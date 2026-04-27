Украина предупредила Израиль о возможном ухудшении отношений из-за прибытия судна с зерном из ВОТ, - СМИ

Украинская сторона предупредила Израиль о возможном ухудшении межгосударственных отношений в связи с прибытием в Хайфу судна Panormitis, которое может перевозить похищенное россиянами зерно с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом "Суспільному" сообщил источник из кругов украинской дипломатии, сообщает Цензор.НЕТ.

Возможное влияние на отношения между государствами

По словам источника, Украина внимательно следит за ситуацией и будет требовать от израильских властей отклонить разгрузку судна. В противном случае Украина оставляет за собой право применить "международные дипломатические и правовые механизмы".

Кроме того, дипломат назвал этот новый инцидент "пощечиной", учитывая поддержку, которую Украина ранее оказывала Израилю на международной арене. Он отметил, что в случае разгрузки судна это будет иметь последствия для двусторонних отношений.

"Мы следим за этим новым судном и не позволим этому остаться без последствий... Если ему позволят разгрузиться, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних отношений... Израилю не пристало извлекать прибыль из украденных товаров", — сказал дипломат.

Что предшествовало?

Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

