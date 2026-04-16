Израиль отпустил российское судно с похищенным украинским зерном, - Axios
Несмотря на требование Украины задержать судно, доставившее в порт Хайфа партию зерна, похищенного с оккупированных территорий, Израиль отпустил его.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, передает Цензор.НЕТ.
Уже слишком поздно
Как отмечается, сегодня министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправил текстовое сообщение своему украинскому коллеге Андрею Сибиге.
"Написал, что, к сожалению, уже слишком поздно, и судно уже отплыло из порта Хайфы, поэтому его нельзя задержать", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что МИД Израиля знал об этом судне за две недели до его прибытия в порт.
"Украинские высокопоставленные чиновники сообщают мне, что они четко дали понять Израилю, что требуют конфисковать груз пшеницы", - добавил журналист.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что российское судно ABINSK доставило в порт Хайфы более 43 тысяч тонн пшеницы. По имеющейся информации, зерно было вывезено с временно оккупированных территорий Украины.
- Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару в связи с ситуацией с заходом российского судна в порт Хайфы.
- Также в МИД заявили, чтоУкраина требует от Израиля ареста судна с похищенным зерном в Хайфе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
