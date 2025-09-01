Россияне загружают суда украденным зерном и углем в порту Мариуполя. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Мариуполе российские войска загружают суда украденным украинским зерном и углем.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в порту сейчас под загрузкой находятся два судна - одно под элеватором с зерном, второе на причале с углем. Ожидается, что корабль с углем направится в российский порт Темрюк для дальнейшего экспорта в Алжир, а балкер с зерном - в Египет.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что оккупанты превратили кражу украинского зерна в масштабный бизнес. Так называемую "российскую" пшеницу закупают около 70 стран, среди них Египет, Турция и Иран.

Также читайте: Россия вывезла 15 млн тонн украинского зерна с оккупированных территорий, - Reuters