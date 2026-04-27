Украина предупредила Израиль о возможном ухудшении отношений из-за прибытия судна с зерном из ВОТ, - СМИ
Украинская сторона предупредила Израиль о возможном ухудшении межгосударственных отношений в связи с прибытием в Хайфу судна Panormitis, которое может перевозить похищенное россиянами зерно с временно оккупированных территорий Украины.
Об этом "Суспільному" сообщил источник из кругов украинской дипломатии, сообщает Цензор.НЕТ.
Возможное влияние на отношения между государствами
По словам источника, Украина внимательно следит за ситуацией и будет требовать от израильских властей отклонить разгрузку судна. В противном случае Украина оставляет за собой право применить "международные дипломатические и правовые механизмы".
Кроме того, дипломат назвал этот новый инцидент "пощечиной", учитывая поддержку, которую Украина ранее оказывала Израилю на международной арене. Он отметил, что в случае разгрузки судна это будет иметь последствия для двусторонних отношений.
"Мы следим за этим новым судном и не позволим этому остаться без последствий... Если ему позволят разгрузиться, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних отношений... Израилю не пристало извлекать прибыль из украденных товаров", — сказал дипломат.
Что предшествовало?
- Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
- Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.
Останній випадок середини квітня став найгучнішим через цинічне та свідоме ігнорування запитів та вказівок України. Газета зазначає, що подібні рейси стали системною практикою.
Журналісти відстежили, що російські судна спершу завантажують зерно в окупованих портах України - зокрема, у Криму, куди заходять із вимкненими транспондерами. Після цього його перевантажують на інший корабель та транспортують далі.
