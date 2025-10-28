256 3
Замміністра сільського господарства РФ отримав підозру у воєнному злочині за розкрадання понад 4 млн тонн українського зерна
Заступник міністра сільського господарства РФ організував незаконне привласнення зерна та майна українських агропідприємств на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Скільки зерна вкрали росіяни?
Обсяг викраденого зерна – понад 4,1 млн тонн на суму понад 23 млрд грн.
"Викрадене вивозили до росії та тимчасово окупованого Криму, а потім експортували морем під виглядом "російського" зерна", - пояснили прокурори.
Підозра
Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Раніше підозру отримали міністр сільського господарства рф та керівник одного з департаментів. Встановлення інших причетних триває.
