Россияне загружают суда украденным зерном и углем в порту Мариуполя. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Мариуполе российские войска загружают суда украденным украинским зерном и углем.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Россияне загружают в порту Мариуполя суда украденным зерном
Фото: Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко

Россияне загружают в порту Мариуполя суда украденным зерном
Фото: Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко

По его словам, в порту сейчас под загрузкой находятся два судна - одно под элеватором с зерном, второе на причале с углем. Ожидается, что корабль с углем направится в российский порт Темрюк для дальнейшего экспорта в Алжир, а балкер с зерном - в Египет.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что оккупанты превратили кражу украинского зерна в масштабный бизнес. Так называемую "российскую" пшеницу закупают около 70 стран, среди них Египет, Турция и Иран.

Также читайте: Россия вывезла 15 млн тонн украинского зерна с оккупированных территорий, - Reuters

Автор: 

+15
так притопіть пару балкерів прямо біля стінки, і відвантаження краденого зупиниться. І похєр які там прапори, алжирські чи єгипетські. Вони вантажатьс у зоні бойових дій вантажем з окупованих теріторій, тому являють собою законні цілі для ЗСУ.
01.09.2025 13:07 Ответить
+10
Чому порт в окупованому Маріуполі працює ? Туди багато видів ракет можуть долетіти. Вантажні кораблі з ворованими в нас товарами треба топити.
01.09.2025 13:02 Ответить
+2
Зебанда віддала порт
а тепер скаржаться що працює!!
І ТЕС в нас всі розбиті
а в Лугандоніі працюють
01.09.2025 14:08 Ответить
Чому порт в окупованому Маріуполі працює ? Туди багато видів ракет можуть долетіти. Вантажні кораблі з ворованими в нас товарами треба топити.
01.09.2025 13:02 Ответить
Тупе питання..ще спитай чому ракети не падають в Конче-Заспі
01.09.2025 13:46 Ответить
В Конча-заспі ракети іноді падають, але це нікого не цікавить. Тот район зовсім безлюдний- всі ще перед війною виїхали в країни НАТО.
01.09.2025 13:49 Ответить
так притопіть пару балкерів прямо біля стінки, і відвантаження краденого зупиниться. І похєр які там прапори, алжирські чи єгипетські. Вони вантажатьс у зоні бойових дій вантажем з окупованих теріторій, тому являють собою законні цілі для ЗСУ.
01.09.2025 13:07 Ответить
А то фламінгу по погранпереходу випробували..в Маріку - кацапів зі вкраденим - валити не перевалити..
01.09.2025 13:39 Ответить
для такого штучного виробу є більш важливіші цілі на теріторії рф.
01.09.2025 14:08 Ответить
То погран перехід до Криму - більш важливіша? Краще б по саваслєкє чи олєньє тобі вввалали..
01.09.2025 14:15 Ответить
про який погранперехід у Криму ви торочите?
01.09.2025 14:18 Ответить
Не я, а новини - що випробували на Криму - погранперехід із заставою та по скупченню катерів. Ото шо зранку було.
01.09.2025 14:26 Ответить
ще раз - це ніякий не погранперехід і не погранзастава. Там давно вже нема ніяких прикордонників і на цій військовій базі у Волошино базувались російські військові та екіпажи десантних катерів, які були пошкоджені після ураження цієї бази.
01.09.2025 14:39 Ответить
Ще раз. Що в новинах було написано, те й прочитала.
01.09.2025 15:04 Ответить
відносьтесь до новин критичніше, навіть наших. У нас недолугі журналісти нафтобази називають нафтопереробними заводами, і не бачать різниці між нафтоперекачувальними станціями і газокомпресорними станціями. У Волошино ніколи не було погранпереходу.
01.09.2025 15:09 Ответить
От що бісить, - таке враження, що в нас зелені пургу постійно несуть, причому - ще новини журнашл@хи клепають на отвали..а потім копіпаст...
01.09.2025 15:22 Ответить
біда наших новинних журналістів у тому, що вони бездумно повторюють, а значить і насаджують російські дефініції. Окупанти можуть і гарнізон у Енергодарі чи у Сватовому назвати погранзаставою. Але це не значить, що там якийсь їхній кордон. Тому у Волошино звичайна кацапська військова база, а не "пагранзастава".
01.09.2025 15:37 Ответить
Турки закляті друзі козаків
01.09.2025 13:46 Ответить
Дав ****о команду Зе не стріляти по портах , а сам по Одесі та Рені стріляє. От і все що треба знати. По факту нами керує х-ло зчерез свого проксі-президента.
01.09.2025 13:53 Ответить
Зебанда віддала порт
а тепер скаржаться що працює!!
І ТЕС в нас всі розбиті
а в Лугандоніі працюють
01.09.2025 14:08 Ответить
А їб@нути туди фламінгами, навіть з пів-тонним зарядом нє? А що так? Судна цивільні? Ну, вибачте - на війні, як на війні, не треба було збивати/ребами глушити: хлопкі і уламки
01.09.2025 15:09 Ответить
Порт Маріуполя негайно роздовбати, це треба було зробити давно!!!
01.09.2025 15:47 Ответить
 
 