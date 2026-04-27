Израиль принял еще одно судно с украденным украинским зерном, - Axios
В израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на украинский дипломатический источник.
Что известно о судне
Речь идет о судне PANORAMITIS, которому Израиль разрешил зайти в порт Хайфы.
По информации источника, груз может содержать украинскую пшеницу, вывезенную с оккупированных территорий.
Реакция Украины
Украина отслеживает перемещение судна и предупреждает о возможных последствиях в случае его разгрузки.
В Киеве заявляют о готовности применить дипломатические и международно-правовые механизмы.
Предыдущие инциденты
Украинская сторона также напомнила, что ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.
Эти действия в Украине расценивают как недружественный шаг.
Контекст отношений
В Киеве отмечают, что такие решения выглядят противоречивыми на фоне поддержки, которую Украина ранее оказывала Израилю в сфере международной политики и безопасности.
Подивимось, чи є у Ізраїля гідність.
За те що робить уряд Натаньяху доведеться розплачуватися наступним .
