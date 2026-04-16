Ізраїль відпустив російське судно з викраденим українським зерном, - Axios

Попри вимогу України затримати судно, яке доставило до порту Хайфа партію викраденого з окупованих територій зерна, Ізраїль відпустив його.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, передає Цензор.НЕТ.

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Уже запізно

Як зазначається, сьогодні міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар надіслав текстове повідомлення своєму українському колезі Андрію Сибізі.

"Написав, що, на жаль, вже запізно, і судно вже відпливло з порту Хайфи, тому його не можна затримати", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що МЗС Ізраїлю знало про це судно за два тижні до його прибуття до порту.

"Українські високопосадовці повідомляють мені, що вони чітко дали зрозуміти Ізраїлю, що вимагають конфіскувати вантаж пшениці", - додав журналіст.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російське судно ABINSK доставило до порту Хайфи понад 43 тисячі тонн пшениці. За наявною інформацією, зерно було вивезене з тимчасово окупованих територій України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга звернувся до міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара через ситуацію із заходом російського судна до порту Хайфи.

Також в МЗС заявили, що Україна вимагає від Ізраїлю арешту судна з краденим зерном у Хайфі.

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