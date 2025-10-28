РУС
Замминистра сельского хозяйства РФ получил подозрение в военном преступлении за хищение более 4 млн тонн украинского зерна

Заместитель министра сельского хозяйства РФ организовал незаконное присвоение зерна и имущества украинских агропредприятий на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Сколько зерна украли россияне?

Объем похищенного зерна - более 4,1 млн тонн на сумму более 23 млрд грн.

хищение зерна

"Похищенное вывозили в Россию и временно оккупированный Крым, а затем экспортировали морем под видом "российского" зерна", - пояснили прокуроры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне загружают суда украденным зерном и углем в порту Мариуполя. ФОТОрепортаж

Подозрение

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее подозрение получили министр сельского хозяйства РФ и руководитель одного из департаментов. Установление других причастных продолжается.

Автор: 

Нам би зі своїми діячами розібратись.
28.10.2025 12:49 Ответить
Отак! А ви кажете, крадуть вагонами. Ті, що крадуть вагонами - дітки, що вкрали цукерку.
28.10.2025 12:51 Ответить
На Кацапії за таке карають тільки за відсутність лояльності до верхівки влади. Значить щось не те сказала, або написала, не там де треба.
28.10.2025 13:14 Ответить
 
 