Росіяни завантажують судна вкраденим зерном і вугіллям у порту Маріуполя. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська завантажують судна вкраденим українським зерном і вугіллям.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в порту наразі під завантаженням перебувають два судна - одне під елеватором із зерном, друге на причалі з вугіллям. Очікується, що корабель із вугіллям попрямує до російського порту Темрюк для подальшого експорту в Алжир, а балкер із зерном - до Єгипту.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що окупанти перетворили крадіжку українського зерна на масштабний бізнес. Так звану "російську" пшеницю закуповують близько 70 країн, серед них Єгипет, Туреччина та Іран.

