреїв
14.04.2026 11:10 Ответить
А вы в курсе что евреи самые большие в мире любители фисташек? А самый большой производитель фисташек это Иран. Америка запретила их импортиз Ирана уже лет 40+ как.
А израильтяне покупают иранские фисташки через турецкие прокладки. И все с удовольствием жрут и то что деньги финансируют ЯО и Хезбуллу с хуситами не парит их как то
14.04.2026 11:11 Ответить
Цікаво дізнатись власників компанії, якій належить вантаж.
14.04.2026 11:12 Ответить
Ось так. А наш Найвеличніший Лідор світу відправив найкращих дронарів захищати Ізраїль.
Про "Ланцети" і її технологію і як вони зявилися на росії, а не Україні - писати не буду. Про участь їх Премєра на парадах в москві писати не буду.., всі це бачили і знають. І найголовніше - найбільші мародери України міндічі, цукермани, рабіновичі, корбани та інші виїхали туди з вуликою тонною готівки і сидять собі, насолоджуються життям за кошт України.
14.04.2026 11:12 Ответить
Вони ще й пенсії отримуватимуть українські, ні на секунду не сумніваюся.
І це будуть не 3000 грн.
14.04.2026 11:24 Ответить
В Ізраїль - це коли? На Близький Схід до саудитів відправив - так. А про Ізраїль нічого не чув. Пруф?
14.04.2026 11:36 Ответить
А пейсатий піськограй, ще хоче влізти у війну проти Ірану
14.04.2026 11:14 Ответить
Підараси
14.04.2026 11:14 Ответить
Не може бути, хтось ще може бути здивований після надання ліцензій на виготовлення дронів і всього супутнього з цим !?

2025 рік
https://militarnyi.com/uk/news/u-2024-rotsi-izrayilski-kompaniyi-postavyly-do-rf-verstatni-instrumenty-na-10-mln-sered-osnovnyh-pokuptsiv-opk/ Ізраїльські компанії постачають інструменти для оборонної промисловості росії - розслідування
14.04.2026 11:14 Ответить
Сподіваюсь воно відповідає вимогам кошрута. До речи, збіжжя пдолите потом та кровю українців кошерне?
14.04.2026 11:15 Ответить
Ох зараз явреям насувають в каментах . І є за шо.
14.04.2026 11:16 Ответить
Вони зараз всьому світу "свиню підклали" з цінами на нафту та добрива.
14.04.2026 11:27 Ответить
Ну тут я їх добре розумію. Між знищенням Ізраїлю і цінами на нафту вони вибрали ціни на нафту. Доречі Україна робить те саме, атакуючи Усть-Лугу.
14.04.2026 11:32 Ответить
Теж погоджусь, складно їх у цьому звинувачувати. Але факт лишається фактом.
14.04.2026 11:34 Ответить
О, дуже вчасно свіженьке подали: "За прояви антисемітизму в Україні тепер може загрожувати до 8 років ув'язнення - відповідний закон підписав президент Зеленський. Йдеться про посилення відповідальності за розпалювання ненависті, образи або дискримінацію за національною чи релігійною ознакою."
14.04.2026 11:36 Ответить
І не вдавляться ж. А ще на арабів шото кажуть, а що самі роблять, так це все кошерно, правда?
14.04.2026 11:22 Ответить
Ось після цього вже точно можна натаньяху мародера і любителя ***** і краденого зерна не євреем а мерзким жи*ом назвати
14.04.2026 11:23 Ответить
Так а шо далі буде? Воно там побуде і попливе далі кулись? Чи розвантажиться, а потім з цього зерна підприємливі жителі іорданської долини пектимуть свої маци та піти?
14.04.2026 11:25 Ответить
Для жидів зерно теж не пахне?
14.04.2026 11:32 Ответить
Ізраїль є союзником трампа-,Трамп друг путіна-вони разом хочуть капітуляції і знищення Українців-ізраїль купує пшеницю вкрадену з України-питання-ким для нас є цей ізраїль--думаю що точно не союзник і не другом--тоді ким?
14.04.2026 11:32 Ответить
Гроші не пахнуть!
14.04.2026 11:32 Ответить
Істинно лице євреїв.
14.04.2026 11:33 Ответить
І ще цікаво що 90 % процентів крадунів з влади тікають після викриття в Ізраїль на наші вкрадені гроші і живуть там як чесні свині--,то ким для нас є Ізраїль? - як по мені це явний ворог
14.04.2026 11:35 Ответить
США, радо купувало збіжжя, відібране в українських селян в 1932-33 рр. І, за дивним збігом обставин, СССР США визнали у 1933-му, якраз після Голодомору.
14.04.2026 11:37 Ответить
Чет чандала(цундерелы) ******, Яхве увидит в гробу с песьим поносом, что хаваете еду "выращенную гоями" так будет еще +5 кар египетских
14.04.2026 11:50 Ответить
Когда-то кто-то из мудрых сказал, что в политике нет ни друзей, ни врагов, а есть только интересы.
14.04.2026 11:52 Ответить
А той час:...В Україні встановлено кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму: штрафи та до 8 років тюрми .... Мабуть до чогось готується, або готуються....
14.04.2026 11:55 Ответить
 
 