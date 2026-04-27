Україна викликала посла Ізраїлю через судно з викраденим Росією зерном, - Сибіга
Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.
Про це в соцмережі Х повідомив очільник зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
МЗС викликало посла Ізраїлю
Міністр наголосив, що "дружні українсько-ізраїльські відносини можуть принести користь обом країнам, і незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не має їх підривати".
"Важко зрозуміти відсутність належної реакції Ізраїлю на законний запит України щодо попереднього судна, яке доставило крадені товари до Хайфи. Тепер, коли до Хайфи прибуло ще одне таке судно, ми знову застерігаємо Ізраїль від прийняття краденого зерна та нанесення шкоди нашим відносинам", - заявив Сибіга.
Глава МЗС додав, що у цьому контексті "ми вже офіційно викликали посла Ізраїлю завтра вранці для вручення нашої ноти протесту та вимагаємо вжити відповідних заходів".
Що передувало?
- Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
- Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.
там на голову не налезет как еврея поставить управлять китайцами или японцами.
смотри, сибига, договоришься, что на восьмерку закроют
Ізраїль не дружня нам країна. Вони підтримують себе і рашистів.
Чого раптом права семітів перевищують права українців ? В Україні.
Тепер ще й дефіцит ракет ППО і ПРО і скупівля краденого зерна.
Ось хто нами править! Це президент Ізраїлю! Ще й зброю і людей відправляє заради нападу Ізраїлю на сусідів, коли самі тонемо у крові.
А за образу українців дають необмежений строк преЗедентства.
Дискримінаційний і антиконституційний закон по суті, бо стосується тільки однієї національності. А Ізраїль нам ніяк не допоміг, навіть в перші півтора роки війни, коли в самому Ізраїлі все було мирно, теж багато про шо говорить. І не збирається цього робити.
Це плювок в Конституцію (і не одноразовий), бо це привілей однієї нації над іншими - це вже порушення як мінімум 2 статей..
Як можуть російські євреї щось погане зробити українським євреям і навпаки?
А не чули, як міндіч через наші порти, використовуючи Туреччину поставляв українське зерно Ірану?