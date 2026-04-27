Украина вызвала посла Израиля из-за судна с похищенным Россией зерном, - Сибига
Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.
Об этом в соцсети Х сообщил глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Министр подчеркнул, что "дружественные украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля Россией похищенным украинским зерном не должна их подрывать".
"Трудно понять отсутствие надлежащей реакции Израиля на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, которое доставило похищенные товары в Хайфу. Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы вновь предостерегаем Израиль от принятия похищенного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям", - заявил Сибига.
Глава МИД добавил, что в этом контексте "мы уже официально вызвали посла Израиля завтра утром для вручения нашей ноты протеста и требуем принять соответствующие меры".
Что предшествовало?
- Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
- Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
там на голову не налезет как еврея поставить управлять китайцами или японцами.
смотри, сибига, договоришься, что на восьмерку закроют
Ізраїль не дружня нам країна. Вони підтримують себе і рашистів.
Чого раптом права семітів перевищують права українців ? В Україні.
Тепер ще й дефіцит ракет ППО і ПРО і скупівля краденого зерна.
Ось хто нами править! Це президент Ізраїлю! Ще й зброю і людей відправляє заради нападу Ізраїлю на сусідів, коли самі тонемо у крові.
А за образу українців дають необмежений строк преЗедентства.
Дискримінаційний і антиконституційний закон по суті, бо стосується тільки однієї національності. А Ізраїль нам ніяк не допоміг, навіть в перші півтора роки війни, коли в самому Ізраїлі все було мирно, теж багато про шо говорить. І не збирається цього робити.
Це плювок в Конституцію (і не одноразовий), бо це привілей однієї нації над іншими - це вже порушення як мінімум 2 статей..
Як можуть російські євреї щось погане зробити українським євреям і навпаки?
А не чули, як міндіч через наші порти, використовуючи Туреччину поставляв українське зерно Ірану?