Україна викликала посла Ізраїлю через судно з викраденим Росією зерном, - Сибіга

Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.

Про це в соцмережі Х повідомив очільник зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

МЗС викликало посла Ізраїлю

Міністр наголосив, що "дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не має їх підривати".

"Важко зрозуміти відсутність належної реакції Ізраїлю на законний запит України щодо попереднього судна, яке доставило крадені товари до Хайфи. Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми знову застерігаємо Ізраїль від прийняття краденого зерна та нанесення шкоди нашим відносинам", - заявив Сибіга.

Глава МЗС додав, що у цьому контексті "ми вже офіційно викликали посла Ізраїлю завтра вранці для вручення нашої ноти протесту та вимагаємо вжити відповідних заходів".

Що передувало?

Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.

Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

