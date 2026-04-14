З Німеччини екстрадували організатора схеми із зерном на 13,4 млн грн
В Україну з Німеччини екстрадували приватного підприємця, причетного до організації корупційної схеми під час закупівлі зерна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Де передали засудженого
Засудженого передали українській стороні у міжнародному пункті пропуску "Краківець – Корчова" у Львівській області.
Раніше Вищий антикорупційний суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 3 років і 10 місяців позбавлення волі.
Суть схеми із зерном
За даними слідства, на початку 2020 року посадовці Полтавської філії державного підприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" уклали договори на постачання зерна майбутнього врожаю.
Йшлося про постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва.
Як завдали збитків
Згодом до договорів умисно внесли зміни, які скасували вимогу враховувати ринкові ціни під час оформлення поставок.
У результаті зерно реалізували майже вдвічі дешевше від ринкової вартості.
Це призвело до збитків державного підприємства на суму 13,4 млн гривень.
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