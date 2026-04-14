З Німеччини екстрадували організатора схеми із зерном на 13,4 млн грн

В Україну з Німеччини екстрадували приватного підприємця, причетного до організації корупційної схеми під час закупівлі зерна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Де передали засудженого

Засудженого передали українській стороні у міжнародному пункті пропуску "Краківець – Корчова" у Львівській області.

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 3 років і 10 місяців позбавлення волі.

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Суть схеми із зерном

За даними слідства, на початку 2020 року посадовці Полтавської філії державного підприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" уклали договори на постачання зерна майбутнього врожаю.

Йшлося про постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва.

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Як завдали збитків

Згодом до договорів умисно внесли зміни, які скасували вимогу враховувати ринкові ціни під час оформлення поставок.

У результаті зерно реалізували майже вдвічі дешевше від ринкової вартості.

Це призвело до збитків державного підприємства на суму 13,4 млн гривень.

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