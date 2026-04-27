Украина вызвала посла Израиля из-за судна с похищенным Россией зерном, - Сибига

Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

Об этом в соцсети Х сообщил глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

МИД вызвал посла Израиля

Министр подчеркнул, что "дружественные украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля Россией похищенным украинским зерном не должна их подрывать".

"Трудно понять отсутствие надлежащей реакции Израиля на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, которое доставило похищенные товары в Хайфу. Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы вновь предостерегаем Израиль от принятия похищенного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям", - заявил Сибига.

Глава МИД добавил, что в этом контексте "мы уже официально вызвали посла Израиля завтра утром для вручения нашей ноты протеста и требуем принять соответствующие меры".

Читайте также: Израиль принял еще одно судно с украденным украинским зерном, - Axios

Что предшествовало?

Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

Читайте также: Украина предупредила Израиль о возможном ухудшении отношений из-за прибытия судна с зерном из ВОТ, - СМИ