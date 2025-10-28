УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9766 відвідувачів онлайн
Новини Фото Розкрадання зерна
256 3

Замміністра сільського господарства РФ отримав підозру у воєнному злочині за розкрадання понад 4 млн тонн українського зерна

Заступник міністра сільського господарства РФ організував незаконне привласнення зерна та майна українських агропідприємств на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Скільки зерна вкрали росіяни?

Обсяг викраденого зерна – понад 4,1 млн тонн на суму понад 23 млрд грн.

розкрадання зерна

"Викрадене вивозили до росії та тимчасово окупованого Криму, а потім експортували морем під виглядом "російського" зерна", - пояснили прокурори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завантажують судна вкраденим зерном і вугіллям у порту Маріуполя. ФОТОрепортаж

Підозра

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Раніше підозру отримали міністр сільського господарства рф та керівник одного з департаментів. Встановлення інших причетних триває.

Автор: 

зерно (3205) викрадення (841) Офіс Генпрокурора (3532)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нам би зі своїми діячами розібратись.
показати весь коментар
28.10.2025 12:49 Відповісти
Отак! А ви кажете, крадуть вагонами. Ті, що крадуть вагонами - дітки, що вкрали цукерку.
показати весь коментар
28.10.2025 12:51 Відповісти
На Кацапії за таке карають тільки за відсутність лояльності до верхівки влади. Значить щось не те сказала, або написала, не там де треба.
показати весь коментар
28.10.2025 13:14 Відповісти
 
 