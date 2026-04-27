РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7968 посетителей онлайн
Новости Хищение зерна
3 296 41

Украина предупредила Израиль о возможном ухудшении отношений из-за прибытия судна с зерном из ВОТ, - СМИ

Украина предупредила Израиль о последствиях из-за судна с украденным зерном

Украинская сторона предупредила Израиль о возможном ухудшении межгосударственных отношений в связи с прибытием в Хайфу судна Panormitis, которое может перевозить похищенное россиянами зерно с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом "Суспільному" сообщил источник из кругов украинской дипломатии, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возможное влияние на отношения между государствами 

По словам источника, Украина внимательно следит за ситуацией и будет требовать от израильских властей отклонить разгрузку судна. В противном случае Украина оставляет за собой право применить "международные дипломатические и правовые механизмы".

Кроме того, дипломат назвал этот новый инцидент "пощечиной", учитывая поддержку, которую Украина ранее оказывала Израилю на международной арене. Он отметил, что в случае разгрузки судна это будет иметь последствия для двусторонних отношений.

"Мы следим за этим новым судном и не позволим этому остаться без последствий... Если ему позволят разгрузиться, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних отношений... Израилю не пристало извлекать прибыль из украденных товаров", — сказал дипломат.

Читайте также: Израиль отпустил российское судно с похищенным украинским зерном, - Axios

Что предшествовало?

  • Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
  • Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

Читайте также: Израиль принял еще одно судно с украденным украинским зерном, - Axios

Автор: 

зерно (1082) Израиль (2217) корабль (2053)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
Пропоную, відмінити закон про антисемітизм…
показать весь комментарий
27.04.2026 19:31 Ответить
+26
Україна попередила і замовила в Ізраїлі ще 127 великих менор.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:31 Ответить
+22
Згідно з розслідуванням ізраїльської газети https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2026-04-26/ty-article-magazine/.premium/exposed-how-ukraine-wheat-stolen-by-russia-smuggled-to-israel/0000019d-be12-ded5-abdd-be3a411f0000 «Haaretz», з 2023 року Ізраїль прийняв понад 30 рейсів із вкраденим українським зерном з Керчі.

Останній випадок середини квітня став найгучнішим через цинічне та свідоме ігнорування запитів та вказівок України. Газета зазначає, що подібні рейси стали системною практикою.

Журналісти відстежили, що російські судна спершу завантажують зерно в окупованих портах України - зокрема, у Криму, куди заходять із вимкненими транспондерами. Після цього його перевантажують на інший корабель та транспортують далі.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна попередила і замовила в Ізраїлі ще 127 великих менор.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:31 Ответить
- Сёма, вы таки слышали, что Биби из Израиля скупает украденное русскими украинское зерно?
- И шо, его посадят за ето?
- Вы шо, смеётесь? Он же ево не украл, он же ево спас!
показать весь комментарий
27.04.2026 20:22 Ответить
Крадено зерно їсти це круто...
показать весь комментарий
27.04.2026 21:03 Ответить
Уікаво, як шо вони зроблять з цього збіжжя з кровю українців мацу то вона буде вважатись кошерною чи ні?
показать весь комментарий
27.04.2026 21:17 Ответить
Рабин розказував, що на великі свята вони дозволяють нічого не підозрюючим владоможцям різних країн запалити їхню мінору, як ознаку перемоги Ізраїля над ними
показать весь комментарий
27.04.2026 21:04 Ответить
треба топити сухогрузи-а так не зрозуміють деякі дельці з Ізраїля
показать весь комментарий
27.04.2026 21:05 Ответить
Пропоную, відмінити закон про антисемітизм…
показать весь комментарий
27.04.2026 19:31 Ответить
Ви, на святе замахнулись ?!?
показать весь комментарий
27.04.2026 19:41 Ответить
Згідний бо вже виходе шо пан посол на 8-річний срок собі наговорив
показать весь комментарий
27.04.2026 19:42 Ответить
єта другоє
показать весь комментарий
27.04.2026 20:10 Ответить
...який є проявом українофобії та антиукраїнської діяльності.
показать весь комментарий
27.04.2026 21:06 Ответить
Зеленський тупнув ножкою Міндічу, надув щоки і спитав - де моя частка з откату ?
показать весь комментарий
27.04.2026 19:32 Ответить
ета засада!
показать весь комментарий
27.04.2026 19:32 Ответить
А може то сиротам, Ільф і Петров не збрешуть.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:43 Ответить
"избраному народу" и головне Нетанясі - пох!!!!
показать весь комментарий
27.04.2026 19:34 Ответить
Минулого разу банда зелемського потужно зіпсувала повітря. Що буде зараз, мабуть велике та потужне ніщо.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:34 Ответить
Закон боневтіком підписий ! Закон пречитайте ! Вимагать від Ізраїльської влади надумались, та застосовувати "міжнародні дипломатичні та правові механізми" собираються. Тим більше прецедент то вже був !
показать весь комментарий
27.04.2026 19:38 Ответить
скасують закону про антисемітство?...
показать весь комментарий
27.04.2026 19:41 Ответить
Згідно з розслідуванням ізраїльської газети https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2026-04-26/ty-article-magazine/.premium/exposed-how-ukraine-wheat-stolen-by-russia-smuggled-to-israel/0000019d-be12-ded5-abdd-be3a411f0000 «Haaretz», з 2023 року Ізраїль прийняв понад 30 рейсів із вкраденим українським зерном з Керчі.

