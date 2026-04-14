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Ізраїль прийняв судно із зерном з окупованих територій України
Ізраїль дозволив судну ABINSK із вантажем пшениці з тимчасово окупованих територій України зайти до порту Хайфа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько.
Що відомо про судно
Судно ABINSK очікувало дозволу на захід до ізраїльського порту з 23 березня. Дозвіл було надано 14 квітня, після чого корабель прийняли в Хайфі.
На борту перебуває 43 765,18 тонн пшениці.
Походження зерна
За наявною інформацією, зерно було завантажене на якірній стоянці порту Кавказ.
Туди його доставили з українських портів, що перебувають під тимчасовою окупацією.
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ізраїлю ніякої військової підтримки... ніякої і ніколи.