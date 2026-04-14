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Новини Окуповані території
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Ізраїль прийняв судно із зерном з окупованих територій України

У порту Хайфа розвантажують судно ABINSK із пшеницею з ТОТ України

Ізраїль дозволив судну ABINSK із вантажем пшениці з тимчасово окупованих територій України зайти до порту Хайфа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько.

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Що відомо про судно

Судно ABINSK очікувало дозволу на захід до ізраїльського порту з 23 березня. Дозвіл було надано 14 квітня, після чого корабель прийняли в Хайфі.

На борту перебуває 43 765,18 тонн пшениці.

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Походження зерна

За наявною інформацією, зерно було завантажене на якірній стоянці порту Кавказ.

Туди його доставили з українських портів, що перебувають під тимчасовою окупацією.

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Автор: 

зерно (3220) Ізраїль (2000) окупація (6995) Україна (7651)
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Топ коментарі
+30
Нічого дивного, нітаньяха - давній корєш бункерного ху#ла.
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14.04.2026 11:07 Відповісти
+29
Усе, що потрібно знати про Ізраїль
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14.04.2026 11:07 Відповісти
+22
а Зеля ще хоче їм пропонувати наші дрони PiSunи? бо виглядає більше що бібі пісюна всунув..
ізраїлю ніякої військової підтримки... ніякої і ніколи.
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14.04.2026 11:07 Відповісти

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