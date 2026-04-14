Из Германии экстрадировали организатора схемы с зерном на 13,4 млн грн

В Украину из Германии экстрадировали частного предпринимателя, причастного к организации коррупционной схемы при закупке зерна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Где передали осужденного

Осужденного передали украинской стороне в международном пункте пропуска "Краковец – Корчева" во Львовской области.

Ранее Высший антикоррупционный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Суть схемы с зерном

По данным следствия, в начале 2020 года должностные лица Полтавского филиала государственного предприятия "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" заключили договоры на поставку зерна будущего урожая.

Речь шла о поставках сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Как нанесли ущерб

Впоследствии в договоры умышленно внесли изменения, которые отменили требование учитывать рыночные цены при оформлении поставок.

В результате зерно реализовали почти вдвое дешевле рыночной стоимости.

Это привело к убыткам государственного предприятия на сумму 13,4 млн гривен.

