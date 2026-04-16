Украина требует ареста судна с похищенным зерном в Хайфе, – МИД
Украина требует от Израиля арестовать судно "ABINSK", которое доставило в порт Хайфа партию зерна, предположительно вывезенного с временно оккупированных территорий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
Детали инцидента
В МИД отметили, что еще 23 марта украинская сторона предупредила Израиль о возможном происхождении груза.
Украина подчеркивала недопустимость импорта продукции, которая могла быть вывезена с оккупированных территорий.
Несмотря на это, в период с 12 по 14 апреля судну разрешили зайти в порт Хайфа и разгрузиться.
Вероятный "теневой флот"
По данным украинской стороны, судно может быть частью так называемого "теневого флота".
Речь идет о схеме, которую Россия использует для продажи похищенных ресурсов и финансирования войны.
Реакция Украины
Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по данному факту.
В рамках расследования украинский суд уже наложил арест на судно и груз.
На основании этих материалов Украина направила Израилю запрос о международной правовой помощи.
Позиция МИД
В Министерстве иностранных дел ожидают, что израильская сторона примет правомерное решение.
В частности, Киев настаивает на аресте партии зерна и недопущении легализации похищенных ресурсов.
Украинские дипломаты также призывают международных партнеров занять принципиальную позицию в подобных случаях.
А ось жерти мацу, тощо, вироблену з українського краденого кацапами зерна, яке полите кровь українців, це кошерно і кашрут мабуть не проти.
В МЗС то добре знають, робота в того МЗС така, от і вимагають...
Це ж антисемітизм!!!!!!!!!
.
той так взагалі сере на голову українців ..73% розтирають гівно по морді і ржуть.
це вже антисемітизм чи ще ні ?
МЗС вже на 8 років собі понавимагало!
Не можна навіть натяком- вісім років,як раз плюнути,світить.
