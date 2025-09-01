У Мінекономіки оцінили втрати врожаю у південних регіонах через посуху

Урожай зернових та олійних культур у південних регіонах через посуху буде меншим на 3-4 мільйона тонн, що вплине на експорт.

Про це заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький розповів у інтерв'ю БізнесЦензору.

"Наразі експорт формується на рівні 40 млн тонн зерна. Якби не посуха, було б 43 (млн тонн, – ред.). Якщо, умовно експорт зменшиться на 8%, то глобально це не впливатиме", – сказав заступник міністра.

Він уточнив, що найбільше внаслідок посухи постраждала південно-західна частина Дніпропетровської області, Миколаївська, Одеська та Херсонська області.

"Через погодний фактор в Україні втрачені посіви на площі близько 386 тис га. На 1,2 млн га посівів врожайність зменшилась на 30-50%", – сказав заступник міністра.

Висоцький зауважив, що на зменшення врожаїв у цих регіонах вплинула втрата Каховського водосховища та систем зрошування.

"На жаль, передусім в південних та південно-східних регіонах, ми побачили в цьому році нетипову посуху, що призвела до зменшення або втрати врожаю. Очевидно, що якби в цих регіонах було зрошення, цих втрат можна було б уникнути. Поки врожай ще не зібраний, але теоретично там могло бути вирощено від 3 до 4 млн тонн зернових та олійних", – зауважив Висоцький.

Читайте також: Посуха другий рік поспіль знищила врожай кукурудзи на Миколаївщині, – Кім

Як повідомлялося, цього року від посухи в Україні потерпали щонайменше шість областей. Найбільш несприятлива ситуація спостерігалася на Донеччині, Миколаївщині, Одещині, Херсощині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, де аграрії фіксували значні втрати врожаю.