Израиль принял еще одно судно с украденным украинским зерном, - Axios

В израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на украинский дипломатический источник.

Что известно о судне

Речь идет о судне PANORAMITIS, которому Израиль разрешил зайти в порт Хайфы.

По информации источника, груз может содержать украинскую пшеницу, вывезенную с оккупированных территорий.

Реакция Украины

Украина отслеживает перемещение судна и предупреждает о возможных последствиях в случае его разгрузки.

В Киеве заявляют о готовности применить дипломатические и международно-правовые механизмы.

Предыдущие инциденты

Украинская сторона также напомнила, что ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

Эти действия в Украине расценивают как недружественный шаг.

Контекст отношений

В Киеве отмечают, что такие решения выглядят противоречивыми на фоне поддержки, которую Украина ранее оказывала Израилю в сфере международной политики и безопасности.

