2 104 19
Россияне загружают суда украденным зерном и углем в порту Мариуполя. ФОТОрепортаж
Во временно оккупированном Мариуполе российские войска загружают суда украденным украинским зерном и углем.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в порту сейчас под загрузкой находятся два судна - одно под элеватором с зерном, второе на причале с углем. Ожидается, что корабль с углем направится в российский порт Темрюк для дальнейшего экспорта в Алжир, а балкер с зерном - в Египет.
Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что оккупанты превратили кражу украинского зерна в масштабный бизнес. Так называемую "российскую" пшеницу закупают около 70 стран, среди них Египет, Турция и Иран.
Топ комментарии
+15 Urs
показать весь комментарий01.09.2025 13:07 Ответить Ссылка
+10 Jolli Rabbit
показать весь комментарий01.09.2025 13:02 Ответить Ссылка
+2 евгений коноваленко #556652
показать весь комментарий01.09.2025 14:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а тепер скаржаться що працює!!
І ТЕС в нас всі розбиті
а в Лугандоніі працюють