Останній випадок середини квітня став найгучнішим через цинічне та свідоме ігнорування запитів та вказівок України. Газета зазначає, що подібні рейси стали системною практикою.

Журналісти відстежили, що російські судна спершу завантажують зерно в окупованих портах України - зокрема, у Криму, куди заходять із вимкненими транспондерами. Після цього його перевантажують на інший корабель та транспортують далі.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:41 Ответить
Як казав імператор Веспасіан 2000 років тому-гроші не пахнуть.З того часу нічого не змінилось.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:50 Ответить
Ну ОК. А чому наші спокійно за цим спостерігають??? Де Magur-и та Sea Baby??? Де FP-1 та FP-2? Чи у них на суховантажвх з зерном, які пливуть до ісраєля, не спрацьовує режим розпізнавання "свій-чужий"???
показать весь комментарий
27.04.2026 20:53 Ответить
Там чужих нема, так всі свої, кошерність рулює.
показать весь комментарий
27.04.2026 21:26 Ответить
Антисеміти. Однозначно. Можна подавати до місцевих судів і вигравати справу.
показать весь комментарий
27.04.2026 19:43 Ответить
Це новини для наріду, на самому ділі у них гарні стосунки
показать весь комментарий
27.04.2026 19:44 Ответить
Нітаняху, виявляється, скуповує крадене московитами в Україні збіжжя, цілими параходами???
показать весь комментарий
27.04.2026 19:50 Ответить
антісімізмам папахіваєт.. заява такая...
показать весь комментарий
27.04.2026 19:51 Ответить
Во-во, бо іще організаторів голодомору пригадають.
показать весь комментарий
27.04.2026 21:28 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 19:58 Ответить
у них така ж прекрасна щедра душа як їхні обличчя
а інтелект який, особливо у лисого... нобелівський лауреат мабуть
показать весь комментарий
27.04.2026 21:01 Ответить
Непорядок...
москальське окупаційне ***** - відкати з Українського краденого зерна отримує.
А клоун Зєля на свої родинні рахунки в Ізраїлі - відкати з того зерна не отримує.
Не так Зеленський з *****м в Омані домовлявся - ой не так.
Домовлялись красти Українське зерно разом і доїти Українців разом.
А тут бац і не виходить ділити накрадене...
москальські криваві окупанти вбивці і злодійська банда Зеленського хочуть самостійно грабувати Україну і Українців.
показать весь комментарий
27.04.2026 20:16 Ответить
Що, відмовимо їм при депортації Тімура в Україну?
показать весь комментарий
27.04.2026 20:32 Ответить
а чого викрадене, фермери посадили, продали, експортували, мені навіть здається що дорожче ніж з порту Одеси зерно купили у Криму
показать весь комментарий
27.04.2026 20:33 Ответить
Сибіга не викликає посла Ізраіля аби вручити ноту протесту.
Боїться підпасти під статтю антисимітизм?
показать весь комментарий
27.04.2026 20:41 Ответить
Ізраїлю не личить отримувати прибуток із вкрадених товарів
В І Д К О Л И ?????
ой, це прям дужжжжжжжжже смішно чи сміхотворно
показать весь комментарий
27.04.2026 20:59 Ответить
Тихо. Запахло тим що семітам погрожують, а то біда. Напевно в нас закон відмінять.
показать весь комментарий
27.04.2026 21:05 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 21:14 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 21:23 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 21:28 Ответить
Всех украинских антисемитов взято на карандаш. Согласно новым правилам Украины для украинцев за антисемитов до 8 лет тюрьмы. Моссад всех видит. Слава Новому Израилю!
показать весь комментарий
27.04.2026 23:03 Ответить
 
 