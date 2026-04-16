Украина требует ареста судна с похищенным зерном в Хайфе, – МИД

Украина требует от Израиля арестовать судно "ABINSK", которое доставило в порт Хайфа партию зерна, предположительно вывезенного с временно оккупированных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Детали инцидента

В МИД отметили, что еще 23 марта украинская сторона предупредила Израиль о возможном происхождении груза.

Украина подчеркивала недопустимость импорта продукции, которая могла быть вывезена с оккупированных территорий.

Несмотря на это, в период с 12 по 14 апреля судну разрешили зайти в порт Хайфа и разгрузиться.

Читайте: Сибига заявил Израилю о недопустимости ввоза зерна с ВОТ Украины

Вероятный "теневой флот"

По данным украинской стороны, судно может быть частью так называемого "теневого флота".

Речь идет о схеме, которую Россия использует для продажи похищенных ресурсов и финансирования войны.

Читайте также: СБУ сообщила о подозрении капитану судна "теневого" флота РФ, который вывозил зерно и нефтепродукты из Крыма. ФОТО

Реакция Украины

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по данному факту.

В рамках расследования украинский суд уже наложил арест на судно и груз.

На основании этих материалов Украина направила Израилю запрос о международной правовой помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Египет больше не будет принимать экспортируемое Россией зерно с оккупированных территорий Украины, - Зеленский

Позиция МИД

В Министерстве иностранных дел ожидают, что израильская сторона примет правомерное решение.

В частности, Киев настаивает на аресте партии зерна и недопущении легализации похищенных ресурсов.

Украинские дипломаты также призывают международных партнеров занять принципиальную позицию в подобных случаях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС избрал меры пресечения с залогами до 19,9 млн грн фигурантам дела о хищении зерна госкорпорации, - САП