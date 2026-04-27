Украина вызвала посла Израиля из-за судна с похищенным Россией зерном, - Сибига

Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

Об этом в соцсети Х сообщил глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

МИД вызвал посла Израиля 

Министр подчеркнул, что "дружественные украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля Россией похищенным украинским зерном не должна их подрывать".

"Трудно понять отсутствие надлежащей реакции Израиля на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, которое доставило похищенные товары в Хайфу. Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы вновь предостерегаем Израиль от принятия похищенного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям", - заявил Сибига.

Глава МИД добавил, что в этом контексте "мы уже официально вызвали посла Израиля завтра утром для вручения нашей ноты протеста и требуем принять соответствующие меры".

Что предшествовало?

  • Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
  • Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

зерно (1082) Израиль (2217) посол (1808) Сибига Андрей (892)
Топ комментарии
+18
З Ізраїлем потрібно припиняти будь які стосунки, висилати послів, припиняти платити величезні пенсії корумпованим "пенсіонерам"-репатріантам, постачати збіжжя та інші товари по надзвичайно заниженим цінам. Ізраїль спільник *****, скуповує крадене, дає притулок злочинцям і не видає їх для суду. А ми їм за це пшенички, масла та сметанки... Облізуть. Зате медикаменти вони нам продають за цінами значно вищими за світові! І з усіх інтернет-щілин ізраїльські коментатори вчать українців "как родіну любіть". На хіба воно нам? Вони у себе ладу дати не можуть, повністю залежать від США і ведуть загарбницькі війни геноцидними методами. Чого вони можуть вчити нас?
27.04.2026 21:58 Ответить
+14
Краще б Україна викликала посла Ізраїлю через повернення крадених коштів з України, які осіли в Ізраїлі разом із шахраями-злодіями.
27.04.2026 21:53 Ответить
+13
Отой закон про антисемітизм... дуже не на часі. Він давно застарів. Доводять плівки Епштейна.
Ізраїль не дружня нам країна. Вони підтримують себе і рашистів.
Чого раптом права семітів перевищують права українців ? В Україні.
27.04.2026 22:08 Ответить
Україна не хоче Міндіча повернути?Який потужний Сибіга.
27.04.2026 21:50 Ответить
Ймовірно вкрадені кошти продовжують туди надходити.
показать весь комментарий
27.04.2026 22:06 Ответить
умные люди типа азиатов: китая, японии, кореи, тайваня и прочих просто не пускают таких ребят у себя во власть.
там на голову не налезет как еврея поставить управлять китайцами или японцами.
27.04.2026 22:07 Ответить
Добре, що всі знають, що краще .
27.04.2026 23:05 Ответить
Може хай би потужний, на рідному івриті звернувся до родичів з Єрусалиму?
27.04.2026 21:56 Ответить
Його рідна мова росіянська.
27.04.2026 23:06 Ответить
Це антисимітизм і 8 років тюрьми. Треба зважити на закон.
27.04.2026 21:58 Ответить
😂😂😂
27.04.2026 22:17 Ответить
Про загарбницькі війни Ізраїлю тобі солов'йов підказав? Скупка краденого, це ганьбище, та не мели дурниць про загарбницькі війни! Може ще і терористичний іран пожалієш?
27.04.2026 22:22 Ответить
милий друже з Ізраїля,не вступайте в дискусії з тими хто на голову вищий від вас інтелектуально. ми всі добре знаємо справжню ціну вашого Ізраїля....
27.04.2026 22:39 Ответить
это ведь антисемитизм или еще нет.

