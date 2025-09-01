1 332 12
Росіяни завантажують судна вкраденим зерном і вугіллям у порту Маріуполя. ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська завантажують судна вкраденим українським зерном і вугіллям.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в порту наразі під завантаженням перебувають два судна - одне під елеватором із зерном, друге на причалі з вугіллям. Очікується, що корабель із вугіллям попрямує до російського порту Темрюк для подальшого експорту в Алжир, а балкер із зерном - до Єгипту.
Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що окупанти перетворили крадіжку українського зерна на масштабний бізнес. Так звану "російську" пшеницю закуповують близько 70 країн, серед них Єгипет, Туреччина та Іран.
Топ коментарі
+11 Urs
показати весь коментар01.09.2025 13:07 Відповісти Посилання
+6 Jolli Rabbit
показати весь коментар01.09.2025 13:02 Відповісти Посилання
+1 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар01.09.2025 13:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а тепер скаржаться що працює!!
І ТЕС в нас всі розбиті
а в Лугандоніі працюють