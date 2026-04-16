Украина требует ареста судна с похищенным зерном в Хайфе, – МИД

МІД вимагає арешту судна РФ з викраденим українським зерном

Украина требует от Израиля арестовать судно "ABINSK", которое доставило в порт Хайфа партию зерна, предположительно вывезенного с временно оккупированных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Детали инцидента

В МИД отметили, что еще 23 марта украинская сторона предупредила Израиль о возможном происхождении груза.

Украина подчеркивала недопустимость импорта продукции, которая могла быть вывезена с оккупированных территорий.

Несмотря на это, в период с 12 по 14 апреля судну разрешили зайти в порт Хайфа и разгрузиться.

Вероятный "теневой флот"

По данным украинской стороны, судно может быть частью так называемого "теневого флота".

Речь идет о схеме, которую Россия использует для продажи похищенных ресурсов и финансирования войны.

Реакция Украины

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по данному факту.

В рамках расследования украинский суд уже наложил арест на судно и груз.

На основании этих материалов Украина направила Израилю запрос о международной правовой помощи.

Позиция МИД

В Министерстве иностранных дел ожидают, что израильская сторона примет правомерное решение.

В частности, Киев настаивает на аресте партии зерна и недопущении легализации похищенных ресурсов.

Украинские дипломаты также призывают международных партнеров занять принципиальную позицию в подобных случаях.

Топ комментарии
+23
Це вже "антисемітизм" - чи ще ні ? )
16.04.2026 16:23 Ответить
+13
Може ви ще й міндіча вимагатимете видати???

Це ж антисемітизм!!!!!!!!!
16.04.2026 16:27 Ответить
+9
Ізраїль- бариги на крові .. бариги краденого

це вже антисемітизм чи ще ні ?
16.04.2026 16:36 Ответить
Це вже "антисемітизм" - чи ще ні ? )
16.04.2026 16:23 Ответить
поки голокосту не отрицають - тільки про пароход базар.
16.04.2026 16:26 Ответить
Крадене ******* зерно з Украни, користується в Ізраїлі особливим ПОПИТОМ, бо кошерне!! Крадене, завжди смачніше!!?? Це ж не вперше таке від московитів для Ізраїльтян???
16.04.2026 16:31 Ответить
Він він. Саме він.
А ось жерти мацу, тощо, вироблену з українського краденого кацапами зерна, яке полите кровь українців, це кошерно і кашрут мабуть не проти.
16.04.2026 16:35 Ответить
Звісно, хочуть заморити жи... євреїв голодом, антисеміти, зерно забирають.
16.04.2026 16:40 Ответить
ГОИ-вы на кого мацу крошите? Че, совсем берега потеряли.??
16.04.2026 17:49 Ответить
Панове-а в кнесете ИзраИля есть хотя бы один Коваленко?
16.04.2026 17:55 Ответить
Вероятно и возможно. Трудно предсказать ответ Израиля.
16.04.2026 16:23 Ответить
Классика: да, конечно же нет.😆
16.04.2026 16:37 Ответить
Аж цікаво чим закінчиться
16.04.2026 16:25 Ответить
Та нічим! Навіть уваги не звернуть.
В МЗС то добре знають, робота в того МЗС така, от і вимагають...
16.04.2026 16:37 Ответить
Може ви ще й міндіча вимагатимете видати???

Це ж антисемітизм!!!!!!!!!
16.04.2026 16:27 Ответить
МІД України хоче попасти на 8 років в тюрму за атісеметизм ?

.
16.04.2026 16:29 Ответить
Просемитизм выгоднее. Возможны скидки по акциям.
16.04.2026 16:33 Ответить
Походження зерна покаже люба лабораторія.
16.04.2026 16:31 Ответить
ПІСЯВ Ізраїль на всіх і на нас впершу чергу
16.04.2026 16:32 Ответить
це любий єврей з Кривого Рогу скаже

той так взагалі сере на голову українців ..73% розтирають гівно по морді і ржуть.
16.04.2026 16:38 Ответить
Прямо, як наш преЗедент всім українцям в очі.
16.04.2026 16:43 Ответить
Біба може хоч обісратись і обмазатись, але усе одне по ітогу сяде.
16.04.2026 17:35 Ответить
Juden
16.04.2026 16:33 Ответить
Alles Juden
16.04.2026 17:51 Ответить
Ізраїль- бариги на крові .. бариги краденого

це вже антисемітизм чи ще ні ?
16.04.2026 16:36 Ответить
Та то вже чистий антисемітизм!!!
МЗС вже на 8 років собі понавимагало!
16.04.2026 16:36 Ответить
Ізраїль глухий і німий
16.04.2026 16:38 Ответить
і безядерний )))
16.04.2026 16:39 Ответить
Це вже тягне на статтю антисемітизм.
16.04.2026 16:42 Ответить
Погрузить туда ещё Миндича и до дому, до хаты...
16.04.2026 16:54 Ответить
За тобою вже виїхала поліція Нового Ізраїлю. 8 років тюрми за антисемітизм і на передову. СЛАВА ІЗРАЇЛЮ. УРА УРА УРА.
16.04.2026 17:14 Ответить
Анекдот есть про то как Ганс и Фриц встретили Чудо-Юдо... рассказывать н буду, бо тогда точно выедут...
16.04.2026 17:31 Ответить
Расскажи)) 8 лет не срок
16.04.2026 17:52 Ответить
Обміняйте на ішака, від зерна точно сенсу більше буде..
16.04.2026 16:55 Ответить
Шутка дня). В Украине он пересидент, чем и ценен. Без этого поста и мешка зерна(не то шо целого судна) не стоит...
16.04.2026 17:03 Ответить
В міжнародні суди , за такі речі , подавати можна ?
16.04.2026 16:57 Ответить
Ти що? Покайся негайно. Це ж антисемітизм. Хочеш в тюрячку і на передову? Читай нові українські закони Оманського Осла Апокаліпсису.
16.04.2026 17:06 Ответить
Згідно з новим "українським" законом в Україні це антисемітизм. Чиновників антисемітів з українського МЗС проговорити до 8 років тюрми за антисемітизм і відправити на передову. НІ АНТИСЕМІТИЗМУ. ІЗРАЇЛЬ ВПЕРЕД!
16.04.2026 16:59 Ответить
А про недавно підписаний закон зе,мзс подумало?
Не можна навіть натяком- вісім років,як раз плюнути,світить.
Авторами законопроекту...є народні депутати Максим Аркадійович Бужанський, Сергій Вікторович Колебошин, Вікторія Олександрівна Кінзбурська, Олександр Олегович Куницький, Сергій Дмитрович Гривко, Григорій Вікторович Бондар, Олександр Вікторович Вінтоняк та Андрій Холодов.
16.04.2026 17:29 Ответить
Бужанские, кинбурские, шуферы, шиферы, миндичи ********. В кнесете Израиля есть хотя бы один Коваленко?
16.04.2026 17:54 Ответить
нетаняху войну в ірані затіяв щоб допомогти другу пуцину, а то судно
16.04.2026 17:53 Ответить
 
 