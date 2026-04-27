Україна викликала посла Ізраїлю через судно з викраденим Росією зерном, - Сибіга

Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.

Про це в соцмережі Х повідомив очільник зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

МЗС викликало посла Ізраїлю 

Міністр наголосив, що "дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не має їх підривати".

"Важко зрозуміти відсутність належної реакції Ізраїлю на законний запит України щодо попереднього судна, яке доставило крадені товари до Хайфи. Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми знову застерігаємо Ізраїль від прийняття краденого зерна та нанесення шкоди нашим відносинам", - заявив Сибіга.

Глава МЗС додав, що у цьому контексті "ми вже офіційно викликали посла Ізраїлю завтра вранці для вручення нашої ноти протесту та вимагаємо вжити відповідних заходів".

Що передувало?

  • Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
  • Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

зерно Ізраїль посол Сибіга Андрій
Топ коментарі
+24
З Ізраїлем потрібно припиняти будь які стосунки, висилати послів, припиняти платити величезні пенсії корумпованим "пенсіонерам"-репатріантам, постачати збіжжя та інші товари по надзвичайно заниженим цінам. Ізраїль спільник *****, скуповує крадене, дає притулок злочинцям і не видає їх для суду. А ми їм за це пшенички, масла та сметанки... Облізуть. Зате медикаменти вони нам продають за цінами значно вищими за світові! І з усіх інтернет-щілин ізраїльські коментатори вчать українців "как родіну любіть". На хіба воно нам? Вони у себе ладу дати не можуть, повністю залежать від США і ведуть загарбницькі війни геноцидними методами. Чого вони можуть вчити нас?
27.04.2026 21:58 Відповісти
+20
Краще б Україна викликала посла Ізраїлю через повернення крадених коштів з України, які осіли в Ізраїлі разом із шахраями-злодіями.
27.04.2026 21:53 Відповісти
+16
Отой закон про антисемітизм... дуже не на часі. Він давно застарів. Доводять плівки Епштейна.
Ізраїль не дружня нам країна. Вони підтримують себе і рашистів.
Чого раптом права семітів перевищують права українців ? В Україні.
27.04.2026 22:08 Відповісти
Україна не хоче Міндіча повернути?Який потужний Сибіга.
27.04.2026 21:50 Відповісти
27.04.2026 21:53 Відповісти
Ймовірно вкрадені кошти продовжують туди надходити.
27.04.2026 22:06 Відповісти
умные люди типа азиатов: китая, японии, кореи, тайваня и прочих просто не пускают таких ребят у себя во власть.
там на голову не налезет как еврея поставить управлять китайцами или японцами.
27.04.2026 22:07 Відповісти
Добре, що всі знають, що краще .
27.04.2026 23:05 Відповісти
Може хай би потужний, на рідному івриті звернувся до родичів з Єрусалиму?
27.04.2026 21:56 Відповісти
Його рідна мова росіянська.
27.04.2026 23:06 Відповісти
Це антисимітизм і 8 років тюрьми. Треба зважити на закон.
27.04.2026 21:58 Відповісти
😂😂😂
27.04.2026 22:17 Відповісти
З Ізраїлем потрібно припиняти будь які стосунки, висилати послів, припиняти платити величезні пенсії корумпованим "пенсіонерам"-репатріантам, постачати збіжжя та інші товари по надзвичайно заниженим цінам. Ізраїль спільник *****, скуповує крадене, дає притулок злочинцям і не видає їх для суду. А ми їм за це пшенички, масла та сметанки... Облізуть. Зате медикаменти вони нам продають за цінами значно вищими за світові! І з усіх інтернет-щілин ізраїльські коментатори вчать українців "как родіну любіть". На хіба воно нам? Вони у себе ладу дати не можуть, повністю залежать від США і ведуть загарбницькі війни геноцидними методами. Чого вони можуть вчити нас?
27.04.2026 21:58 Відповісти
Про загарбницькі війни Ізраїлю тобі солов'йов підказав? Скупка краденого, це ганьбище, та не мели дурниць про загарбницькі війни! Може ще і терористичний іран пожалієш?
27.04.2026 22:22 Відповісти
милий друже з Ізраїля,не вступайте в дискусії з тими хто на голову вищий від вас інтелектуально. ми всі добре знаємо справжню ціну вашого Ізраїля....
27.04.2026 22:39 Відповісти
это ведь антисемитизм или еще нет.

