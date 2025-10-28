206 3
Замминистра сельского хозяйства РФ получил подозрение в военном преступлении за хищение более 4 млн тонн украинского зерна
Заместитель министра сельского хозяйства РФ организовал незаконное присвоение зерна и имущества украинских агропредприятий на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Сколько зерна украли россияне?
Объем похищенного зерна - более 4,1 млн тонн на сумму более 23 млрд грн.
"Похищенное вывозили в Россию и временно оккупированный Крым, а затем экспортировали морем под видом "российского" зерна", - пояснили прокуроры.
Подозрение
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Ранее подозрение получили министр сельского хозяйства РФ и руководитель одного из департаментов. Установление других причастных продолжается.
Vasyl Ivanyk
Сергей Кушнир #474364
CrossFirenko