смотри, сибига, договоришься, что на восьмерку закроют
27.04.2026 22:05 Ответить
Тобто одного плювка в обличчя було недостатньо - одного прийнятого кацапського судна без пояснень та вибачень? Бляха, кого ж ви наобирали, зєбіли...
27.04.2026 22:07 Ответить
Ну як Вам не соромно? Президент допомагає Ізраїлю збивати іранські дрони нашими українськими, на які скидалися всі бідні люди. Він що, кине своїх маму і татка, щоб на них летіли іранські дрони? А його там друзі міндічі, цукермани, корбани, шефіри, рабіновичі та інші з грошенятами, які насилу винесли господарськими сумками із Енергоатому і оборонних підприємств. А українське зерно такий пустячок. То ж зерно українське, а не міндіча чи Бені.
27.04.2026 22:45 Ответить
Совість майте Корбана згадувати ! Зеленський його громадянства позбавив і до України не впустив. Вони вороги.
27.04.2026 23:10 Ответить
Так він і міндіча позбавив громадянства. Подейкують, що і Коломойського. А для чого він це зробив, не знаєте? Хоча Беня каже, що то понти, у нього є купа різних паспортів, але є і український.
27.04.2026 23:37 Ответить
27.04.2026 22:08 Ответить
Так це все вибрав мудрий-премудрий нарід 73%. Вони до цього часу репетують, що якби не Зе - то Україна була б під московитами і розмовляли расєйською. Не бачать, що якраз при Зе населення з Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської області опинилися під московитами і не тільки розмовляють російською, а навіть проти нас воюють. А до його виборів там була частинка, яку окупував ворог при янику і його команді в Донецьку і Луганську.
27.04.2026 22:49 Ответить
Если бы население этих областей первыми с голыми руками не вмтупили в бой с ордой, когда ты в Польшу драпал потужно.....то ты бы уже давно по росиянски розмовляв, хотя о чём я, вы ж с детства по москвам питерам обойки клеили, так что.....
28.04.2026 00:50 Ответить
Мало того, що жидва замутили війну чим підняла в 3 рази ціни на нафту по всьому світу.
Тепер ще й дефіцит ракет ППО і ПРО і скупівля краденого зерна.
27.04.2026 22:12 Ответить
Хазарія в планах
27.04.2026 22:23 Ответить
Наша влада їм віддячила за це дискримінаційним щодо всіх окрім євреїв, законом. Всіх інших можна ображати і навіть бити і вбивати (он в Дніпрі ТЦКшники знов закатували людину), не можна тільки євреїв? Це як назвати - на ворі і шапка горить?
Ось хто нами править! Це президент Ізраїлю! Ще й зброю і людей відправляє заради нападу Ізраїлю на сусідів, коли самі тонемо у крові.
А за образу українців дають необмежений строк преЗедентства.
Дискримінаційний і антиконституційний закон по суті, бо стосується тільки однієї національності. А Ізраїль нам ніяк не допоміг, навіть в перші півтора роки війни, коли в самому Ізраїлі все було мирно, теж багато про шо говорить. І не збирається цього робити.
Це плювок в Конституцію (і не одноразовий), бо це привілей однієї нації над іншими - це вже порушення як мінімум 2 статей..
27.04.2026 22:38 Ответить
"Наша" влада їх офіційно поставила,тобто де-юре, над законом. Де-факто над нашим законом вони стояли десь із 1995 року....
27.04.2026 22:43 Ответить
Що ви творите? Почитайте Тору. Не може президент так вести себе зі своїми братами євреями. То гріх. (Не можна брати лихву (відсоток) з брата свого. Це юдейська правова норма. Забороняється робити лише зі своїми (євреями), але дозволяє це у відносинах з чужинцями (Повторення закону 23:19:20).
Як можуть російські євреї щось погане зробити українським євреям і навпаки?
А не чули, як міндіч через наші порти, використовуючи Туреччину поставляв українське зерно Ірану?
27.04.2026 22:39 Ответить
Тора це таке...тьху! Ви почитайте Талмуд,особливо ті пункти,які стосуються ставлення богообраних до гоїв (тобто нас). Багато цікавого дізнаєтеся!
27.04.2026 22:44 Ответить
І зверніть увагу: на всіх темах про Ізраїль тут обов"язково тусується 1-2 чувака під прапорцями Давида,які нам тут розтолковують,як ми не праві.....а на цій темі з Давидом 0 чувачків....
27.04.2026 22:41 Ответить
Ну,это точно проявление антисемитизма...Завтра во всех израильских новостях и газетах... Нужно срочно извиняться и наставить ханук на каждой улице в крупных городах..может простят
27.04.2026 22:45 Ответить
Десь мабуть скоро в блогах вийде стаття такого собі Портнікова із заголовком "Чому купівля українського зерна Ізраїлем це добре". Впевнений, людина не підведе.
27.04.2026 22:47 Ответить
Всех украинских антисемитов взято на карандаш для отправки за решетку на 8 лет тюрьмы. Моссад всех видит. Слава Новому Израилю! Сыбига себе минимум на 8 лет тюрьмы наговорил согласно новым правилам Украины для украинцев-антисемитов.
27.04.2026 23:28 Ответить
Как не странно отношение к этому народу везде плохое, кроме СШП, а по миру я покатался... Южная Америка минус, Африка минус, Европа минус, Британский союз плюс, Азия минус, Рашка плюс.... Украина плюс+плюс плюс много плюсов....Такая вот география((((
28.04.2026 00:42 Ответить
 
 