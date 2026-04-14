Израиль принял судно с зерном с оккупированных территорий Украины
Израиль разрешил судну ABINSK с грузом пшеницы с временно оккупированных территорий Украины зайти в порт Хайфа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько.
Что известно о судне
Судно ABINSK ожидало разрешения на заход в израильский порт с 23 марта. Разрешение было предоставлено 14 апреля, после чего корабль приняли в Хайфе.
На борту находится 43 765,18 тонн пшеницы.
Происхождение зерна
По имеющейся информации, зерно было загружено на якорной стоянке порта Кавказ.
Туда его доставили из украинских портов, находящихся под временной оккупацией.
Татьяна Неверовская
14.04.2026 11:07
Ярослав Кийко
14.04.2026 11:07
Panda Freeav
14.04.2026 11:07
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ізраїлю ніякої військової підтримки... ніякої і ніколи.
Здесь еврей и ты и я,
Мы единая семья:
От шабата до шабата
Брат наё#ывает брата…(с)
А израильтяне покупают иранские фисташки через турецкие прокладки. И все с удовольствием жрут и то что деньги финансируют ЯО и Хезбуллу с хуситами не парит их как то
Про "Ланцети" і її технологію і як вони зявилися на росії, а не Україні - писати не буду. Про участь їх Премєра на парадах в москві писати не буду.., всі це бачили і знають. І найголовніше - найбільші мародери України міндічі, цукермани, рабіновичі, корбани та інші виїхали туди з вуликою тонною готівки і сидять собі, насолоджуються життям за кошт України.
І це будуть не 3000 грн.
2025 рік
https://militarnyi.com/uk/news/u-2024-rotsi-izrayilski-kompaniyi-postavyly-do-rf-verstatni-instrumenty-na-10-mln-sered-osnovnyh-pokuptsiv-opk/ Ізраїльські компанії постачають інструменти для оборонної промисловості росії - розслідування