смотри, сибига, договоришься, что на восьмерку закроют
27.04.2026 22:05 Відповісти
Тобто одного плювка в обличчя було недостатньо - одного прийнятого кацапського судна без пояснень та вибачень? Бляха, кого ж ви наобирали, зєбіли...
27.04.2026 22:07 Відповісти
Ну як Вам не соромно? Президент допомагає Ізраїлю збивати іранські дрони нашими українськими, на які скидалися всі бідні люди. Він що, кине своїх маму і татка, щоб на них летіли іранські дрони? А його там друзі міндічі, цукермани, корбани, шефіри, рабіновичі та інші з грошенятами, які насилу винесли господарськими сумками із Енергоатому і оборонних підприємств. А українське зерно такий пустячок. То ж зерно українське, а не міндіча чи Бені.
27.04.2026 22:45 Відповісти
Совість майте Корбана згадувати ! Зеленський його громадянства позбавив і до України не впустив. Вони вороги.
27.04.2026 23:10 Відповісти
Так він і міндіча позбавив громадянства. Подейкують, що і Коломойського. А для чого він це зробив, не знаєте? Хоча Беня каже, що то понти, у нього є купа різних паспортів, але є і український.
27.04.2026 23:37 Відповісти
27.04.2026 22:08 Відповісти
Так це все вибрав мудрий-премудрий нарід 73%. Вони до цього часу репетують, що якби не Зе - то Україна була б під московитами і розмовляли расєйською. Не бачать, що якраз при Зе населення з Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської області опинилися під московитами і не тільки розмовляють російською, а навіть проти нас воюють. А до його виборів там була частинка, яку окупував ворог при янику і його команді в Донецьку і Луганську.
27.04.2026 22:49 Відповісти
Если бы население этих областей первыми с голыми руками не вмтупили в бой с ордой, когда ты в Польшу драпал потужно.....то ты бы уже давно по росиянски розмовляв, хотя о чём я, вы ж с детства по москвам питерам обойки клеили, так что.....
28.04.2026 00:50 Відповісти
Мало того, що жидва замутили війну чим підняла в 3 рази ціни на нафту по всьому світу.
Тепер ще й дефіцит ракет ППО і ПРО і скупівля краденого зерна.
27.04.2026 22:12 Відповісти
Хазарія в планах
27.04.2026 22:23 Відповісти
Наша влада їм віддячила за це дискримінаційним щодо всіх окрім євреїв, законом. Всіх інших можна ображати і навіть бити і вбивати (он в Дніпрі ТЦКшники знов закатували людину), не можна тільки євреїв? Це як назвати - на ворі і шапка горить?
Ось хто нами править! Це президент Ізраїлю! Ще й зброю і людей відправляє заради нападу Ізраїлю на сусідів, коли самі тонемо у крові.
А за образу українців дають необмежений строк преЗедентства.
Дискримінаційний і антиконституційний закон по суті, бо стосується тільки однієї національності. А Ізраїль нам ніяк не допоміг, навіть в перші півтора роки війни, коли в самому Ізраїлі все було мирно, теж багато про шо говорить. І не збирається цього робити.
Це плювок в Конституцію (і не одноразовий), бо це привілей однієї нації над іншими - це вже порушення як мінімум 2 статей..
27.04.2026 22:38 Відповісти
"Наша" влада їх офіційно поставила,тобто де-юре, над законом. Де-факто над нашим законом вони стояли десь із 1995 року....
27.04.2026 22:43 Відповісти
Що ви творите? Почитайте Тору. Не може президент так вести себе зі своїми братами євреями. То гріх. (Не можна брати лихву (відсоток) з брата свого. Це юдейська правова норма. Забороняється робити лише зі своїми (євреями), але дозволяє це у відносинах з чужинцями (Повторення закону 23:19:20).
Як можуть російські євреї щось погане зробити українським євреям і навпаки?
А не чули, як міндіч через наші порти, використовуючи Туреччину поставляв українське зерно Ірану?
27.04.2026 22:39 Відповісти
Тора це таке...тьху! Ви почитайте Талмуд,особливо ті пункти,які стосуються ставлення богообраних до гоїв (тобто нас). Багато цікавого дізнаєтеся!
27.04.2026 22:44 Відповісти
І зверніть увагу: на всіх темах про Ізраїль тут обов"язково тусується 1-2 чувака під прапорцями Давида,які нам тут розтолковують,як ми не праві.....а на цій темі з Давидом 0 чувачків....
27.04.2026 22:41 Відповісти
Ну,это точно проявление антисемитизма...Завтра во всех израильских новостях и газетах... Нужно срочно извиняться и наставить ханук на каждой улице в крупных городах..может простят
27.04.2026 22:45 Відповісти
Десь мабуть скоро в блогах вийде стаття такого собі Портнікова із заголовком "Чому купівля українського зерна Ізраїлем це добре". Впевнений, людина не підведе.
27.04.2026 22:47 Відповісти
Всех украинских антисемитов взято на карандаш для отправки за решетку на 8 лет тюрьмы. Моссад всех видит. Слава Новому Израилю! Сыбига себе минимум на 8 лет тюрьмы наговорил согласно новым правилам Украины для украинцев-антисемитов.
27.04.2026 23:28 Відповісти
Как не странно отношение к этому народу везде плохое, кроме СШП, а по миру я покатался... Южная Америка минус, Африка минус, Европа минус, Британский союз плюс, Азия минус, Рашка плюс.... Украина плюс+плюс плюс много плюсов....Такая вот география((((
28.04.2026 00:42 Відповісти
 
 