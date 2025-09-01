УКР
Росіяни завантажують судна вкраденим зерном і вугіллям у порту Маріуполя. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська завантажують судна вкраденим українським зерном і вугіллям.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Фото: Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко

Фото: Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко

За його словами, в порту наразі під завантаженням перебувають два судна - одне під елеватором із зерном, друге на причалі з вугіллям. Очікується, що корабель із вугіллям попрямує до російського порту Темрюк для подальшого експорту в Алжир, а балкер із зерном - до Єгипту.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що окупанти перетворили крадіжку українського зерна на масштабний бізнес. Так звану "російську" пшеницю закуповують близько 70 країн, серед них Єгипет, Туреччина та Іран.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нетипова посуха": У Мінекономіки оцінили втрати врожаю через у південних регіонах

Автор: 

зерно (3179) Маріуполь (3264) вугілля (2492) Донецька область (9470) Андрющенко Петро (706) Маріупольський район (59)
+11
так притопіть пару балкерів прямо біля стінки, і відвантаження краденого зупиниться. І похєр які там прапори, алжирські чи єгипетські. Вони вантажатьс у зоні бойових дій вантажем з окупованих теріторій, тому являють собою законні цілі для ЗСУ.
показати весь коментар
01.09.2025 13:07 Відповісти
+6
Чому порт в окупованому Маріуполі працює ? Туди багато видів ракет можуть долетіти. Вантажні кораблі з ворованими в нас товарами треба топити.
показати весь коментар
01.09.2025 13:02 Відповісти
+1
А то фламінгу по погранпереходу випробували..в Маріку - кацапів зі вкраденим - валити не перевалити..
показати весь коментар
01.09.2025 13:39 Відповісти
Тупе питання..ще спитай чому ракети не падають в Конче-Заспі
показати весь коментар
01.09.2025 13:46 Відповісти
В Конча-заспі ракети іноді падають, але це нікого не цікавить. Тот район зовсім безлюдний- всі ще перед війною виїхали в країни НАТО.
показати весь коментар
01.09.2025 13:49 Відповісти
для такого штучного виробу є більш важливіші цілі на теріторії рф.
показати весь коментар
01.09.2025 14:08 Відповісти
То погран перехід до Криму - більш важливіша? Краще б по саваслєкє чи олєньє тобі вввалали..
показати весь коментар
01.09.2025 14:15 Відповісти
про який погранперехід у Криму ви торочите?
показати весь коментар
01.09.2025 14:18 Відповісти
Не я, а новини - що випробували на Криму - погранперехід із заставою та по скупченню катерів. Ото шо зранку було.
показати весь коментар
01.09.2025 14:26 Відповісти
Турки закляті друзі козаків
показати весь коментар
01.09.2025 13:46 Відповісти
Дав ****о команду Зе не стріляти по портах , а сам по Одесі та Рені стріляє. От і все що треба знати. По факту нами керує х-ло зчерез свого проксі-президента.
показати весь коментар
01.09.2025 13:53 Відповісти
Зебанда віддала порт
а тепер скаржаться що працює!!
І ТЕС в нас всі розбиті
а в Лугандоніі працюють
показати весь коментар
01.09.2025 14:08 Відповісти
 
 