Ізраїль прийняв судно із зерном з окупованих територій України

Ізраїль дозволив судну ABINSK із вантажем пшениці з тимчасово окупованих територій України зайти до порту Хайфа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько.

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Що відомо про судно

Судно ABINSK очікувало дозволу на захід до ізраїльського порту з 23 березня. Дозвіл було надано 14 квітня, після чого корабель прийняли в Хайфі.

На борту перебуває 43 765,18 тонн пшениці.

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Походження зерна

За наявною інформацією, зерно було завантажене на якірній стоянці порту Кавказ.

Туди його доставили з українських портів, що перебувають під тимчасовою окупацією.

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