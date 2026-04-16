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Новини Розкрадання зерна
18 013 103

Ізраїль відпустив російське судно з викраденим українським зерном, - Axios

Ізраїль відпустив російське судно

Попри вимогу України затримати судно, яке доставило до порту Хайфа партію викраденого з окупованих територій зерна, Ізраїль відпустив його.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, передає Цензор.НЕТ.

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Уже запізно

Як зазначається, сьогодні міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар надіслав текстове повідомлення своєму українському колезі Андрію Сибізі.

"Написав, що, на жаль, вже запізно, і судно вже відпливло з порту Хайфи, тому його не можна затримати", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що МЗС Ізраїлю знало про це судно за два тижні до його прибуття до порту.

"Українські високопосадовці повідомляють мені, що вони чітко дали зрозуміти Ізраїлю, що вимагають конфіскувати вантаж пшениці", - додав журналіст.

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Ізраїль відпустив російське судно з українським зерном

Що передувало

Також дивіться: СБУ повідомила про підозру капітану судна "тіньового" флоту РФ, який вивозив зерно та нафтопродукти з Криму. ФОТО

Автор: 

зерно (3220) Ізраїль (2000) судноплавство (190)
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Топ коментарі
+33
8 літ за цю статтю! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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16.04.2026 19:54 Відповісти
+31
Ізраїль проти роісії ніколии не піде. Тим більше, коли при владі корєфан путіна-Нетаньягу..
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16.04.2026 19:59 Відповісти
+17
А може хтось чекав на щось інше від тих "Боговибраних"?
Свята наївність.
Мало того, ще й на 8 років тюрми тут понавимагали... От антисеміти...
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16.04.2026 20:12 Відповісти

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